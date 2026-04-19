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¡El genio de la lámpara! Lionel Messi marca un golazo en la MLS y cumple el deseo del nuevo técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, quien solo tuvo que «frotar la lámpara»
Messi decide un emocionante partido con cinco goles de forma espectacular
El sábado por la noche, el mejor jugador argentino de la historia lideró al Inter Miami hacia una victoria 5-4 en el Empower Field at Mile High. El ‘10’ marcó dos goles, incluido un tanto en los minutos finales que silenció al público local.
El entrenador interino, Hoyos, quien asumió tras la repentina salida de Mascherano, admitió estar impresionado por la capacidad de su capitán para decidir los partidos. «Tenemos la magia que Dios le dio a nuestro número 10», declaró Hoyos tras el pitido final. La victoria cortó una racha de dos partidos sin ganar y aportó estabilidad a un club que ha vivido grandes cambios en las últimas semanas.
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Hoyos frota la lámpara
La atención mediática del partido se centró en Hoyos, exdirector deportivo que reemplazó a Mascherano tras su dimisión por motivos personales. Hoyos, quien entrenó a Messi en La Masía, aprovechó esa conexión para lograr un buen resultado. Su compenetración fue clave: Messi jugó con total libertad y terminó por romper la resistencia de los Rapids ante 75 824 espectadores.
«Tras el 2-2 cambiamos el sistema y, otra vez, se frotó la lámpara y marcó ese gol que solo él puede hacer. Es una bendición tenerlo», afirmó. El técnico interino, visiblemente emocionado, añadió: «Hoy ha sido una experiencia preciosa porque hay jugadores de enorme calidad en el equipo, el mejor jugador de la historia está aquí. Así que me he emocionado mucho en varias ocasiones. Porque eso es el fútbol: emoción».
Una noche de récords en Mile High
El ambiente en el Empower Field at Mile High era electrizante, con una multitud histórica reunida para ver al ocho veces ganador del Balón de Oro. La cifra de asistencia, de 75.824 espectadores, se convirtió oficialmente en la segunda más alta de la historia de la MLS en un solo partido, lo que demuestra que el «efecto Messi» sigue alcanzando nuevas cotas mientras la liga se prepara para el Mundial que se celebrará en casa en 2026.
Messi no tardó en marcar de penalti en el 18’, y Germán Berterame amplió la ventaja. El Colorado respondió en la segunda parte con tantos de Rafael Navarro y Darren Yapi, pero el ‘10’ sentenció con un golazo en el 79’, dando al Miami su segunda victoria en siete partidos.
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El impulso de este año de la Copa del Mundo
La doblete de Messi en Denver eleva a siete sus goles esta temporada y lo acerca al liderato de la Bota de Oro de la MLS. A sus 38 años, el dos veces MVP de la liga no muestra signos de desaceleración y ya se prepara para liderar a Argentina en el Mundial de 2026. Con su compañero Germán Berterame, quien también marcó ante Colorado, Messi hace que Miami vuelva a parecer una potencia.
El triunfo sitúa a Miami segundo en el Este, a un punto del líder, Nashville SC. Ahora los Herons quieren mantener la dinámica ante Real Salt Lake y demostrar que siguen en la lucha por el título pese a los cambios en el banquillo.