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¡El fútbol es vida! El El Paso Locomotive ficha a Cristo Fernández, el actor de «Ted Lasso» conocido por los aficionados como Dani Rojas
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El Locomotive anuncia un gran fichaje
Desde hace tiempo se rumorea que Fernández podría dar el salto al fútbol profesional. El delantero de 35 años estuvo a prueba con el Chicago Fire 2 y luego con el El Paso a principios de este año. Ahora, al parecer, tendrá su oportunidad definitiva en la USL. El club no ha revelado los términos del contrato.
«Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que aporta otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque», declaró el entrenador del Locomotive, Junior González, en un comunicado. «Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir desarrollando la cultura positiva por la que luchamos como club».
Una extensa carrera en las categorías inferiores
Fernández parecía encaminado a una carrera profesional. Jugó en las categorías inferiores del Tecos FC, entonces una cantera prestigiosa, hasta que las lesiones detuvieron su progreso. Le animaron a actuar y, aunque interpretó a un futbolista popular, parecía dispuesto a dejar el fútbol.
Fernández expresó su emoción en un comunicado: «El fútbol siempre ha sido parte fundamental de mi vida y, pese a mis desvíos, el sueño de competir profesionalmente nunca desapareció.
Estoy agradecido con El Paso Locomotive FC, su cuerpo técnico, staff y compañeros por abrirme la puerta. Regresar es creer en uno mismo, arriesgarse y perseguir sueños, aunque el camino sea inesperado. Como decimos en México: hay que echarle ganas. Siempre agradecido a Dios, a mi familia y a mis amigos por creer en mí. Quizás solo sea un loco con sueños locos… así que estar aquí con los «Locos» tiene todo el sentido del mundo».
- AFP
Otras estrellas de «Ted Lasso» se suman a la iniciativa
Fernández no es la única estrella de la serie vinculada al fútbol. Kola Bokinni, quien interpretó al capitán Isaac McAdoo, jugó a nivel semiprofesional. Phil Dunster, recordado por su papel como el delantero inadaptado Jamie Tartt, ha sido elogiado por varios miembros del reparto por su habilidad futbolística.
El Locomotive está cuajando una gran temporada
El fichaje de Fernández llega en un momento clave para El Paso. El club de la USL es cuarto en la Conferencia Oeste y el equipo más goleador. El año pasado terminó cuarto y cayó en cuartos de final. Rojas, al menos, puede dar un impulso extra al ataque.