En una liga que valora más la pasión que los nombres, el talento brilla como estrellas en un cielo que no espera.

La Liga de Élite (Liga Saudí Sub-21) dejó de ser un simple escalón para convertirse en cantera de campeones, donde cada pase, disparo y grito de alegría inicia grandes historias.

Tras la fase de liga, cuatro enfrentamientos a doble vuelta definirán los play-offs y llevarán a cuatro equipos a cuartos de final, donde aguardan los ya clasificados.

Además de definir los clasificados, esta etapa exhibirá talentos capaces de marcar la diferencia en el presente y en el futuro.