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El futuro yerno de Roy Keane es acusado de usar «lenguaje discriminatorio» contra un rival del Middlesbrough durante la victoria del Southampton en la semifinal de los play-offs de la Championship
Las acusaciones sacuden St Mary's
La tensa atmósfera de los play-offs de la Championship llegó a su punto álgido el martes por la noche, cuando el Southampton se impuso por 2-1 al Middlesbrough, aunque el resultado se vio empañado por graves acusaciones sobre el terreno de juego. En el minuto 38, el árbitro Andy Madley detuvo el partido tras un enfrentamiento entre el capitán del Southampton, Harwood-Bellis, y el defensa del Boro, Luke Ayling, después de que este último recibiera una tarjeta amarilla por una falta sobre Leo Scienza.
Según Jonathan Oakes, de Sky Sports, Ayling denunció que Harwood-Bellis usó «lenguaje discriminatorio» y varios jugadores lo confirmaron. La decisión arbitral provocó una acalorada discusión con los cuerpos técnicos.
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El futuro yerno de Keane, en el punto de mira
La polémica afecta al defensa de los Saints, de 24 años, cercano a una leyenda del fútbol. Fuera del campo, Harwood-Bellis planea casarse este verano con Leah, hija de la leyenda del Manchester United Roy Keane, tras pedirle matrimonio en 2024, después de cinco años de relación. Pero los preparativos se han visto empañados por la denuncia del Middlesbrough. Madley avisó a ambos banquillos de que incluiría el incidente en su informe oficial, lo que podría provocar una investigación de la Federación en los próximos días.
Los entrenadores se enfrentan en la banda
Las acusaciones desataron la ira en la banda, y el cuarto árbitro tuvo que separar al entrenador del Middlesbrough, Kim Hellberg, y al del Southampton, Tonda Eckert. El incidente ocurrió cuando el Boro ganaba 1-0 gracias a un gol temprano de Riley McGree, en un partido ya tenso por el escándalo del «Spygate» de principios de semana.
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Los Saints siguen su camino hacia Wembley
A pesar de la tensión, el Southampton mantuvo la calma. Ross Stewart empató justo antes del descanso, anulando el gol inicial de McGree. En la prórroga, un centro de Shea Charles acabó en gol y dio el pase a la final. El Southampton se medirá al Hull City en Wembley el 23 de mayo por un boleto a la Premier League. En plena fiesta por el pase a la final, la atención sigue sobre Harwood-Bellis, mientras las autoridades analizan pruebas por presuntos comentarios discriminatorios.