El «increíble» Michael Olise es aclamado como el mejor fichaje de la Bundesliga en 10 años, mientras que una exestrella afirma que el héroe del Bayern «lo hace todo bien»
Kramer elogia el increíble valor de la transferencia.
En declaraciones a Amazon Prime la noche del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Atalanta, Kramer elogió a Olise con las mayores alabanzas posibles. El excentrocampista explicó su audaz postura: «Para mí, es quizás el mejor fichaje de la Bundesliga de los últimos diez años».
Tras su fichaje por 53 millones de euros procedente del Crystal Palace en julio de 2024, el delantero ha transformado la delantera del equipo de Vincent Kompany. Kramer se reafirmó en su afirmación sobre el elevado precio: «Lo sé, siempre hablamos de grandes sumas. Pero aún así: la relación calidad-precio, lo que este jugador aporta al equipo, es increíble».
Una lección magistral de táctica en la banda
No son solo las cifras brutas las que han llamado la atención, sino la sofisticación del juego del francés, que permite al Bayern dominar bajo una intensa presión. Kramer destacó su capacidad única para mantener la posesión y encontrar soluciones en espacios reducidos, una característica poco habitual en los extremos tradicionales, que suelen depender únicamente de la velocidad.
El experto señaló que el jugador de 24 años rara vez toma una decisión equivocada, y comentó: «Lo hace todo bien. Sabe dónde debe estar el balón. Incluso cuando está muy presionado, de espaldas a la portería, algo que los extremos no suelen hacer tan bien, lo resuelve todo».
Resultados estadísticos sin precedentes en Europa
Las estadísticas respaldan sin duda las ambiciosas afirmaciones del analista, ya que el delantero ha mantenido un nivel de productividad asombroso desde que cambió Londres por Baviera. Según Opta, ya ha participado en 37 goles en partidos oficiales esta temporada, lo que consolida su estatus como un auténtico talento de élite.
Esta notable cifra es la más alta entre los extremos de las cinco grandes ligas europeas. Además, ningún otro jugador de esas divisiones ha registrado tantas asistencias como sus 22, lo que demuestra que su éxito inicial en su temporada de debut, con 38 participaciones en 50 partidos, no fue una casualidad.
El futuro de la delantera del Múnich
Su naturaleza clínica volvió a quedar patente durante la contundente victoria por seis goles sobre el equipo italiano en las eliminatorias. El delantero fue el artífice de su derrota, al marcar dos goles y dar una asistencia a Serge Gnabry, lo que llevó a Kramer a añadir: «Es un jugador excepcional, todos lo sabemos».
Mientras el gigante alemán continúa su búsqueda de títulos, su presencia se ha convertido en la piedra angular de su estrategia ofensiva. El ganador de la Copa del Mundo concluyó que el joven delantero merece aún más reconocimiento: «Pero para mí, eso sigue siendo casi insuficiente», lo que demuestra su estatus como la fuerza ofensiva más influyente de la Alemania actual.
