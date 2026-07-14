El Newcastle cambia de estrategia. Retuvo a Isak el verano pasado hasta dejarlo marchar al Liverpool. Mejor habría sido cederlo antes, pues su conflicto perjudicó al equipo. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir bien ese dinero, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a posibles fichajes, y su 12.º puesto en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza seria para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin descanso —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad. Por eso Hansi Flick aprobó su fichaje. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó diez goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su verdadera media. Aunque Gordon puede dar a Flick el extremo que busca y cobra menos que Rashford, había opciones más baratas, lo que confirma que el Barça sigue gastando más de la cuenta. Nota: C+

Para Gordon: El sueño se cumple. Pese a su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Admitió que se dejó llevar por los rumores que lo vinculaban con el Liverpool, el equipo de su ciudad, y también se habló de un posible traspaso al Bayern este verano. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su traspaso, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver el caso de Rashford, prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: de jugar con Anthony Elanga pasa a hacerlo junto a Lamine Yamal. Nota: A

Mark Doyle