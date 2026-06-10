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Gianni Infantino World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿El hombre más odiado por los aficionados al fútbol? La incapacidad de Gianni Infantino para comprender el Mundial ha enfrentado a los seguidores contra el omnipresente presidente de la FIFA

Opinion
World Cup
FEATURES

Durante el sorteo del Mundial, en diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C., el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue presentado como «el aficionado número uno del fútbol». Muchos se burlaron, pero Infantino es un verdadero aficionado. Como todo aficionado, recuerda su primer Mundial: España 1982, que para este suizo hijo de inmigrantes italianos fue «espectacular».

«Tenía 12 años cuando Italia ganó el título con Paolo Rossi y aquel gran equipo», recordó Infantino a AS en marzo. «Alessandro Altobelli marcó en la final; su hat-trick y las celebraciones ante Alemania fueron increíbles. Ese equipo y ese momento están grabados en mi corazón».

En su recordado discurso “Hoy me siento qatarí”, antes del Mundial 2022, admitió que de niño sufrió acoso en Suiza por ser pelirrojo, pecoso e italiano, por lo que el triunfo de la Azzurri cobró mayor importancia para él.

Sin embargo, ese amor tan antiguo por el Mundial hace más difícil entender por qué, como presidente de la FIFA, ha permitido que un torneo que cree capaz de «unir a la gente» se haya vuelto tan divisivo y discriminatorio.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    «Todo el mundo será bienvenido...»

    En una rueda de prensa en Kenia el pasado agosto, un periodista sudafricano expresó a Infantino y al vicepresidente de la FIFA, Patrice Motsepe, el malestar por la elección de Estados Unidos como país anfitrión del Mundial, «un país donde algunos de nosotros no nos sentimos bienvenidos».

    «La responsabilidad es suya», añadió, «para asegurar que África y el resto del mundo no se sientan marginados ni ciudadanos de segunda clase».

    Infantino respondió que no había motivo de preocupación por las prohibiciones de viaje y las estrictas restricciones de visado impuestas por Donald Trump.

    «Es importante aclarar esto, hay muchos malentendidos», afirmó. «Todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos para la Copa del Mundo de la FIFA del año que viene. Habrá un proceso de visados, pero será fluido...». Ha sucedido lo contrario.

    A tres días del inicio del torneo, y tras múltiples denegaciones de visado a aficionados de varios países, el árbitro somalí Omar Artan se convirtió en la figura más destacada a la que se le ha impedido la entrada a EE. UU., sin explicación alguna, burlando la promesa de Infantino de un torneo abierto a todos.

    «Queremos unir al mundo y uniremos al mundo. Sed positivos», había dicho Infantino en Kenia ante periodistas africanos, «y veréis que será una gran celebración de la mejor Copa del Mundo de la FIFA de la historia».

    Sin embargo, lo que vemos es la edición más exclusiva de la historia, consecuencia del constante servilismo de Infantino hacia algunos de los políticos más cuestionables del planeta.

    • Anuncios
  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    «Le encantan los dictadores y los multimillonarios»

    Michel Platini no es un observador imparcial de Infantino: acaba de denunciarlo penalmente a él y a cinco funcionarios del fútbol y la fiscalía suizos por un caso de 2015 de presuntas irregularidades financieras.

    Sin embargo, muchos coinciden con la opinión de Platini sobre la personalidad de Infantino. «Le gustan las personas ricas y poderosas, las que tienen dinero», declaró el exnúmero 10 de Francia a The Guardian. «Es su carácter».

    Un miembro anónimo del Consejo de la FIFA dijo a Politico: «No tengo nada contra Infantino, pero confía demasiado. Adora a dictadores y multimillonarios; cuando ve dinero, se derrite».

    Infantino y sus numerosos aliados en la FIFA defienden que su labor es atraer dinero y que este se reinvierta en el fútbol a través de las 211 asociaciones miembro.

    Desde su elección en 2016, ha multiplicado por ocho los ingresos anuales de la FIFA gracias a inversiones sin precedentes de países como Arabia Saudí y a su plan de ampliar la Copa del Mundo a 48 equipos, que promete 9 000 millones de dólares.

    Pero la forma de conseguirlo no le ha ayudado a cumplir otra promesa: «Restablecer la imagen de la FIFA».

  • US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP

    El Nero del fútbol

    Nueve años después de la abrupta salida de Sepp Blatter por corrupción, muchos creen que Infantino, aunque ordenó las cuentas de la FIFA, ahora actúa con impunidad y desprecia el fútbol, a sus jugadores y a sus aficionados. El presidente de la FIFPRO, Sergio Marchi, lo comparó con el emperador Nerón antes de la Copa Mundial de Clubes del año pasado.

    Infantino asegura que no le molesta que lo critiquen, pero se nota que le irrita que se cuestione su gestión.

    «No entiendo por qué algunos de ustedes son tan crueles», dijo a los periodistas en un Congreso de la FIFA en Ruanda en 2023. «¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Trabajamos duro, yo trabajo duro, todo el equipo de la FIFA trabaja duro. No robamos, no nos lucramos.

    Quizá no hablo mucho con los medios, pero así soy yo, y de todos modos, es mucho mejor que escriban sobre fútbol, y no sobre los dirigentes del fútbol. Les puedo asegurar que la FIFA se dedica al fútbol, no al dinero».

  • US-POLITICSAFP

    «Monopolio sobre la venta de entradas»

    Fue una afirmación ridícula de un hombre que impuso la «tarificación dinámica» y una comisión del 30 % a las reventas de entradas del Mundial, intentos descarados de sacar más dinero a los aficionados; medidas que Infantino no solo ha defendido a capa y espada, sino que además ha restado importancia.

    «Si alguien ofrece entradas para la final en el mercado secundario a 2 millones de dólares, eso no significa que cuesten esa cifra», afirmó en Beverly Hills. «Tampoco garantiza que alguien las compre. Y si alguien las compra, ¡le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para que disfrute de una experiencia fantástica!

    «Debemos mirar el mercado: el de entretenimiento más desarrollado del mundo. Por eso aplicamos precios de mercado. En EE. UU. también se permite la reventa. Si vendiéramos entradas muy baratas, se revenderían a un precio mucho mayor.

    «Y, aunque algunos critican que nuestros precios son altos, en la reventa acaban costando aún más, más del doble».

    Fue una vergonzosa elusión de responsabilidad: tras ser coronado «El Rey del Fútbol» por Trump, Infantino defendió el manual capitalista y afirmó que el mercado debe fijar el precio de cualquier producto.

    La conclusión es clara: la inmensa mayoría de los aficionados se quedan fuera por los precios. Football Supporters Europe (FSE) advierte que «la FIFA tiene el monopolio de la venta de entradas para el Mundial de 2026 y ha utilizado ese poder para imponer a los aficionados condiciones que nunca serían aceptables en un mercado competitivo... Las prácticas injustas de la FIFA no dejan otra opción a los aficionados fieles: pagar o quedarse sin ellas».

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Premio de la Paz para un belicista

    Trump admitió que no pagaría los 1.000 dólares (736 libras) que, segúnse informa, costaba ver el primer partido de su selección contra Paraguay, lo que evidenció aún más cómo el presidente de EE. UU. ha dejado en ridículo a su homólogo de la FIFA.

    Infantino ha pasado los últimos dos años halagando a Trump, hasta el punto de que algunos acusan al presidente de la FIFA de violar la neutralidad política del organismo. Además de adoptar el lema antiinmigrante «Make America Great Again», Infantino decidió unilateralmente entregarle un premio de la paz en el sorteo del Mundial, lo que incomodó incluso a algunos de sus seguidores más fieles.

    «Queremos ver esperanza, unidad y futuro», le dijo Infantino a Trump en diciembre. «Esto es lo que queremos ver en un líder y usted, sin duda, se merece el primer Premio de la Paz de la FIFA».

    Desde entonces, Trump ha iniciado una guerra ilegal contra Irán, lo que podría convertir a Estados Unidos en el primer país anfitrión que bombardea a una selección participante. Es una situación ridícula, y toda ella obra de Infantino.

    Siempre ha dicho que la política debe quedar fuera del fútbol, pero sus actos han convertido esta Copa en la más politizada de la historia, superando incluso los intentos de Mussolini, la junta argentina, Putin y la monarquía qatarí de usar el torneo para sus fines.

    A Trump se le ha dado carta blanca y ha impedido que aficionados de Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil asistan al torneo, además de obligar a la selección iraní a instalarse en México pese a que jugará sus tres partidos en Estados Unidos.

  • Business Leaders Speak At The Semafor World Economy SummitGetty Images News

    Reacción

    A pocos días del Mundial, es inevitable preguntarse cómo se siente Infantino. ¿Sigue considerándose el “número uno” del fútbol africano, como hace cuatro años? Todo indica que no, dada su escasa empatía con quienes no pueden entrar a Estados Unidos —o pagar las abultadas entradas—.

    ¿Le inquieta que la constante polémica afecte a sus esperanzas de reelección? Mantendrá el respaldo de los ejecutivos más interesados en el dinero, pero el torneo, que debía ser su corona de gloria, ha terminado por socavar su imagen de «Rey del Fútbol».

    Antes de la fallida Copa Mundial de Clubes del año pasado dijo que «el fútbol pertenece al pueblo», pero desde entonces parece querer arrebatárselo.

    La reacción negativa era inevitable: a pesar de pedir a los periodistas africanos que se muestren positivos, la preparación del torneo solo le ha dado malas noticias. Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey investigan la venta de entradas, el mejor árbitro de África fue rechazado junto a numerosos aficionados del continente y el grupo FairSquare impulsa una campaña para “reiniciar la FIFA”.

    De algún modo, Infantino ha logrado su objetivo: unir a los aficionados. Pero no como soñaba: quienes aman el torneo se han unido para odiar al hombre que lo dirige —y lo está arruinando—.