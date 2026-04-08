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El futuro de José Mourinho «no es un problema» para el Benfica, pues el presidente y el entrenador insisten en que él es «el responsable» de la decisión
El presidente aclara la situación contractual
El Benfica ha desmentido rotundamente que su actual entrenador vaya a abandonar el club. El veterano técnico, con un brillante palmarés que incluye tres títulos de liga inglesa y dos triunfos en la Liga de Campeones, vio cuestionada su posición tras un frustrante empate 1-1 contra el Casa Pia, que deja a su equipo tercero pese a seguir invicto esta temporada. Tras una audiencia parlamentaria, el presidente del club, Rui Costa, desmintió los rumores: «José Mourinho tiene contrato por un año más, no es un tema de debate en este momento». Y añadió: «Estamos en sintonía».
- AFP
El director reitera su independencia profesional
El revuelo en torno a Mourinho creció tras rumores de que su agente, Jorge Mendes, le aconsejó dimitir. Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid y el Chelsea desmintió estas afirmaciones en una reciente rueda de prensa. El técnico de 63 años, que ha dirigido 39 partidos en su actual etapa con 23 victorias y ocho empates, dejó claro que él decide el rumbo de su carrera. Y afirmó: «Si pasó algo durante el partido, no lo sé. No pasó nada antes. Jorge Mendes es mi agente, pero yo tomo mis propias decisiones. Quiero seguir en el Benfica».
Se desvanecen las esperanzas de los Eagles de ganar el título
A pesar de la unidad fuera del campo, el Benfica atraviesa dificultades en la liga. Actualmente es tercero en la Liga Portugal con 66 puntos tras 28 jornadas, a siete del líder, el Oporto, y a dos del Sporting CP, que tiene un partido menos. El entrenador admitió que sus metas de títulos han cambiado. Sobre la clasificación, afirmó: «Nuestro objetivo realista es ser segundos, pero no dependemos de nosotros: aunque ganemos todo, necesitamos que el Sporting pierda dos puntos. Aún es posible, y podrían empatar. De acuerdo, no perdimos [contra el Casa Pia], pero no creo que un empate como este enaltezca en modo alguno al Benfica ni la carrera de ninguno de nosotros».
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Evaluaciones de la plantilla y perspectivas de futuro
Con su contrato vigente hasta junio de 2027, Mourinho debe ahora reconstruir el equipo. El Benfica recibe al Nacional el 12 de abril y, el 19, se mide al Sporting en un duelo clave para el segundo puesto. El técnico usará los seis últimos partidos de Liga para decidir qué jugadores encajan en su proyecto a largo plazo.