En un comunicado, el Hearts agradeció a su afición por el apoyo durante la temporada y anunció que escribió a la SFA y a la SPFL pidiendo explicaciones tras el polémico final del partido del sábado. Después del gol de Callum Osmand en el descuento, que puso el 3-1, los aficionados locales invadieron el campo antes del pitido final para celebrar el título.

La SPFL confirmó que el partido había terminado, aunque el reloj marcaba aún 40 segundos de descuento.

El comunicado confirma que el club «ha escrito a la SFA y a la SPFL exponiendo nuestras observaciones y preguntas sobre el final prematuro del partido y expresando nuestra preocupación por el precedente que se ha sentado, según el cual una invasión del terreno de juego puede determinar la duración de un partido, en lugar de los árbitros. Les hemos pedido una respuesta rápida a las cuestiones planteadas».