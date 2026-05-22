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PL most disappointing signings GFXGOAL
Tom Maston

Traducido por

El fichaje más decepcionante de la Premier League: Alexander Isak, Yoane Wissa y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 - clasificación

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
FEATURES

La Premier League 2025-26 concluye con giros inesperados. El Arsenal superó al Manchester City y ganó el título, mientras que los puestos europeos y el último descenso se definirán en la última jornada.

Como en toda temporada, algunos fichajes destacan, pero a los clubes de la Premier League les cuesta hallar joyas ocultas, pues el fútbol global ya no tiene secretos. Además, pagar fortunas por jugadores consolidados implica riesgos: cualquier fracaso es inaceptable.

Este último caso ha afectado a varios recién llegados, incluidos algunos de los fichajes más mediáticos y caros. En GOAL, nuestro equipo en el Reino Unido ha elaborado una lista de los 20 fichajes más decepcionantes de la temporada, valorando rendimiento, expectativas y relación calidad-precio:

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20Facundo Buonanotte (Chelsea y Leeds United) - cedido

    Nuestra lista arranca con un jugador que protagonizó dos fichajes decepcionantes en una misma temporada. Facundo Buonanotte rindió de forma aceptable en un Leicester City en apuros la campaña pasada, así que parecía lógico que el recién ascendido Leeds United buscara su cesión al Brighton en agosto. Sin embargo, cuando el acuerdo para llevarlo a Elland Road estaba casi cerrado, el Chelsea se adelantó y lo convenció para que se uniera a ellos también en calidad de cedido.

    Inmediatamente surgieron dudas sobre su adaptación a un plantel repleto de centrocampistas ofensivos y extremos. El joven de 21 años fue sustituido al descanso en su debut con los Blues y no volvió a jugar en la Premier con el Chelsea hasta que el Leeds le ofreció una salida de Londres al ficharlo en calidad de cedido para la segunda mitad de la temporada en enero.

    En Leeds tampoco ha brillado: solo ha jugado dos partidos como suplente en la Premier bajo la batuta de Daniel Farke, el último el 31 de enero, y desde entonces apenas ha entrado en la convocatoria.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19Evann Guessand (Aston Villa) – 26 millones de libras

    Las normas de beneficios y sostenibilidad (PSR) limitaron el presupuesto del Aston Villa en verano, por lo que fichó principalmente cedidos y agentes libres. Aun así, pagó 26 millones de libras por el delantero del Niza Evann Guessand, autor de 21 goles y asistencias en la Ligue 1 la temporada anterior.

    Sin embargo, no fue una buena inversión: jugó 13 partidos en la Premier sin marcar ni asistir, así que en enero lo cedieron al Crystal Palace. A sus 24 años y con cuatro de contrato por delante, su futuro en Villa Park parece incierto.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Jeremie Frimpong (Liverpool) - 29,5 millones de libras

    La campaña de fichajes de verano del Liverpool, que costó 450 millones de libras, no ha salido como se esperaba. Entre los fichajes caros de esta temporada, es difícil no sentir pena por Jeremie Frimpong. El internacional holandés ha estado lesionado en cuatro ocasiones y no ha podido coger ritmo desde su llegada a Merseyside.

    Aun así, preocupa que no haya logrado consolidarse como el sustituto ideal de Trent Alexander-Arnold. Incluso cuando ha estado en forma, Arne Slot ha preferido a Dominik Szoboszlai o Curtis Jones en el lateral, pues Frimpong parece más útil en el extremo derecho. Si quiere sustituir a Mohamed Salah, deberá mejorar mucho.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17Xavi Simons (Tottenham) - 52 millones de libras

    Durante gran parte del verano, todo indicaba que Xavi Simons iría al Chelsea, pues muchos informes señalaban que los Blues estaban muy interesados en fichar al mediapunta holandés del RB Leipzig. Sin embargo, a medida que el mercado de fichajes avanzaba y el Chelsea se centraba en otros objetivos, el Tottenham aprovechó para contratar al centrocampista ofensivo tras quedarse sin Morgan Gibbs-White y Eberechi Eze.

    A pesar de algunos destellos de calidad, marcó solo dos goles y dio cinco asistencias antes de romperse el ligamento cruzado anterior en abril. Su lesión lo marginó el resto de la temporada. Si quiere brillar en el norte de Londres, deberá ayudar al equipo a evitar el descenso antes de que Roberto De Zerbi defina su futuro.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Tijjani Reijnders (Manchester City): 46,5 millones de libras

    Tijjani Reijnders, el fichaje más caro del Manchester City este verano, deslumbró en su debut en la Premier League con un gol y una asistencia ante el Wolverhampton en Molineux. Sin embargo, ese partido fue su mejor momento en su primera temporada en Inglaterra.

    Desde entonces ha perdido protagonismo: solo ha jugado cinco partidos de Liga desde febrero. Sus números —cinco goles y dos asistencias— quedan lejos de su última temporada en la Serie A, y deberá mejorar bajo las órdenes de Enzo Maresca si quiere triunfar en el City.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – 26 millones de libras

    Tras brillar como delantero en la Ligue 1 las últimas cuatro temporadas, el Forest fichó a Arnaud Kalimuendo el verano pasado superando a otros clubes de la Premier. Sin embargo, pronto cayó en el olvido de la afición del City Ground.

    No fue titular en la primera mitad de la temporada, sumó solo 88 minutos en nueve sustituciones y en enero fue cedido al Eintracht de Fráncfort. El Forest espera que el club alemán ejerza la opción de compra en las próximas semanas.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Brennan Johnson (Crystal Palace) – 35 millones de libras

    Brennan Johnson terminó la temporada pasada haciendo historia en el Tottenham al marcar el gol de la victoria en la final de la Europa League, que dio al club su primer título continental en 41 años. Sin embargo, tras la salida de Ange Postecoglou y la llegada de Thomas Frank, el internacional galés perdió protagonismo y necesitó un nuevo comienzo en enero.

    El Crystal Palace lo fichó en cuanto abrió el mercado, pero la inversión aún no ha dado frutos: en 18 partidos de Premier con los Eagles, Johnson no ha marcado y solo ha dado una asistencia. El sustituto de Oliver Glasner debe ayudarlo a recuperar la confianza tras una temporada para olvidar.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Nick Woltemade (Newcastle) - 65 millones de libras

    El fichaje de Nick Woltemade, objetivo del Bayern, para sustituir a Alexander Isak parecía un acierto total. El ex del Stuttgart empezó fuerte: cuatro goles en sus primeras cinco apariciones en la Premier.

    Sin embargo, su momento clave llegó en diciembre, cuando marcó en propia puerta y dio el derbi al Sunderland. Respondió con un doblete ante el Chelsea, pero luego permaneció 17 partidos sin anotar hasta que batió al West Ham en mayo.

    Aún más preocupante es que, fichado para sustituir a Isak en la delantera, Woltemade pasó gran parte de la segunda vuelta jugando en el centro del campo, puesto que Eddie Howe duda de su capacidad para liderar el ataque.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Dan Ndoye (Nottingham Forest) – 34 millones de libras

    Dan Ndoye llegó del Bolonia y debutó con gol ante el Brentford, luego dio una asistencia contra el Crystal Palace. Desde entonces no ha sumado más en la Premier, afectado por la inestabilidad del Forest.

    No ha vuelto a ser titular en la Premier desde el 6 de diciembre y ha jugado sobre todo en la Europa League, donde el Forest llegó a semifinales. Con la probable reducción de la plantilla de Vitor Pereira para la próxima temporada, sin competiciones europeas, Ndoye podría dejar el club tras un curso decepcionante.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11James Trafford (Manchester City): 27 millones de libras

    James Trafford parecía rumbo al Newcastle hasta que el Manchester City activó la cláusula de recompra con el Burnley y lo devolvió al Etihad. Al principio todo parecía un sueño para el canterano. La salida de Ederson le abría la puerta de la titularidad en el City y, quizá, de la selección inglesa como alternativa a Pickford.

    Pero su debut en casa ante el Tottenham fue un desastre, y con la llegada de Gianluigi Donnarumma quedó relegado: no juega en la Premier desde agosto. Su papel como portero de copa le ha dado minutos y dos títulos, pero este verano volverá a marchar para jugar con regularidad en la máxima categoría.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Milos Kerkez (Liverpool) - 40 millones de libras

    A pesar de que Andy Robertson tenía un año más de contrato, el Liverpool buscó reforzar el lateral izquierdo ante su posible salida y fichó a Milos Kerkez del Bournemouth. La afición de Anfield aún no se convence, por lo que el jugador deberá esforzarse para ganar la confianza de los escépticos.

    Su suerte quedó sellada cuando el internacional húngaro fue superado por su excompañero Antoine Semenyo en la primera jornada, y los técnicos rivales lo señalaron como el eslabón débil de la defensa. Aunque mejoró con el tiempo, aún le falta mucho para igualar la aportación de Robertson al Liverpool.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9Florian Wirtz (Liverpool) - 100 millones de libras

    Aunque Bayern Múnich y Manchester City parecían favoritos para fichar a Florian Wirtz el pasado verano, Liverpool se adelantó y pagó un traspaso récord para llevarse al talento del Bayer Leverkusen. Se esperaba que Wirtz arrasara en la Premier League, pero su adaptación ha sido lenta.

    No dio su primera asistencia en la liga hasta principios de diciembre, y su primer gol llegó unas semanas después. El mediapunta alemán sufrió para adaptarse al juego físico de la Premier, y Arne Slot no encontró la forma de construir un equipo a su medida. Así, su balance —cinco goles y cuatro asistencias a una jornada del final— queda lejos de lo esperado en la 2025-26.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Tyler Dibling (Everton): 35 millones de libras

    A pesar de que el Southampton estuvo a punto de batir el récord de menor número de puntos en una temporada de la Premier League durante la campaña 2024-25, el joven extremo Tyler Dibling recibió elogios por su actitud intrépida y su calidad en el último tercio del campo. Varios clubes quisieron ficharlo, y el Everton se llevó el gato al agua, ya que David Moyes buscaba revitalizar su ataque.

    Sin embargo, Dibling apenas ha sido titular en cuatro partidos de la Premier y solo disputó unos minutos como suplente ante el Burnley. La posible vuelta de Jack Grealish, cedido de nuevo por el Manchester City, no mejora sus perspectivas.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Liam Delap (Chelsea): 30 millones de libras

    La maldición de la camiseta 9 del Chelsea persiste tras Liam Delap, último delantero de renombre en portarla, quien ha perdido su olfato goleador. Los Blues ficharon al ariete del Ipswich Town el pasado verano, pero solo ha marcado un gol en 27 partidos de la Premier League y aún se adapta a la vida en uno de los clubes más grandes de Europa.

    Una lesión en el tendón de la corva en agosto lo mantuvo dos meses inactivo y le impidió ganar ritmo con sus nuevos compañeros. Además, la falta de disciplina y algunos errores mayúsculos han marcado su primer año en el oeste de Londres.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Alejandro Garnacho (Chelsea) - 40 millones de libras

    Alejandro Garnacho empezó la temporada en la lista de descartes del Manchester United tras un desentendimiento con el entrenador Rubén Amorim después de la final de la Europa League de 2025. Pese a ello, el Chelsea pagó 40 millones de libras por un extremo que ya había demostrado ser decisivo desde su ascenso de la cantera de Old Trafford.

    Sin embargo, el cambio no le ha sentado bien: marcó solo un gol en la Premier con los Blues, en octubre, y dio cuatro asistencias; sus mejores actuaciones fueron en copa. Su actitud y ritmo de trabajo han sido cuestionados por una afición frustrada por la falta de productividad del internacional argentino.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Anthony Elanga (Newcastle) - 52 millones de libras

    Anthony Elanga brilló en la temporada 2024-25 con el Nottingham Forest; sus desbordantes desbordes complicaron a las defensas mientras el equipo de Nuno Espíritu Santo buscaba un puesto europeo. Por eso el Newcastle, deseoso de dinamismo, lo fichó para la plantilla de Howe. Sin embargo, su rendimiento cayó en picado desde su llegada a Tyneside a cambio de un fuerte desembolso.

    Tras firmar 31 goles y asistencias en dos cursos con los ‘Tricky Trees’, con los ‘Magpies’ aún no ha marcado y solo ha dado una asistencia, en noviembre. A pesar de su alto coste, ha sido titular en menos de la mitad de los partidos ligueros del Newcastle, reflejo de su bajo nivel.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4Harvey Elliott (Aston Villa) - cedido

    Se esperaba que esta fuera la temporada en la que Harvey Elliott mostrara a la Premier League su talento de forma constante. Tras ser nombrado mejor jugador de la Eurocopa Sub-21 con Inglaterra, ansiaba minutos y, tras una campaña mayormente en el banquillo del Liverpool, su cesión al Aston Villa parecía perfecta.

    Sin embargo, Unai Emery no contaba con él y, para evitar pagar los 35 millones de libras fijados si jugaba diez partidos de Liga, lo marginó. Elliott solo disputó cuatro encuentros y fue convocado en cinco ocasiones desde octubre.

    Las normas de la FIFA le impidieron fichar por otro club europeo en enero, así que quedó marginado tras un traspaso que Emery calificó de «vergonzoso» para todos.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Jamie Gittens (Chelsea): 48,5 millones de libras

    Tras formarse en la cantera del Manchester City y destacar en el Borussia Dortmund, a Jamie Gittens lo llamaron «el nuevo Jadon Sancho» por sus similitudes con el inglés. Sin embargo, su adaptación a la Premier League ha sido complicada: solo disputó cinco partidos antes de lesionarse en enero.

    Con tantos extremos en la plantilla, era un riesgo, pero jugar solo cinco partidos de titular antes de lesionarse en enero fue decepcionante. Ahora, con 21 años, tiene mucho trabajo por delante para consolidarse en Stamford Bridge, justo cuando Xabi Alonso llega al banquillo.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Yoane Wissa (Newcastle) - 50 millones de libras

    La débil campaña de fichajes del Newcastle ha sido clave en su decepcionante temporada: de quinto lugar el año pasado a la zona media de la tabla ahora. El más flojo de los refuerzos ha sido Yoane Wissa, sombra del jugador que marcó 19 goles con el Brentford en la 2024-25.

    Se declaró en huelga en la pretemporada para forzar su fichaje, llegó lesionado y no debutó hasta diciembre. Marcó su primer gol en la Premier con los Magpies a finales de ese mes, pero desde entonces no ha vuelto a ver puerta y se le ha visto fuera de forma. No juega de titular desde el 7 de febrero y podría marcharse tras disputar el Mundial con la República Democrática del Congo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Alexander Isak (Liverpool): 125 millones de libras

    El Liverpool batió el récord británico de traspasos al fichar a Alexander Isak. Después de una larga negociación que llegó hasta el último día del mercado, los Reds lograron llevarse al sueco del Newcastle, donde se había negado a entrenar para forzar su salida. Pero su falta de ritmo fue evidente desde el principio.

    Las lesiones han mermado su debut en Anfield, especialmente la fractura de peroné sufrida al marcar al Tottenham en diciembre, pero eso no justifica su pobre balance de tres goles en 14 partidos de Premier. Con 26 años, a menudo ha quedado marginado cuando ha estado disponible para Arne Slot, pues el sistema de los Reds no potencia sus virtudes.

    Si la situación no mejora la próxima temporada, podría convertirse en uno de los mayores fracasos de fichaje de la historia.