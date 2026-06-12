El gran estado de forma de Harry Kane, digno de un Balón de Oro; el palmarés de Thomas Tuchel y ocho razones por las que Inglaterra GANARÁ el Mundial de 2026

Si todo va bien, el camino de Inglaterra en el torneo será fácil hasta la fase decisiva, donde sí enfrentará a los grandes.
Los Tres Leones comparten grupo con Croacia, Ghana y Panamá, un sorteo favorable gracias a la dispersión de los cabezas de serie tras la ampliación a 48 equipos. Se espera que terminen primeros y enfrenten en octavos a un tercer clasificado, posiblemente Costa de Marfil, Ecuador, Uruguay, Arabia Saudí, Noruega, Senegal, Austria, Argelia, Colombia, Uzbekistán o la República Democrática del Congo.
Aunque hay rivales que preferiría evitar, Inglaterra parte como favorita y debería alcanzar los octavos. Allí podría enfrentarse a México en el Estadio Azteca, aunque también podrían cruzarse Corea del Sur, Escocia, Japón o Suecia. Jugar contra los anfitriones en su terreno sería complicado, pero se espera que el equipo de Tuchel avance.
En cuartos, la favorita sería Inglaterra ante una Brasil aún en construcción. Luego podría cruzarse con Argentina o Portugal, antes de una posible final contra España, siempre que La Roja supere a Francia.
Hay variables, pero el camino hacia las semifinales parece marcado. A partir de ahí, podrían superar a Argentina o Portugal por la mínima y, en la final, los márgenes volverían a ser ajustados frente a España o Francia.