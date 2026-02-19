El Gobierno portugués inicia su propia investigación tras la denuncia de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, por abuso racial por parte de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid

El incidente en cuestión tuvo lugar a los 10 minutos de la segunda parte del partido disputado en Lisboa el 17 de febrero. El partido se detuvo cuando los jugadores se enfrentaron y los árbitros siguieron las directrices de la UEFA.

Vinicius Junior marcó un gol espectacular para el Real Madrid, gigante de la Liga, y lo celebró junto al banderín de córner frente a la afición local. Varios jugadores del Benfica se mostraron molestos por las supuestas provocaciones del internacional brasileño.

Cuando el partido estaba a punto de reanudarse, Vinicius, que estaba frente a Prestianni, se acercó rápidamente al árbitro y le informó de algo que se había dicho. Se acusa al extremo del Benfica de haber realizado comentarios racistas, y la UEFA ha confirmado que ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, mientras Prestianni se tapaba la boca con la camiseta.