Berekum Chelsea
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El futbolista ghanés Dominic Frimpong murió tras el ataque de «hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto» al autobús del equipo Berekum Chelsea
Ataque al autobús del equipo del Berekum Chelsea
El 12 de abril de 2026, el autobús del Berekum Chelsea fue atacado en la carretera de Goaso a Bibiani mientras el equipo volvía a casa tras un partido de la Premier League de Ghana.
Regresaban de enfrentar al Samartex en Samreboi, al sur del país. El club informó en redes que recibieron disparos y que Frimpong fue trasladado de urgencia a un «hospital regional».
El club ha revelado los detalles del incidente
El Berekum Chelsea emitió un comunicado: «De regreso a Berekum desde Samreboi, nuestro autobús fue atacado por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera.
«Hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto dispararon contra nuestro autobús mientras el conductor retrocedía. Los jugadores y el personal huyeron a los matorrales cercanos para protegerse».
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Comunicado de la Federación de Fútbol de Ghana
La Federación de Fútbol de Ghana confirmó que Frimpong murió por las lesiones sufridas.
En un comunicado oficial, declararon: «La GFA ha recibido con gran conmoción y profundo pesar la trágica noticia del fallecimiento de Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea Football Club.
Esta pérdida afecta no solo al Berekum Chelsea, sino a todo el fútbol ghanés. Dominic era un joven talento cuya dedicación y pasión encarnaban el espíritu de nuestra liga.
La GFA añadió: «Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia».
Colabora con la policía local y nacional, y se compromete a mejorar la seguridad de los equipos que viajan para evitar nuevas tragedias.
- Getty
Frimpong estaba cedido en el Berekum Chelsea
Frimpong llegó cedido al Berekum Chelsea desde el Aduana FC en enero. Iba a permanecer allí el resto de la temporada de la Premier League; marcó dos goles en 13 partidos.
No es la primera vez que el autobús de un equipo ghanés es atacado: en 2023 el Legon Citie sufrió un incidente similar tras visitar al Samartex, sin que se reportaran heridos.