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El Hadji Diouf, fichaje fallido del Liverpool, recibió una pena de prisión suspendida tras ser demandado por su exmujer
La disputa por la pensión alimenticia termina en los tribunales
El exfutbolista senegalés fue demandado el año pasado por su exmujer tras acumular una deuda de casi 14 000 libras en concepto de pensión alimenticia para su hija Keyla, de 17 años. Tras el divorcio de Bishop en 2023, el tribunal le ordenó pagar 670 libras mensuales, más gastos médicos y escolares.
Sin embargo, el tribunal comprobó que Diouf llevaba más de un año sin cumplir. En la vista del martes, el juez le impuso un año de prisión suspendida y la obligación de abonar diez millones de francos CFA (unos 13 220 libras) a su exesposa. El proceso se retrasó varias veces porque, según informes, Diouf no acudió a varias citaciones previas.
- AFP
El equipo jurídico cuestiona la fortuna de Diouf
Los abogados de Valerie Bishop, Baboucar Cisse y Cheikh Sy demostraron que el exfutbolista tenía dinero suficiente para pagar la deuda. Citando sus múltiples ingresos por propiedades, contratos publicitarios y su trabajo con la Federación Senegalesa de Fútbol, afirmaron que el impago fue una decisión consciente, no una imposibilidad económica.
Según el artículo 351 de la legislación senegalesa, la justicia actúa con firmeza ante la negativa de pagar la pensión y puede imponer penas de prisión como medida disuasoria. El asesor jurídico Mame Adama Gueye lo reiteró en noviembre: «Diouf es plenamente solvente, pero se niega a pagar». Esa negativa llevó a los cargos penales y a la condena suspendida.
Una carrera controvertida tanto dentro como fuera del campo
Diouf llegó a Anfield en 2002 con gran reputación tras un fichaje de 10 millones de libras procedente del Lens, pero es recordado como uno de los fichajes más decepcionantes de la historia del Liverpool. En Liverpool marcó solo tres goles en 55 partidos de Premier. Después fichó por el Bolton Wanderers, donde rindió mejor, y luego inició un recorrido itinerante que lo llevó a Sunderland, Blackburn Rovers, Leeds United y Rangers.
A pesar de su irregular paso por Inglaterra, en Senegal sigue siendo un auténtico icono. Fue clave en el histórico cuarto puesto de Senegal en el Mundial 2002, torneo que comenzó venciendo a la campeona Francia. Su brillantez le reportó dos premios al Jugador Africano del Año y un lugar en la lista FIFA 100 de Pelé.
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Antecedentes disciplinarios
A pesar de su talento, la reputación de Diouf se vio empañada por problemas disciplinarios y conducta antideportiva. Para muchos aficionados ingleses se convirtió en un villano, sobre todo por varios incidentes de escupitajos que acapararon la atención de los medios. El Tribunal del Sheriff de Glasgow le multó con 5.000 libras por escupir a un aficionado del Celtic en un partido de la Copa de la UEFA, y más tarde fue suspendido tres partidos por un incidente similar contra el defensa del Portsmouth Arjan de Zeeuw.