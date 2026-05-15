Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Harvey Elliott Aston Villa GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

El fichaje más desastroso de la temporada de la Premier League: Harvey Elliott se enfrenta a un futuro incierto en el Liverpool tras ser descartado por el Aston Villa

Analysis
H. Elliott
U. Emery
Aston Villa
Liverpool
A. Slot
Premier League
FEATURES
Aston Villa vs Liverpool

Harvey Elliott no puede jugar con el Aston Villa contra su club de origen, el Liverpool, el viernes por la noche. Además, Unai Emery no lo habría convocado. Además, no se le guarda para la final de la Europa League ante el Friburgo. Elliott no juega desde marzo: le falta un partido para activar la cláusula de compra automática por 35 millones de libras (46 millones de dólares), y el club no quiere que se cumpla.

La temporada de Elliott ya acabó antes de empezar: Emery lo marginó desde el principio. Su regreso al Liverpool este verano parecía inevitable, pero ¿podrá quedarse? Arne Slot tampoco cuenta con él.

A continuación, GOAL analiza este panorama desolador y trata de averiguar qué le depara el futuro a un jugador que antes se consideraba uno de los mayores talentos adolescentes de Inglaterra.

  • Fulham FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lo único que lamenta Klopp

    Antes de dejar el Liverpool en mayo de 2024, preguntaron a Jürgen Klopp si tenía remordimientos. El ídolo de la grada Kop respondió: «No suelo pensar: “¿Dónde nos equivocamos?”. Pero quizá me arrepiento de que Harvey no jugara más.

    En enero, con muchas lesiones, jugó muy bien, quizá fue nuestro mejor jugador, ya fuera en la derecha o en el centro del campo. Pero cuando todos volvieron, solo tuvo minutos esporádicos y ya no fue titular».

    Pese a ello, Elliott no guarda rencor a Klopp. El joven, aficionado del Liverpool desde niño, le agradece haberle ayudado a «vivir su sueño» y asegura que Klopp es una «leyenda» merecedorade una estatua fuera de Anfield.



    • Anuncios

  • Un comienzo prometedor con Slot

    Al final de la temporada 2023-24, la carrera de Elliott vivía un momento prometedor: jugó 53 partidos, su mejor marca, y, con solo 21 años, se le veía como candidato a un papel clave con el sucesor de Klopp, pues encajaba a la perfección en el puesto de “10” que buscaba Slot.

    Sus actuaciones en la pretemporada confirmaron esa confianza, pues mostró la mezcla de trabajo y creatividad que el exentrenador del Feyenoord buscaba en un centrocampista ofensivo.

    «Salimos desde atrás, lo colocamos en posiciones clave y él aprovecha las situaciones; hoy lo demostró con dos asistencias», declaró Slot tras la victoria 2-1 sobre el Arsenal en Filadelfia el 1 de agosto de 2024.

  • Liverpool FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Una salida imprescindible

    Al inicio de la temporada 2024-25, Elliott volvió al banquillo y apenas jugó siete minutos en los tres primeros partidos del Liverpool antes de fractrarse el pie con la sub-21 de Inglaterra.

    La lesión llegó en el peor momento: Slot planeaba usarlo con más frecuencia en una serie de siete partidos en 21 días.

    Para cuando regresó, el Liverpool ya volaba alto: Dominik Szoboszlai brillaba como ’10’ y Mohamed Salah estaba en su mejor momento en la derecha, así que Elliott no encontró espacio en ninguna de las dos demarcaciones, resumen de su carrera en Anfield.

    Recordó su talento al entrar desde el banquillo y marcar el gol de la victoria en la ida de octavos de Champions contra el París Saint-Germain, pero solo fue titular en la Premier cuando el título ya estaba asegurado.

    Slot ya lo consideraba prescindible y la llegada de Florian Wirtz en verano hacía inevitable su salida.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    Un paso en falso

    Sin embargo, Elliott seguía siendo uno de los jóvenes futbolistas más talentosos del mundo; eso era indiscutible. Tanto Tino Livramento como Elliot Anderson brillaron con Inglaterra en el Europeo Sub-21 de 2025, pero Elliott fue, sin duda, la estrella del torneo.

    Fue nombrado mejor jugador del torneo tras ganar por segunda vez, y sus actuaciones en Eslovaquia despertaron el interés del RB Leipzig, que buscaba un sustituto para el saliente Xavi Simons.

    Dada la excelente reputación del club alemán a la hora de formar a jóvenes jugadores, un fichaje por el Red Bull Arena habría tenido todo el sentido del mundo. Sin embargo, según se informó, el Leipzig no estaba dispuesto a pagar el precio que pedía el Liverpool.

    Aun con sus propias limitaciones económicas, el Villa convenció al Liverpool de aceptar una cesión con obligación de compra de 35 millones de libras una vez Elliott alcanzara 10 partidos, algo que parecía seguro incluso antes de que disputara sus primeros tres encuentros en la Premier.

    Sin embargo, Unai Emery lo sustituyó al descanso del tercer partido liguero, victoria 3-1 sobre el Fulham. Desde entonces solo ha sido titular una vez, en la Europa League contra el Salzburgo el 29 de enero.

  • Aston Villa v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Un lío provocado por Monchi

    Para entonces, Elliott deseaba volver a Anfield, pero el Villa, presionado por el Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) de la Premier League, prefería dejarlo en la grada antes que pagar la cantidad acordada.

    En febrero, tras el mercado de invierno, Emery admitió que el club había presionado al Liverpool durante tres meses para eliminar la cláusula de compra obligatoria ligada a los partidos jugados por Elliott.

    Los Reds se negaron, pues la decisión era suya. A pesar de los intentos de Emery por argumentar lo contrario, no era responsabilidad del club de Merseyside modificar los términos por problemas financieros ajenos.

    Todo fue un desastre provocado por Monchi: el exdirector deportivo fichó a un jugador que el entrenador no quería, por lo que no tenía sentido, ni deportivo ni financiero, que el club lo incorporara de forma permanente.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025Getty Images

    Mercancía dañada

    El problema es que, mientras ambos clubes han protegido sus intereses, los de Elliott quedaron de lado.

    Emery admitió que estaban «perjudicando» a «un buen chico y un profesional fantástico», quien, tras ayudar a la selección sub-21 de su país a ganar más títulos el verano pasado, soñaba con repetir la hazaña con la absoluta en el Mundial de 2026. En cambio, Elliott se enfrenta a un futuro incierto tras perder un año de su carrera sin culpa alguna.

    Su creatividad y desborde habrían sido útiles al Liverpool en una temporada marcada por las lesiones y el bajo nivel de sus delanteros, pero su regreso parece imposible mientras Slot sea el técnico.

    Antes de visitar Villa Park, Slot se limitó a recordar que Elliott tiene contrato y volverá en verano, aunque admitió que es «una lástima» que apenas haya jugado en dos años.

    La esperanza es que los recientes rumores sobre el interés del Leipzig por fichar al jugador de 23 años sean ciertos y le permitan retomar su carrera.

    Aún así, no hay certeza de que Liverpool acepte la transferencia. Por ahora, solo podemos afirmar que su paso por Villa Park es el peor fichaje de la temporada para el jugador.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Liverpool crest
Liverpool
LIV