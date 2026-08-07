Tras la sorprendente compra culminada por Ryan Reynolds y Rob Mac en el Racecourse Ground en 2021, hacían falta fichajes de relumbrón para estar a la altura de una gran ambición. Mullin fue uno de los primeros en llegar.

Marcó unos notables 79 goles en sus dos primeras temporadas como jugador del Wrexham, y en la segunda conquistó el título de la National League. La League Two la superó sin apenas dificultades, mientras que los libros de récords se reescribieron en 2024-25 con un tercer ascenso consecutivo en la pirámide de la EFL.

Mullin era ya por entonces uno de los favoritos de la afición y un héroe de culto, pero empezó a perder posiciones en el orden de preferencias de Phil Parkinson y se quedó sin la oportunidad de demostrar su valía en el Championship. Encadenó cesiones en el Wigan y el Bradford.

El delantero de 31 años se ha incorporado ahora al Rotherham, de la cuarta categoría, como agente libre, con su contrato con el Wrexham rescindido.