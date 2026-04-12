El equipo de Antonio Conte llegó al Estadio Ennio Tardini con cinco victorias consecutivas, pero recibió un duro golpe apenas sonó el pitido inicial.

A los 33 segundos, Gabriel Strefezza cabeceó un pase de Nesta Elphege y batió a Vanja Milinkovic-Savic por el segundo palo.

El tempranero gol animó al Parma, cuyo juego físico, liderado por el imponente Elphege, complicó a la zaga napolitana.