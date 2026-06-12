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England World Cup GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

El gran estado de forma de Harry Kane, digno de un Balón de Oro; el palmarés de Thomas Tuchel y ocho razones por las que Inglaterra GANARÁ el Mundial de 2026

Opinion
Inglaterra
World Cup
H. Kane
T. Tuchel
D. Rice
J. Bellingham
M. Rashford
E. Anderson
FEATURES
Inglaterra vs Croacia

Para Inglaterra, pronto acabarán las palabras: solo contará ganar el Mundial de 2026. La FA y el técnico Thomas Tuchel lo tienen claro, y a medida que se acerca el debut de los Tres Leones, todo indica que pueden lograrlo.

El torneo ya empezó con el partido México-Sudáfrica el jueves. Ahora la expectación crece de cara al debut de Inglaterra ante Croacia el miércoles.

Los Tres Leones buscan acabar con 60 años de espera desde su único título. En GOAL analizamos por qué Inglaterra podría ganar el Mundial de 2026 y dejar atrás décadas de frustración.

  • Harry Kane England 2026Getty

    Candidato al Balón de Oro

    Inglaterra confía en su capitán y delantero, Harry Kane, quien vive su mejor momento. El goleador del Bayern de Múnich puede ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen hace 25 años, y quizá no necesite que los Tres Leones conquisten el título en Norteamérica.

    A sus 32 años, ha firmado la mejor temporada de su carrera, superando los 60 goles gracias a dos hat-tricks: en la última jornada de la Bundesliga, que ganó, y en la final de la DFB-Pokal. Marcó 36 tantos en liga y 14 en Champions.

    Su botín de 61 tantos le sitúa entre los cinco mejores de la historia en una temporada europea y le convierte en la gran amenaza de Inglaterra para el Mundial.

    • Anuncios
  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Motores del centro del campo

    Kane será clave para Inglaterra y el trío de centrocampistas que le respalde igual de importante. Los Tres Leones cuentan con uno de los tríos más sólidos y dinámicos del torneo.

    Elliot Anderson probablemente actuará como mediocampista defensivo, con visión de juego y capacidad para ganar duelos. Declan Rice tendrá libertad para desplazarse de área a área, gracias a su gran motor y compromiso defensivo.

    Por delante, Jude Bellingham y Morgan Rogers se alternarán como mediapuntas o, en el caso de Rogers, actuará por banda, tal como ha hecho con el Aston Villa. Ambos aportan visión, creatividad y gol, además de un despliegue físico que puede dar ventaja al equipo de Tuchel.

    Solo Portugal y España pueden presumir de un equilibrio similar en la medular, y aún queda Kobbie Mainoo para aportar frescura desde el banquillo. Inglaterra solo necesita que todo encaje en el gran escenario.

  • Thomas Tuchel Chelsea Champions League trophyGetty

    Especialista en copas

    Sir Gareth Southgate nunca disipó del todo las dudas sobre su falta de experiencia como entrenador al más alto nivel y su manejo de la presión en partidos clave, como una semifinal del Mundial o una final de la Eurocopa. Sin embargo, la FA ahora tiene a un técnico de élite al frente del equipo, capaz, en su opinión, de llevar al éxito a una generación de gran talento.

    Tuchel es uno de los mejores estrategas del fútbol moderno y un especialista en competiciones de copa, habilidad útil en torneos internacionales.

    En el Borussia Dortmund alcanzó la final de la DFB-Pokal en sus dos temporadas y, en 2017, rompió una sequía de cinco años al ganar el título ante el Eintracht Fráncfort. Después, ganó la Copa de Francia en su segunda temporada con el París Saint-Germain y llevó al club a su primera final de la Liga de Campeones en 2020, que perdió por la mínima contra el Bayern de Múnich.

    En el Chelsea alcanzó cuatro de las cinco finales posibles y ganó la Champions 2021 ante el Manchester City de Guardiola. La cima llegó en 2021, cuando llevó de outsider al Chelsea a su segunda Champions batiendo al Manchester City de Guardiola. Quince días antes los Blues habían perdido la final de la FA Cup ante el Leicester, y en 2022 cayeron en las finales de la FA Cup y la Carabao Cup ante el Liverpool por penaltis.

    Hay decepciones, pero Tuchel suele llevar a sus equipos muy cerca del título y podría repetir la fórmula en un Mundial.

  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Un monstruo de la mentalidad

    Desde su llegada en 2024, Tuchel avisó que tomaría decisiones impopulares y cumplió al marginar a varios titulares potenciales. Fiel a su lema «el equipo por encima del talento», dejó fuera a nombres como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

    Aunque ha recibido críticas, incluso de Harry Maguire y su familia, su método busca un once inicial definido y una jerarquía clara para forjar la cohesión que necesita el equipo de cara al Mundial.

    «Desde el primer día tuvimos claro que intentábamos construir el mejor equipo posible, que no es necesariamente el de los 26 jugadores con más talento», declaró el alemán en una rueda de prensa tras dar a conocer oficialmente su plantilla. «Los equipos ganan campeonatos, y lo que intentamos conseguir solo se puede lograr como equipo. Contamos con jugadores preparados y comprometidos con la idea del espíritu de equipo y el altruismo».

    Añadió: «Necesitamos algo de suerte, elegir bien, mantenernos sanos, aprovechar el impulso, forjar una hermandad y jugar con valentía y ganas».

    Un vídeo detrás de las cámaras, grabado durante una reunión del equipo en la concentración de Estados Unidos, lo muestra insistiendo en que quiere un equipo “contra el que nadie quiera jugar”.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty

    Rivaless en horas bajas

    Inglaterra puede acabar con 60 años sin título, pues no hay un favorito claro y varias potencias están en transición.

    La campeona de Europa, España, parece la mayor amenaza sobre el papel, pero la participación de Lamine Yamal y Nico Williams es dudosa por lesión y su defensa genera dudas. Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, tiene un equipo desequilibrado y carece de calidad en el centro del campo, mientras que la zaga de Portugal y su dependencia de Cristiano Ronaldo, de 41 años, también podrían ser explotadas.

    Alemania y Brasil, en busca de identidad con sus nuevos técnicos, Julian Nagelsmann y Carlo Ancelotti, ya no lucen tan poderosas, y Países Bajos aparece más como una sorpresa que como un aspirante firme.

    Es una idea simplista, pero la ausencia de un dominador claro beneficia a Inglaterra si logra ser un equipo cohesionado en Norteamérica.

  • harry kane england jubelGetty Images

    ¿Es una ruta recomendable?

    Si todo va bien, el camino de Inglaterra en el torneo será fácil hasta la fase decisiva, donde sí enfrentará a los grandes.

    Los Tres Leones comparten grupo con Croacia, Ghana y Panamá, un sorteo favorable gracias a la dispersión de los cabezas de serie tras la ampliación a 48 equipos. Se espera que terminen primeros y enfrenten en octavos a un tercer clasificado, posiblemente Costa de Marfil, Ecuador, Uruguay, Arabia Saudí, Noruega, Senegal, Austria, Argelia, Colombia, Uzbekistán o la República Democrática del Congo.

    Aunque hay rivales que preferiría evitar, Inglaterra parte como favorita y debería alcanzar los octavos. Allí podría enfrentarse a México en el Estadio Azteca, aunque también podrían cruzarse Corea del Sur, Escocia, Japón o Suecia. Jugar contra los anfitriones en su terreno sería complicado, pero se espera que el equipo de Tuchel avance.

    En cuartos, la favorita sería Inglaterra ante una Brasil aún en construcción. Luego podría cruzarse con Argentina o Portugal, antes de una posible final contra España, siempre que La Roja supere a Francia.

    Hay variables, pero el camino hacia las semifinales parece marcado. A partir de ahí, podrían superar a Argentina o Portugal por la mínima y, en la final, los márgenes volverían a ser ajustados frente a España o Francia.

  • Marcus Rashford England 2023Getty

    Experiencia en torneos

    La convocatoria de Tuchel ha sorprendido, pero Inglaterra cuenta con veteranos que ya jugaron el Mundial 2018 y la Euro 2020 y ahora buscan el título en Norteamérica.

    Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford y Kane ya estuvieron en las semifinales de 2018; Reece James, Rice, Bellingham y Bukayo Saka llegaron a la final de la Euro 2020 y, salvo James, también jugaron el Mundial 2022.

    Hace dos años, Marc Guehi, Ezri Konsa, Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ivan Toney y Ollie Watkins sumaron experiencia valiosa al llegar a la final de la Eurocopa 2024.

    Esa mezcla de juventud, experiencia y desengaños en grandes escenarios puede ayudarles a aprovechar esta oportunidad de oro y acabar con años de sufrimiento este verano.

  • TuchelGetty Images

    ¿Está escrito en las estrellas?

    ¿No sería maravilloso que Inglaterra conquistara este verano su primer gran título desde 1966, apenas 11 días antes del aniversario de su única final ganada? La final de 2026 en Nueva Jersey podría ser el escenario perfecto para que los Tres Leones repitan la hazaña de Wembley.

    Nunca han estado tan cerca: Southgate ha sentado las bases pese a las decepciones de 2018, 2021, 2022 y 2024. Tras rozar el título en varias ocasiones recientes, los Tres Leones pueden valerse de esa experiencia para dar el paso definitivo y creer que, por fin, tienen las herramientas mentales y el plantel necesarios para cruzar la meta.

    Con un entrenador de élite y una generación de jóvenes con experiencia, Inglaterra puede emular a los héroes de 1966 este verano en Norteamérica.

World Cup
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Inglaterra
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CRO