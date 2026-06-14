AFP
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«El fútbol está siendo rehén»: Jürgen Klopp, indignado por las pausas para hidratarse en el Mundial, se une al seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, en sus críticas públicas
Klopp arremete contra el «espectáculo publicitario»
Por el intenso calor en Estados Unidos, Canadá y México, los jugadores tienen un descanso de tres minutos a los 22 minutos de cada tiempo para hidratarse. Sin embargo, Klopp no está convencido por los argumentos del organismo rector.
En declaraciones a la cadena alemana ZDF, Klopp fue directo al valorar el torneo. El legendario entrenador afirmó: «El fútbol está secuestrado por ejecutivos con aire acondicionado. Vi a los jugadores parados durante un descanso por calor, mientras las pausas publicitarias marcaban el ritmo del partido, y me pregunté: ¿a quién sirve realmente el Mundial? ¿A los aficionados? ¿A los jugadores? ¿O a los anunciantes?».
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Los intereses comerciales prevalecen sobre el espíritu deportivo
La FIFA defendió estas pausas al asegurar que buscan proteger a los jugadores, como ya se hizo en la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos del año pasado. Sin embargo, muchos las critican porque creen que responden más a intereses económicos que a la salud de los futbolistas.
Klopp critica que estas pausas rompen el ritmo natural del juego y lo comparan con un río al que se le construyen presas para los anuncios. Antes el fútbol era el protagonista; ahora amenaza con ser el fondo musical de un show publicitario», concluyó, y las tildó de «jaula dorada para patrocinadores disfrazada de medida contra el calor».
Pochettino se suma a las críticas cada vez más numerosas
El alemán no es el único crítico: Pochettino considera las pausas innecesarias si el clima no es extremo. El seleccionador de Estados Unidos lo resumió así: «Solo me gustan cuando las condiciones son extremas; en lo demás, son innecesarias».
La polémica no se limita al campo: los aficionados han sufrido normas confusas sobre su consumo de agua. La FIFA prohibió primero las botellas reutilizables y luego dio marcha atrás, lo que refuerza la idea de que el beneficio comercial guía sus decisiones logísticas este verano.
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El Super Bowl del éxito comercial
Las cadenas de televisión celebran el tiempo extra que aportan estas pausas. En Estados Unidos, FOX Sports ha sido criticada por emitir anuncios a pantalla completa durante los parones, incluso anunciados por los comentaristas como «esta pausa para hidratarse está patrocinada por Powerade». Para los canales, el negocio es enorme.
Kelly Williams, directora general de publicidad de ITV, lo confirmó a The Guardian: «Será nuestro torneo más rentable. No es un partido, sino seis semanas de audiencias enormes; es nuestro Super Bowl estival». Para Klopp, sin embargo, esta tendencia aleja el fútbol de su esencia, pues sacrifica el ritmo de los partidos más importantes por más publicidad.