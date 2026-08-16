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Rodri-Barcelona-Man-City-GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis y James Westwood

Traducido por

El fichaje de Rodri puede catapultar al Barcelona de vuelta a la cima del fútbol europeo: GOAL califica los mayores movimientos del mercado de fichajes del verano de 2026

Opinion
Inter Milán
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
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Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle
Borussia Dortmund
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Atalanta
PSV Eindhoven
Brujas
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
FEATURES
M. Godts
Ajax

Para algunos aficionados al fútbol, el verano es la época del calendario que esperan con más ganas, y no solo porque cada cuatro años haya un Mundial. Más bien, es porque el final de la temporada solo significa una cosa: ¡es hora de fichajes! El mercado de 2026 vuelve a estar siendo muy movido, con algunos nombres muy importantes cerrando traspasos millonarios antes del cierre del mercado, el 1 de septiembre.

Sabemos que algunos traspasos salen bien para todas las partes implicadas, pero hay muchos en los que al menos uno de los clubes, o incluso el propio jugador, se queda preguntándose qué podría haber pasado si hubiera tomado una decisión diferente en la mesa de negociación.

GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado mejor partido de cada gran operación incluso antes de que los jugadores sean presentados oficialmente. A lo largo del mercado de verano, iremos puntuando cada acuerdo cerrado a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del periodo de fichajes.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué opinas en la sección de comentarios...

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 de agosto: Rodri (del Manchester City al Barcelona, 65 millones de libras)

    Para el Manchester City: La marcha de Pep Guardiola y de leyendas del club como Bernardo Silva y John Stones ya habría sido suficientemente dolorosa para la afición del City, pero perder a su mejor jugador provocará un miedo real. Da la sensación de que el City está condenado a sufrir un bajón sin Rodri, que era el corazón del equipo y un líder insustituible. Actuando tanto como principal escudo defensivo como organizador en la base de la jugada, Rodri impulsó el éxito del City bajo Guardiola. De hecho, el City ganó el 74,1 % de sus partidos de la Premier League cuando el español controlaba el centro del campo, y ese porcentaje se desplomó hasta el 61,9 % cuando estuvo ausente. Rodri también dio un paso al frente con goles en los partidos más importantes, incluido el tanto de la victoria en la final de la Champions League de 2023 y en varios encuentros decisivos por el título de la Premier League. A pesar de su precio de 116 millones de libras (156 millones de dólares), Elliot Anderson no tiene el mismo juego tan completo, y el posible fichaje de Ayyoub Bouaddi es demasiado joven e inexperto como para esperar que llene ese vacío. No es menos que un golpe de pesadilla para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, que tiene por delante una tarea enorme para ajustar el plan táctico del City y asegurarse de que pueda seguir compitiendo por los mayores títulos. Nota: F

    Para el Barcelona: Un fichaje de impacto que sacude al fútbol europeo. El Barça ya era el gran favorito para ganar una tercera Liga consecutiva, pero ahora parece una conclusión inevitable. El Real Madrid estará tocado tras ver cómo su principal objetivo ficha por su eterno rival, con Rodri optando por el proyecto ya bien asentado de Hansi Flick en lugar del trabajo de reconstrucción de Jose Mourinho en la capital española. Rodri bien podría ser la pieza definitiva del puzle para que el Barça conquiste su primera Champions League desde 2015; es el mejor mediocentro defensivo del fútbol actual y el hombre perfecto para aportar estabilidad al once de Flick. Sin duda, a los rivales les resultará mucho más difícil partir al Barça en fase de transición con Rodri barriendo por detrás. El jugador de 30 años también debería adaptarse de inmediato, dado que la plantilla del Barça está repleta de sus compañeros de la selección española. Necesitaban actuar tras la pérdida de Frenkie de Jong, que, según se informa, afronta una lucha por volver a jugar antes de final de año después de dañarse los ligamentos de la rodilla, y Rodri es una solución soñada. No parece una exageración sugerir que el Barça podría dominar tanto en el plano nacional como en el continental durante los próximos dos o tres años ahora que cuenta con el ganador del Balón de Oro de 2024 para llevar la batuta. Nota: A+

    Para Rodri: Este es un siguiente paso natural para Rodri tras su triunfo en el Mundial de 2026 y su Balón de Oro con España. Ayudar al City durante un periodo de transición palidece en comparación con la oportunidad de devolver al Barça a la cima del fútbol, y no hay otro equipo que encaje mejor con los principios tácticos a los que se acostumbró tanto bajo Guardiola. Es un movimiento que también podría permitir a Rodri recuperar su pico físico. Las lesiones graves han alterado la carrera del ex del Atlético de Madrid en los últimos años, y regresar al contexto menos exigente físicamente de La Liga debería favorecer su longevidad en la élite. Después de haber ganado ya dos grandes títulos junto a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo a nivel internacional, la transición al Camp Nou debería ser perfecta para Rodri, de quien se espera que asuma el mismo papel de dictador total que tan buenos resultados le ha dado con España y el City durante los últimos siete años. Se ha informado de que el Real ofreció a Rodri un paquete económico mucho más atractivo, pero tomó la decisión correcta al optar por el entorno más saludable y seguro del Camp Nou, donde ahora podría escribir el capítulo más exitoso de su brillante carrera. Nota: A

    James Westwood

    • Anuncios
  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (del Tottenham al Atlético de Madrid, 34 millones de libras)

    Para el Tottenham: el Tottenham ha aceptado unas pérdidas de alrededor de 8 millones de libras respecto a su inversión inicial al vender a Romero al Atlético de Madrid, lo que es un mal negocio se mire por donde se mire. Sí, han evitado que recale en un rival de la Premier League, pero el jugador de 28 años está en plenitud y fue uno de los mejores de Argentina en el Mundial de 2026. El Tottenham podría, y debería, haber aguantado para sacar una cifra mayor. Sin embargo, da la sensación de que era el momento adecuado para separar caminos. Romero cuestionó públicamente la estrategia de fichajes del club y a los servicios médicos la temporada pasada, y vio dos tarjetas rojas mientras el Tottenham luchaba por evitar el descenso. Su relación con la afición se deterioró como consecuencia, y es justo decir que no estuvo a la altura de las expectativas como capitán del club. El Tottenham también ha fichado a Jan Paul van Hecke y al compañero de Romero en Argentina Marcos Senesi, además de renovar a Micky van de Ven, así que sigue bien cubierto en defensa. Romero quería salir claramente, y las opciones del Tottenham de acometer una reconstrucción de verdad bajo Roberto De Zerbi son ahora mejores después de que haya conseguido lo que quería. Nota: B-

    Para el Atlético de Madrid: Romero es absolutamente perfecto para el sistema del Atlético de Diego Simeone. Es un defensa agresivo, que va al choque y comparte la mentalidad de Simeone de ganar a cualquier precio, lo que significa que no debería tener ningún problema para adaptarse al unido vestuario del Metropolitano. Tras la salida de Nahuel Molina a la Roma, la llegada de Romero vuelve a dar solidez a la zaga del Atlético. Probablemente ejercerá como el principal ancla en la línea de tres de Simeone y trabajará para tapar las grietas que hicieron que encajara demasiados goles la pasada temporada, además de aportar unas cualidades de liderazgo vitales. No solo es una unión perfecta, sino también un movimiento inteligente que debería acercar bastante al Atlético a recortar distancias con el Barcelona en lo más alto de La Liga, y potencialmente ponerlo más cerca de ese esquivo título de la Champions League. El hecho de que hayan conseguido ficharlo por unos buenos 20 millones de libras por debajo de su verdadero valor de mercado es también una gran ventaja. Eso podría permitir al Atlético cerrar uno o dos grandes acuerdos más antes de que cierre el mercado. Nota: A

    Para Romero: equipos como el Nápoles y el Inter también estaban interesados en Romero, pero él solo tenía ojos para el Atlético, y forzar la operación le dará una gran satisfacción. El equipo de Simeone está hecho a medida para sus virtudes, y estas serán celebradas en el Metropolitano de una forma en que nunca lo fueron en el norte de Londres. Los críticos de la Premier League veían a Romero como un riesgo por su estilo físico e inflexible, pero precisamente por eso lo ha fichado el Atlético. Es el movimiento ideal en el momento ideal para un jugador ambicioso que quiere competir por títulos y brillar en el escenario de la Champions League cada año. El Tottenham no podía ofrecerle esa plataforma, aunque parezca estar otra vez al alza con De Zerbi al mando. La Liga también encaja mejor que la Premier League con Romero: se juega a un ritmo más táctico que le permitirá cerrar líneas de pase e interpretar el juego con más facilidad. Además, tiene a mano a cuatro compañeros de la selección argentina, incluidos Julian Alvarez y Giuliano Simeone, para ayudarle a adaptarse rápidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (del Tottenham al Inter, 30 millones de libras)

    Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano se ha gastado una enorme cantidad de dinero, y podría decirse que incluso ha pagado de más, sin recuperar demasiado a través de las ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de convertirse en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a varias actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, participando en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada deslizante in extremis en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de apenas 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los variables. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones a principios de verano, además del hecho de que todavía le quedan tres años de contrato, de que es muy versátil, de que está entrando en los mejores años de su carrera y, por supuesto, del famoso «impuesto inglés». Eso sí, los Spurs están bien cubiertos en el puesto de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción por la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados pensarán que Spence es una mejor opción que todos ellos. Nota: D

    Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe para el Inter, que ha sabido reaccionar con Spence después de ver cómo su hombre clave Denzel Dumfries se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos principales, Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de incorporar a un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de largo recorrido que se maneja igual de bien incorporándose al ataque que frenando a los extremos rivales. El internacional inglés está hecho a medida para cubrir la evidente vacante en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al neerlandés en defensa y además tiene la versatilidad para cubrir también en la izquierda al brillante Federico Dimarco. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado grandes frutos al hacerse con el jugador de 26 años a precio de ganga. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente no entraba en los planes de Roberto De Zerbi, que este verano ha renovado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que pasa a algo mejor y más grande, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque finalmente logró asentarse en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido zarandeado bastante durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la primera plantilla, ahora se marcha a un club que será favorito para ganar la Serie A una vez más y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber reforzado enormemente su reputación en Norteamérica. El Inter fichó antes en este mercado a John Stones, compañero de Spence en Inglaterra, y debería ayudar a su compañero de zaga a adaptarse de cara a una ilusionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 de agosto: Mika Godts (del Ajax al Paris Saint-Germain, 55 millones de euros)

    Para el Ajax: Un golpe durísimo, pero un gran impulso para las arcas del club. El director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, ni siquiera trató de ocultar que esperaban retener a Godts al menos un año más. El extremo fue prácticamente el único rayo de luz durante una campaña 2025-26 por lo demás sombría para el conjunto de Ámsterdam. Godts fue el único miembro de la plantilla en alcanzar dobles cifras tanto en goles (17) como en asistencias (15). Así que perderlo después del inicio de la nueva temporada de la Eredivisie supone un contratiempo importante. Sin embargo, como en la práctica admitió Cruyff, el Ajax simplemente no está en posición de rechazar el tipo de dinero que el PSG puso sobre la mesa por su activo más preciado. Esta es la brutal realidad financiera en la que llevan mucho tiempo instalados y la esperanza es que el último gran talento salido de la cadena de producción del Ajax, Abdellah Ouazane, ayude a cubrir el vacío dejado por Godts, quien, conviene señalarlo también, fue fichado con 17 años procedente del Genk en 2023 por solo 1 millón de euros. En ese sentido, el Ajax simplemente seguirá haciendo lo que hace, pero ahora mismo está muy abierto al debate si tiene suficiente calidad en ataque para volver a la Champions League el año que viene. Nota: B-

    Para el PSG: La señal más clara hasta la fecha de que Bradley Barcola está de camino a salir del club. La sospecha desde el principio ha sido que el PSG está muy dispuesto a hacer caja con el delantero francés, que fue el descarte en ataque la temporada pasada, con Barcola encontrándose repetidamente en el banquillo en los partidos importantes. Sin embargo, el vigente bicampeón de Europa ha mantenido con astucia a equipos como el Liverpool a la espera mientras reforzaba su ataque con jugadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres y ahora Godts antes de vender a Barcola al mejor postor. Y lo mejor es que la salida del jugador de 23 años probablemente cubra el coste combinado de Akliouche, Torres y Godts, que debería aportar una cobertura de calidad para el extremo izquierdo titular, Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Podría decirse que es la prueba definitiva de su calidad. Al fin y al cabo, si Barcola no pudo asegurarse un puesto fijo en el once del PSG plagado de estrellas, ¿qué opciones tiene Godts de lograrlo? El jugador de 21 años tiene una experiencia limitada en la Champions League, apenas ocho partidos, y ni siquiera entró en la convocatoria de Bélgica para el Mundial de este verano en Norteamérica. Se puede sostener, por supuesto, que Godts no puede sino beneficiarse de entrenar junto a jugadores como Kvaratskhelia y Ousmane Dembele, y debería disfrutar de bastantes minutos en la Ligue 1 y la Coupe de France, mientras Luis Enrique da descanso a sus hombres clave antes y después de sus compromisos europeos entre semana. Sin embargo, es inevitable preguntarse si este es realmente el movimiento adecuado para Godts en esta etapa crucial y formativa de su carrera, aunque probablemente ahora mismo no haya un lugar mejor en el planeta para que un extremo aprenda lo que hace falta para triunfar al más alto nivel. Nota: B

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (del Rayo Vallecano al Chelsea, 22 millones de euros)

    Para el Rayo: Puede que los finalistas de la Conference League no hayan sacado todo lo que les habría gustado por Pep Chavarria, pero aun así esta es la venta más cara de la historia del modesto club madrileño. Se ha informado de que el Rayo siguió intentando cambiar las condiciones durante las negociaciones, llegando incluso a pedir en un momento dado los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión (43 millones de libras/58 millones de dólares), pero alcanzó un compromiso importante después de rechazar la oferta inicial del Chelsea de 15 millones de libras (20 millones de dólares). En realidad, no estaba en una posición negociadora fuerte después de que Chavarria dejara claro que quería poner rumbo al oeste de Londres y, con 28 años, tampoco es precisamente un joven de gran proyección por el que pudieran exigir mucho más. Aun así, ese dinero ayudará al Rayo a reforzarse y a dar continuidad al octavo puesto logrado por segunda temporada consecutiva en La Liga el curso pasado. Nota: B

    Para el Chelsea: El Chelsea necesitaba reforzar el costado izquierdo de la defensa tras la rápida salida de Marc Cucurella al Real Madrid durante el Mundial, lo que dejó a Jorrel Hato como su único lateral izquierdo sénior específico. Sin embargo, habrá dudas sobre si Chavarria tendrá el nivel requerido, aunque fue una petición de Xabi Alonso. El Rayo es el único club de la máxima categoría en el que ha jugado a lo largo de su carrera, y tiene que llenar unos zapatos muy grandes, con Cucurella convertido ya en uno de los mejores del mundo en su posición. Hato mostró un gran nivel en el tramo final de la pasada temporada y está muy bien considerado, así que lo más probable es que Chavarria ejerza como suplente y quizá como mentor del joven neerlandés. Un paquete total de 22 millones de euros (19 millones de libras/25 millones de dólares) representa una solución de bajo coste para una posición problemática en comparación con alguien como Lewis Hall, tasado en 60 millones de libras (81 millones de dólares), aunque al final esto termine siendo una opción a corto plazo. Nota: B-

    Para Chavarria: ¡Menuda historia! Chavarria no consiguió dar el salto a la Segunda División española hasta los 22 años, cuando fichó por el Real Zaragoza, y ya tenía 24 cuando dio el salto a La Liga después de que Andoni Iraola, ahora entrenador del Liverpool, lo fichara para el Rayo en 2022. No ha dejado de progresar en la capital española, convirtiéndose en una figura clave como lateral agresivo y de vocación ofensiva, cómodo con el balón en los pies, ayudando a su equipo a alcanzar la final de la Conference League la temporada pasada y disputando los 90 minutos completos en la derrota ante el Crystal Palace. Ahora, a los 28 años, da el salto soñado a uno de los grandes de la Premier League, y tiene muchas opciones de disponer de bastantes oportunidades para impresionar a las órdenes de su compatriota Alonso, que evidentemente es uno de sus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (del Barcelona al Liverpool, cesión)

    Para el Barcelona: Un movimiento sensato que sitúa al club en una mejor posición de cara a las últimas semanas del mercado de verano. Según se informa, el Liverpool cubrirá íntegramente el salario de Araujo y, dado su estatus como uno de los jugadores mejor pagados del Barça, eso liberará margen para que el campeón de Liga pueda inscribir más fichajes. Araujo fue nombrado capitán en el Camp Nou hacia el final de la pasada temporada, pero solo acumuló un total de 11 titularidades ligueras con Hansi Flick en 2025-25. Aunque se echarán de menos el liderazgo y la experiencia del uruguayo, el Barça hace tiempo que no depende de él para sostener la línea defensiva. La dura realidad es que Araujo no entraba en los planes de Flick y la inclusión de una opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras/64 millones de dólares) para el Liverpool podría permitir al Barça ingresar una cantidad importante por un jugador no deseado el próximo verano. Era una oportunidad inesperada que tenía que aprovechar, aunque ahora puede que sea necesario que Flick fiche a otro defensa, ya que la plantilla del Barça ya parecía corta en todas las líneas. Nota: B

    Para el Liverpool: Un acto de desesperación. Según se informa, el Liverpool pagará 180.000 libras por semana por Araujo para paliar una crisis defensiva tras la marcha libre de Ibrahima Konate al Real Madrid. Con Joe Gomez y Giovanni Leoni lesionados, y con el también nuevo fichaje Jeremy Jacquet todavía trabajando para recuperar la plena forma tras una operación de hombro, el Liverpool tenía que incorporar a otro central. Araujo también puede actuar como lateral derecho, así que sobre el papel tiene sentido como solución temporal. Sin embargo, el jugador de 27 años también arrastra un historial irregular de lesiones y ha tenido problemas para convencer al más alto nivel en las últimas temporadas. Está por ver si puede adaptarse rápido a la intensidad de la Premier League o compenetrarse con fiabilidad con el capitán del club, Virgil van Dijk. Según se informa, el Liverpool reculó ante la posibilidad de pagar 60 millones de libras por Ezri Konsa, objetivo anterior de este verano, pero una gran inversión por el defensa del Aston Villa e Inglaterra habría sido un movimiento menos arriesgado. Araujo llegará a Anfield con mucha presión sobre sus hombros y muchas preguntas que responder. Nota: C-

    Para Araujo: Una oportunidad de oro para volver a jugar semana tras semana y reconstruir su confianza. Araujo tiene la fortuna de que otro gran club europeo haya ido a por él pese a sus problemas de regularidad, y será consciente de las posibles repercusiones si fracasa. Seguro que estará enormemente motivado para cerrar la boca a sus críticos, con la intención de volver a disfrutar de verdad del fútbol, después de atravesar el año pasado un periodo complicado que le llevó a buscar un descanso por su salud mental. Sentir el aliento de la apasionada afición de Anfield sin duda le dará a Araujo un gran impulso de adrenalina. También es un defensa agresivo, que va hacia delante, y que aportará una verdadera presencia aérea a la defensa del Liverpool, además de encajar bien en el sistema agresivo de Iraola. Este nuevo comienzo podría ser exactamente lo que necesita el internacional uruguayo, pero tendrá que eliminar los errores básicos por los que recibió tantas críticas en el Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (del Chelsea al Como, 30 millones de libras)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haber ingresado una cantidad bastante importante por un central que nunca terminó de alcanzar el máximo nivel desde su irrupción en el primer equipo en 2021, y los 25 millones de libras más 5 millones en variables representan beneficio neto para un canterano. Dicho esto, es triste ver marcharse a uno de los suyos, y Chalobah ha sido una opción fiable a lo largo de un periodo complicado para el club, respondiendo incluso en su momento de necesidad cuando fue recuperado de su cesión en el Crystal Palace en enero de 2025, en medio de una crisis de lesiones en defensa. Eso sí, el Chelsea ha fichado a Maxence Lacroix procedente del Crystal Palace y Levi Colwill vuelve a estar en forma tras su rotura del ligamento cruzado anterior, así que la venta de jugadores era una necesidad dado que tenía 10 centrales en plantilla. Entre ellos hay defensores peores que Chalobah, pero parece que el club no pudo resistirse a la tentación de hacer caja con un beneficio neto. Nota: B

    Para el Como: Es un reflejo del progreso del Como bajo las órdenes de Cesc Fabregas que esté fichando jugadores del Chelsea como preparación para su debut en la Champions League en 2026-27. El equipo italiano ya ha demostrado su ambición reteniendo a Nico Paz un año más y, técnicamente, Chalobah se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club. Queda por ver, sin embargo, quién saldrá mejor parado de esta operación; aunque es internacional con Inglaterra, Chalobah puede ser inconsistente y se había convertido en blanco de las críticas entre algunos sectores de la afición del Chelsea, mientras que otros eran más indulgentes por su vinculación de 19 años con el club. Un paquete total de 30 millones de libras (40 millones de dólares) sí parece un poco elevado, pero el Como confiará en que la experiencia de Chalobah en la Premier League y en Europa resulte inestimable, y el ritmo más lento de la Serie A bien puede favorecerle. Nota: C

    Para Chalobah: Si somos brutalmente honestos, Chalobah sin duda merece este nuevo comienzo después de haber sido mareado por el Chelsea durante varios años. Existe la sensación de que la directiva del Chelsea ha intentado hacer caja con él desde hace tiempo; rechazó un traspaso al Nottingham Forest en 2023, con el Chelsea abierto a vender, y un año después le retiraron su dorsal y fue cedido al Palace, donde impresionó, solo para ser recuperado cinco meses más tarde por los problemas de lesiones de su club de origen. Dieciocho meses después, el Chelsea dejó claro con su actividad en el mercado de fichajes que Chalobah volvería a perder posiciones en la jerarquía pese a haber sido su central más utilizado la temporada pasada, y el hecho de que genere beneficio neto obviamente ha influido en la decisión de dejarle salir antes que a jugadores como Wesley Fofana o Tosin Adarabioyo. A sus 27 años, esta es por fin una ruptura limpia para el defensor, que puede ilusionarse con jugar la Champions League y experimentar una nueva cultura en una de las zonas más deseables de Europa, a orillas del lago de Como. No sorprendería demasiado verle adaptarse bien a la vida en la Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (del Newcastle al Arsenal, 75 millones de libras)

    Para el Newcastle: Un desastre absoluto para el Newcastle. Dejar salir a Sandro Tonali al Tottenham por 100 millones de libras dejó un gran vacío en el centro del campo, pero ahora sin Guimaraes parece el Springfield Gorge de Los Simpson, cuando el brasileño fue el mejor jugador del Newcastle durante una turbulenta temporada 2025-26. Es injusto esperar que el nuevo fichaje Sean Steur ocupe el lugar de Guimaraes con solo 18 años, y poco realista, teniendo en cuenta que el neerlandés solo marcó una vez en su primera temporada completa con el primer equipo del Ajax. Guimaraes fue el máximo goleador del Newcastle en la Premier League la pasada temporada con nueve tantos, y sus cinco asistencias también fueron la mejor cifra del equipo. Como capitán, el internacional brasileño también lideró con el ejemplo y a menudo sacó adelante a sus compañeros. Matthias Jaissle tiene ante sí una tarea monumental para estabilizar la sala de máquinas cuando sustituya oficialmente a Eddie Howe en el banquillo, y si no se encuentra de inmediato un recambio para Guimaraes con la experiencia adecuada, podría resultar imposible. Nota: suspenso

    Para el Arsenal: Una operación muy inteligente de Mikel Arteta en su intento de dar continuidad al tan esperado regreso del Arsenal a la cima del fútbol inglés. Guimaraes puede encajar fácilmente junto a Martin Odegaard como interior y aliviar la carga creativa del capitán del Arsenal. Aportará un dinamismo extra al ataque y más agresividad en defensa, después de haber ganado más duelos que cualquier jugador del Arsenal en la Premier League la pasada temporada. Los aficionados del Arsenal pueden estar seguros de que Guimaraes rendirá desde el primer momento por su experiencia y porque encaja a la perfección en el estilo preferido por Arteta. La fortaleza en el centro del campo fue una razón clave del éxito del Arsenal en 2025-26, y es difícil ver cómo cualquier rival nacional podrá imponerse ahora que Guimaraes ha completado su temible unidad central. También podría ser así en la Champions League si vuelve a cruzarse con el Paris Saint-Germain, lo que invita al optimismo sobre sus opciones de conquistar por fin ese ansiado gran título. Nota: sobresaliente

    Para Guimaraes: A los 28 años, ahora es el momento ideal para que Guimaraes dé el salto a uno de los grandes equipos de Europa. Está en el mejor momento de su carrera, como demostró sin ningún género de dudas en la Copa del Mundo, donde dio cuatro asistencias con Brasil mientras rivalizaba con Vinicius Junior en influencia decisiva, aunque antes de una salida de pesadilla en octavos de final ante Noruega. Hacía tiempo que Guimaraes se le había quedado pequeño al Newcastle, y el Arsenal le ofrecerá la plataforma para alcanzar la categoría de jugador de talla mundial y pelear regularmente por los mayores títulos. Es técnicamente brillante en espacios reducidos, tiene visión para el pase definitivo y marca el tono con su incansable trabajo sin balón. Si a eso se le suma su versatilidad y su mentalidad de no rendirse nunca, Guimaraes realmente cumple todos los requisitos para convertirse en un ídolo a medida para la afición del Arsenal, alguien al que no le pesará en absoluto el enorme precio pagado por él. Nota: matrícula de honor

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (del Real Madrid a la Fiorentina, cedido)

    Para el Real Madrid: La cesión de Mastantuono supone otro golpe para el departamento de captación del Madrid tras problemas similares de adaptación con la joya brasileña Endrick. Eso sí, esperarán que Mastantuono recupere su ritmo en Italia del mismo modo que Endrick lo hizo en el Lyon, pero no hay garantías. La Serie A es una liga implacable desde el punto de vista físico y táctico, y mucho dependerá de si Mastantuono se adapta rápido. Si no lo hace, existe el peligro de que regrese a Madrid el próximo verano todavía más falto de confianza y con un valor de mercado significativamente reducido. Por otro lado, el Real puede seguir sin tener sitio para Mastantuono incluso si le va bien en la Fiorentina, después de cerrar los fichajes de Yan Diomande y Bernardo Silva, que empujan al joven todavía más abajo en el orden de la plantilla. Es justo decir que Mastantuono ha sido mal gestionado por su club de origen, y ahora tiene muchos obstáculos en su camino para relanzar su carrera en el Madrid. Nota: F

    Para la Fiorentina: Un fichaje excelente y de bajo riesgo para la Viola en su intento de resarcirse de una decepcionante temporada 2025-26, aunque tendrá que asumir una parte importante de su salario de 3,5 millones de euros al año. Mastantuono aportará sin duda más calidad y también versatilidad al equipo de Fabio Grosso, ya que el jugador de 18 años puede actuar como mediapunta o en la banda derecha, y estará ansioso por demostrar que sus detractores se equivocan y volver a la selección argentina. También es un movimiento inteligente para la Fiorentina, porque Mastantuono tiene doble nacionalidad argentina e italiana, lo que significa que aún puede fichar a dos jugadores extracomunitarios procedentes de ligas extranjeras cumpliendo con la normativa de la Serie A antes de que se cierre el mercado. Construir una buena relación con el Madrid también podría dar lugar a operaciones similares en el futuro, especialmente si Mastantuono triunfa en el Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Una gran decepción. Mastantuono llegó al Real Madrid con mucho revuelo, y por una cifra de 63 millones de euros que parecía un golpe maestro dado lo que había prometido en River Plate. Por desgracia, el salto de Argentina a una gran liga europea ha resultado demasiado grande. Disputó 35 partidos con el Real Madrid en 2025-26, pero solo 17 de ellos fueron como titular, y un pobre balance de tres goles apenas justificó toda la expectación a su alrededor. Mastantuono también lidió con una persistente lesión en la ingle, y la frustración era evidente en su lenguaje corporal, especialmente cuando fue expulsado por protestar innecesariamente al árbitro durante una derrota ante el Getafe. Está claro que el adolescente todavía tiene mucho que madurar, y un traslado a la Serie A le permitirá tener el espacio para hacerlo lejos del intenso foco mediático del Bernabéu. Sin duda es un revés en la carrera de Mastantuono, pero no hay opción de compra en el acuerdo con la Fiorentina, así que sus sueños de triunfar en la capital española todavía no se han desvanecido por completo. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (del Manchester City al Leeds, 45 millones de libras)

    Para el Manchester City: Realmente hay que cuestionar la gestión que el City y Pep Guardiola han hecho de James Trafford. Reincorporado desde el Burnley el verano pasado tras haberse marchado en 2023 para ser titular en otro sitio, por fin se esperaba que fuera el número 1 en el Etihad la temporada pasada después de la salida de Ederson. Pero apenas tres partidos después del inicio de la nueva campaña, el club consideró oportuno incorporar desde el PSG a Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo, relegando de inmediato al joven inglés en la jerarquía. El City se ha ganado una reputación por priorizar de forma implacable las necesidades del negocio por encima de la emoción y el sentimentalismo, y desde una perspectiva financiera estará muy satisfecho de haber obtenido un beneficio bastante significativo por un jugador por el que, al final, pagó 27 millones de libras al Burnley hace 12 meses y que la temporada pasada no pasó de ser un portero de copa a las órdenes de Guardiola. Es una pena ver marcharse a otro canterano joven muy bien valorado y con potencial para el primer equipo, pero así es como funciona el modelo de negocio del City, para bien o para mal. Nota: C+

    Para el Leeds: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Leeds, que se ha reforzado en silencio este verano y será un tapado en la pelea por acabar en Europa si juega bien sus cartas la próxima temporada. Trafford sigue en Elland Road a Harry Wilson, codiciado agente libre, y al muy bien valorado defensa de Bosnia y Herzegovina Tarik Muharemovic, aportando una solución de primer nivel a una posición que ha sido problemática para el Leeds. Considerado como un futuro número 1 de Inglaterra, el Newcastle era un admirador reconocido del jugador de 23 años, que podría haber elegido entre varios equipos de la Premier League. El hecho de que haya elegido al Leeds es significativo, y debe creer que el equipo puede escalar posiciones en la tabla y evitar la pelea por el descenso con Daniel Farke la próxima temporada. El paquete total de 45 millones de libras (60,5 millones de dólares) es importante para alguien que acaba de pasar una campaña completa siendo poco más que un suplente, pero si Trafford alcanza todo su potencial en Yorkshire, el Leeds bien podría estar pidiendo a uno de los grandes de Europa el doble de esa cantidad en los próximos años. Nota: B+

    Para Trafford: Un segundo intento de hacer carrera lejos del Manchester City para Trafford, que por fin tiene una oportunidad real de consolidarse como número 1 de la Premier League a largo plazo, salvo que se produzca un sorprendente descenso al final de la temporada 2026-27. El portero necesitaba claramente otro nuevo comienzo, después de haber hablado abiertamente la temporada pasada sobre su necesidad de jugar más, y esperará que este sea el traspaso que le ponga en el camino para relevar a Jordan Pickford, ahora de 32 años, como número 1 de Inglaterra. Trafford competirá directamente con el guardameta del Everton en la Premier League y, si logra impulsar al Leeds en la clasificación y llamar la atención de Thomas Tuchel en el proceso, tendrá muchas opciones de recibir una oportunidad después de haber sido incluido en la convocatoria para el Mundial del técnico alemán pese a su condición de suplente en el City. Algunos cuestionarán la decisión de fichar por el Leeds en lugar de por equipos como el Newcastle o los llamados clubes del ‘big six’, pero Trafford será el número 1 indiscutible en Elland Road y habrá mucha menos presión sobre sus hombros. En silencio, creerá que puede utilizar este movimiento como trampolín hacia cosas aún mejores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (del RB Leipzig al Real Madrid, 140 millones de euros)

    Para el RB Leipzig: Obtener un beneficio de 120 millones de euros por un jugador al que solo fichaste hace un año es un negocio extraordinario para el RB Leipzig. Jugadores como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai y Dani Olmo pulieron sus habilidades en el Red Bull Arena antes de dar el salto a cotas mayores, y Diomande podría acabar siendo su mayor caso de éxito hasta la fecha. Sin embargo, les resultará muy difícil reemplazarlo. Diomande fue la fuerza motriz detrás de la marcha del Leipzig hacia un tercer puesto en la Bundesliga la temporada pasada, y desarrolló una relación casi telepática con la estrella del centro del campo del club, Christoph Baumgartner. Sin el dribbling electrizante, la definición precisa y el pase progresivo de Diomande, Leipzig podría tener problemas para volver a meterse en los puestos de Champions League. Dicho esto, Leipzig no es ajeno a hacer caja con sus mejores activos; de hecho, todo su modelo de fichajes depende de ello. Se recuperará y descubrirá otra joya más pronto que tarde, y si Diomande se adapta de inmediato en el Real Madrid, eso no hará más que reforzar su reputación como rastreador de talento de élite. Nota: B-

    Para el Real Madrid: El Real Madrid ha pagado de más por Diomande, pero esa parece ser la única forma de cerrar la llegada de tus grandes objetivos en el mercado actual. Definitivamente necesitaba más cobertura en las bandas, con Rodrygo sin previsión de volver hasta 2027 mientras continúa su recuperación de una operación de ligamento cruzado anterior, y Diomande tiene la versatilidad suficiente para jugar en ambos costados. Se ha sugerido que el adolescente ha sido fichado para reemplazar a Vinicius Junior mientras el Arsenal presiona para fichar al brasileño, pero Diomande actuó partiendo desde la derecha en la mayoría de sus 36 apariciones con el Leipzig la temporada pasada. Podría ser el complemento perfecto para el lateral de largo recorrido Trent Alexander-Arnold, y se adapta idealmente al sistema 4-2-3-1 preferido por Jose Mourinho, ya que posee la velocidad y la agilidad para desbloquear defensas, además de la fuerza y la intensidad para pelear por recuperar el balón. Diomande sigue estando verde, pero ha mostrado capacidad para aprender rápido, y su familiaridad con LaLiga también debería ayudar en el proceso de transición. Superar a equipos como el PSG y el Liverpool en la carrera por el fichaje de Diomande también demuestra que el Madrid sigue siendo el club más atractivo del planeta, incluso después de dos temporadas sin títulos. Nota: B

    Para Diomande: Un fichaje soñado para coronar un ascenso sin precedentes al estrellato. La mayoría de los aficionados ocasionales desconocían la existencia de Diomande por estas fechas el año pasado, cuando completó su traspaso de 20 millones de euros al Leipzig procedente del Leganés, que descendió de LaLiga en 2024-25. De hecho, Diomande solo disputó 10 partidos de liga en su única temporada en el Leganés, después de haber empezado en el filial, pero el Leipzig estaba convencido de su inmenso potencial. Rápidamente demostró ser un hallazgo soberbio para el club alemán, al firmar 23 participaciones de gol en todas las competiciones en su primera temporada completa como profesional del primer equipo. Después llegó una convocatoria para el Mundial, y Diomande rindió admirablemente en el mayor escenario mientras Costa de Marfil alcanzaba los dieciseisavos de final. Para entonces, el jugador de 19 años ya se había convertido en objetivo de una gran cantidad de clubes de élite de Europa, pero probablemente ni siquiera él imaginaba que el Madrid llamaría a su puerta. Está por ver cómo maneja Diomande la presión del Bernabéu y un precio de 140 millones de euros, pero es realmente extraordinario que siquiera esté en esta posición, lo que le convierte en un ganador pase lo que pase. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (del Liverpool al Trabzonspor, libre)

    Para el Liverpool: Salah probablemente debería haber dejado Anfield al final de la campaña 2024-25, por todo lo alto, como correspondía a la consistencia sobrehumana que había mostrado con la camiseta del Liverpool durante los ocho años anteriores. Sin embargo, no sorprendió que Salah aceptara la oferta de renovación por dos años del club tras liderar su carrera hacia el título de la Premier League bajo las órdenes de Arne Slot, y nadie podría haber predicho lo mal que bajaría su rendimiento la temporada siguiente. El egipcio solo logró 12 goles y 10 asistencias en todas las competiciones, mientras el Liverpool cayó al quinto puesto en la Premier League y no consiguió ganar ningún título, y cargó públicamente contra Slot y la directiva del club después de verse obligado a sentarse en el banquillo. Varios miembros de la plantilla rindieron muy por debajo de lo esperado, incluidos los fichajes récord Alexander Isak y Florian Wirtz, pero Salah fue el principal responsable de romper la armonía en el vestuario con su mala actitud. El Liverpool también parecía mejor sin Salah sobre el terreno de juego, porque su producción ofensiva se apagó y su falta de trabajo defensivo quedó al descubierto tras la salida de Trent Alexander-Arnold. Viéndolo con perspectiva, el Liverpool nunca debió romper su norma de tantos años de no ofrecer contratos de varias temporadas a jugadores mayores de 30 años. Su nuevo contrato, según se informó, de 400.000 £ semanales acabó rescindiéndose de mutuo acuerdo, una pérdida de dinero y de tiempo para todas las partes implicadas. No conseguir ni siquiera un traspaso por Salah, que había sido un objetivo a largo plazo de la Saudi Pro League, también es una calamidad. Nota: D

    Para el Trabzonspor: Uno de los mayores golpes del mercado en la historia de la Superliga turca. Los mejores años de Salah, a sus 34, están sin duda atrás, pero fichar al Jugador del Año de la PFA 2025 con un contrato de dos años sigue siendo una hazaña increíble para un club del tamaño del Trabzonspor, que solo ha ganado la Superliga una vez en este siglo y vive firmemente a la sombra del Galatasaray y el Fenerbahce. Con razón esperarán recortar distancias con sus grandes rivales tras incorporar a uno de los mejores goleadores y generadores de juego de su generación. Es un fichaje soñado a coste cero que también debería elevar significativamente el perfil global del Trabzonspor, aprovechando la reciente ampliación de la cesión del portero del Manchester United Andre Onana. Si Salah logra entenderse de inmediato con Paul Onuachu, que compartió la Bota de Oro la pasada temporada con 22 goles ligueros para el Trabzonspor, podrían pelear por el primer puesto y firmar una buena trayectoria en la Europa League. Nota: A

    Para Salah: Se mire como se mire, pasar de ser el mejor jugador de la Premier League a marcharse gratis a Turquía en el espacio de 12 meses es una vergüenza para Salah. Pagó el precio definitivo por ponerse a sí mismo por encima de las necesidades del Liverpool y de sus compañeros, alienando en el proceso incluso a sus aficionados más fieles, y ahora está destinado a ir apagando su brillante carrera sin hacer ruido. Todo apunta a que ningún otro gran club de Europa mostró interés por la exestrella de la Roma, lo cual es demoledor dado su estatus de agente libre. Salah debería recuperar su olfato goleador en Turquía, pero solo porque se trata de una bajada de nivel enorme. El movimiento no hace nada por mejorar su legado, y seguro que en privado lamentará cómo acabaron las cosas en Anfield. Si hubiera aparcado su ego, Salah formaría parte de un ilusionante nuevo comienzo bajo el mando del nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, en lugar de esforzarse por seguir siendo relevante en una liga de segunda fila. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (del Brentford al Chelsea, libre)

    Para el Brentford: Una operación extraña para el Brentford, que difícilmente iba a interponerse en el camino de Henderson, de 36 años, cuando el Chelsea llamó a su puerta, incluso facilitando su salida al rescindir su contrato. El internacional inglés fue, sin embargo, una pieza importante de lo que Keith Andrews construyó inesperadamente en el Gtech Stadium la temporada pasada, con 32 apariciones en la Premier League y siendo titular más veces que no. Su marcha, por tanto, deja un hueco importante en un centro del campo que ya necesitaba refuerzos tras la salida definitiva de Frank Onyeka al Coventry y el fichaje del excapitán Christian Norgaard por el Arsenal el verano pasado. Después de un mercado discreto hasta ahora, las Bees han irrumpido con fuerza: el cotizado mediocentro defensivo maliense del Lens Mamadou Sangare ha llegado por una cifra récord para el club de 41 millones de libras (55 millones de dólares) para reemplazar al internacional inglés. Las cualidades de liderazgo de Henderson, sin embargo, serán casi imposibles de sustituir. Nota: C

    Para el Chelsea: Con Danny Welbeck poniendo también rumbo a Stamford Bridge, esto supone un giro radical respecto a la anterior y muy criticada estrategia de fichajes del Chelsea, que intentaba acaparar a algunos de los mejores talentos jóvenes con la esperanza ciega de que pudieran convertirse en estrellas de élite en el futuro. Capitán campeón de la Premier League y de la Champions League, reverenciado por sus dotes de liderazgo y con el exentrenador del Chelsea y ahora seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel entre sus muchos admiradores, Henderson aportará todos los atributos que los Blues buscan en su intento de inyectar experiencia, estabilidad y madurez a una plantilla que ha echado mucho de menos todo eso en los últimos años. Aunque habrá dudas sobre lo que puede aportar en términos futbolísticos, parece bastante claro que el jugador de 36 años no ha sido fichado por su rendimiento sobre el césped, sino por lo que ofrecerá fuera de él. No obstante, la temporada pasada demostró que puede ser una presencia fiable, y su temperamento y experiencia podrían resultar inestimables en esas situaciones límite en las que el Chelsea ha fallado a menudo. Eso sí, tendrá que ganarse a la afición, dada su vinculación con el Liverpool, pero da la sensación de que el Mundial transformó bastante su reputación, ya que mostró su carácter al ponerse a disposición del equipo e incluso entrenar pese a sufrir una extraña fractura de brazo tras el duelo de octavos de final contra México. Nota: B+

    Para Henderson: A sus 36 años, esta era una oportunidad simplemente demasiado buena como para rechazarla para Henderson, y ni siquiera tendrá que mudarse de casa al cambiar un club del oeste de Londres por otro. Se presume que el excapitán del Liverpool se convertirá de inmediato en uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alonso, y la responsabilidad que se le otorgará en el vestuario sin duda le resultará muy atractiva en esta etapa de su ilustre carrera. Además de aportar fuera del campo, se espera que ayude a inaugurar una nueva era lejos de él, mientras los Blues buscan renovar su cultura y convertir a una joven plantilla prometedora en una aspirante constante a los grandes títulos. Parece una misión que Henderson disfrutará, y no apostarías en su contra a que tendrá éxito. Un contrato de dos años, que significa que estará cubierto hasta los 38, edad a la que bien podría retirarse de todos modos, es la guinda del pastel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentín Barco (de Estrasburgo a Chelsea, cantidad no revelada)

    Para el Estrasburgo: Según las informaciones, el Chelsea ha pagado 34 millones de libras (46 millones de dólares) para fichar a Barco procedente de su club hermano, una cantidad importante dada su falta de experiencia al más alto nivel. Se trata de la 13.ª operación cerrada entre los dos clubes desde el inicio de la campaña 2025-26, aunque solo la tercera permanente, y el Estrasburgo lamentará la marcha del argentino. Barco firmó seis contribuciones de gol en la Ligue 1 la temporada pasada, ayudando al equipo a acabar entre los ocho primeros por segundo año consecutivo, y también desempeñó un papel clave en su camino hasta las semifinales de la Conference League. Actuando tanto como organizador retrasado como interior de ida y vuelta, el pase progresivo de Barco dio al Estrasburgo una gran capacidad de penetración, y sin balón cubría cada centímetro del campo. La naturaleza de la relación del Estrasburgo con el Chelsea hace que perder a sus mayores talentos sea inevitable, pero la salida de Barco podría ser muy perjudicial para sus opciones de avanzar hacia la clasificación para la Champions League. Nota: C-

    Para el Chelsea: Fichar a Barco era una decisión bastante obvia para el Chelsea después de su campaña de explosión con el Estrasburgo, y el jugador de 22 años también ha ganado notoriedad mundial tras su encendido choque con Jude Bellingham en el Mundial. Es poco probable que Barco entre directamente como titular habitual en el Chelsea, pero encaja de forma ideal en el sistema fluido y orientado al control de Xabi Alonso. El joven dará a Alonso una opción extra tanto en la base del centro del campo como en la banda izquierda, ya que Barco se dio a conocer inicialmente como lateral. Con muchísima calidad técnica y agresividad, el Chelsea puede confiar en Barco para mantener la circulación del balón en campo rival y dejarse todo para recuperarlo. Su presencia sin duda aliviará el golpe si Enzo Fernandez acaba siendo seducido por el Real Madrid, y todavía tiene mucho potencial por explotar. Nota: B+

    Para Barco: Una segunda oportunidad en la Premier League que probablemente no imaginaba que llegaría tan rápido tras su salida del Brighton, donde solo jugó durante ocho meses antes de ser cedido al Sevilla y al Estrasburgo, club que lo fichó en propiedad el verano pasado. Barco ha aprendido mucho en las dos últimas temporadas, y la transición al centro del campo en el Estrasburgo le obligó a trabajar el aspecto físico de su juego. Esta vez estará mucho mejor preparado para la intensidad del fútbol inglés, y Alonso es el entrenador ideal para llevarlo al siguiente nivel. La experiencia de trabajar con Lionel Messi y compañía en el imponente escenario del Mundial también le vendrá muy bien a Barco, pese a que solo jugó 19 minutos en el torneo con Argentina. Puede que también tenga que acostumbrarse a un papel secundario en el Chelsea, pero si tiene paciencia y absorbe toda la sabiduría posible de Alonso y de las estrellas veteranas del Chelsea, Barco podría convertirse en un miembro importante del ambicioso proyecto BlueCo en los próximos años. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 de agosto: Danny Welbeck (Brighton al Chelsea, 5 millones de libras)

    Para el Brighton: En realidad, es difícil exagerar lo duro que supone esto para el Brighton, que se queda sin el hombre que fue su máximo goleador con mucha diferencia la pasada temporada y el tercer máximo goleador de toda su historia, empatado con otros. Desde luego, no le reprocharán a Danny Welbeck su salida, especialmente cuando a sus 35 años se le ha presentado una oportunidad tan improbable, pero aun así escocerá. El entrenador Fabian Hurzeler estará decidido a encontrar un sustituto de garantías, especialmente con el joven delantero griego Stefanos Tzimas, muy bien valorado, todavía de baja tras sufrir la temida rotura del ligamento cruzado anterior el pasado diciembre. En estos momentos, su compatriota Charalampos Kostoulas y el atacante alemán Georginio Rutter son sus únicas opciones, aunque Evan Ferguson ha regresado de su cesión en la Roma. Por ahora no está claro a quién acudirán en el mercado de fichajes, pero no sorprendería que el nombre de Liam Delap hubiera salido en las conversaciones con el Chelsea por el traspaso de Welbeck a Stamford Bridge. Nota: D

    Para el Chelsea: El Chelsea dejó claro hace tiempo que buscaría jugadores contrastados en la Premier League que fueran «maduros» y «emocionalmente resilientes», mientras deja atrás su política de fichajes centrada en la juventud tras otra campaña tremendamente decepcionante bajo la gestión de BlueCo. Welbeck, sin duda, aporta todo eso en abundancia pese a estar en el ocaso de su carrera. Además, no llegaría solo para completar plantilla. A sus 35 años, el delantero del Brighton viene de firmar la mejor campaña goleadora de sus 18 temporadas en la Premier League hasta la fecha (13), y su segunda mejor cifra llegó en 2024-25. Incluso ha firmado nueve goles y dos asistencias en 19 partidos de liga contra el Chelsea, con el primero para el Sunderland allá por 2010 y el más reciente en abril de este año. Todo apunta a que tendrá un papel secundario respecto a Joao Pedro, lo que significa que los Blues tienen trabajo por hacer en cuanto a salidas, con Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha y Shim Mheuka entre los muchos delanteros que tienen en plantilla. El fichaje de Welbeck es, obviamente, una apuesta a corto plazo, pero el Chelsea espera que su presencia y liderazgo tengan un efecto a largo plazo. Ha demostrado que sigue siendo perfectamente capaz de rendir. Nota: B+

    Para Welbeck: A estas alturas de su carrera, esta era una oportunidad que Welbeck sencillamente no podía dejar pasar. Ahora puede añadir al Chelsea a un currículum ya de por sí impresionante, donde tendrá la oportunidad de trabajar con un técnico tan respetado como Xabi Alonso y, presumiblemente, se le concederá una influencia importante en el vestuario mientras el club busca estabilidad y liderazgo. No será titular habitual, pero hay muchas opciones de que sume bastantes minutos saliendo desde el banquillo cuando Pedro descanse, mientras que debería liderar el ataque en las primeras fases de las competiciones de copa. Un contrato de dos años también significa que, si el Chelsea se clasifica, podría tener una oportunidad más de jugar la Champions League en 2027-28. Welbeck también volverá a coincidir con Pedro, con quien mostró una gran conexión en el Brighton y para quien podría ser el mentor perfecto, además de para Delap en caso de que los Blues lo mantengan en el club. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julio: John Stones (del Manchester City al Inter, gratis)

    Para el Manchester City: La emotiva salida de John Stones se confirmó al final de la temporada del club, pero en realidad era inevitable. El defensa estuvo lastrado por las lesiones durante toda su etapa en el Manchester City, pero especialmente en los dos últimos años de su contrato, lo que siempre hizo poco probable que se le ofreciera una renovación. El ya exentrenador del City Pep Guardiola había insinuado a comienzos de 2025-26 que Stones afrontaba una dura batalla para conseguir un nuevo contrato, y el problema muscular en el muslo que sufrió durante el invierno y que le dejó fuera durante 18 partidos probablemente acabó con sus opciones en ese sentido. Aun así, el central disfrutó de una brillante década en el Etihad, se convirtió en una figura clave en defensa y ayudó al club a conquistar un histórico triplete en 2022-23, incluida esa esquiva primera Champions League de su historia. Stones pasa sin duda a la historia como una leyenda del club pese a sus problemas físicos, pero una separación probablemente tenía sentido a estas alturas. Incluso aunque todavía tuviera contrato, no habría generado una gran cantidad en concepto de traspaso. Después de que el jugador de 32 años fuera vinculado con el Chelsea, el City probablemente también estará contento de que no vaya a un rival de la Premier League. Nota: B

    Para el Inter: Obviamente, teniendo en cuenta sus problemas con las lesiones, este movimiento conlleva un riesgo importante para el Inter, incluso aunque llegue como agente libre. Sin embargo, esperará haber compensado ese riesgo convenciendo a Stones para firmar un contrato de dos años supuestamente valorado en alrededor de 115.000 £ por semana, una cifra significativamente inferior a la que cobraba en el Etihad. Ahora, al campeón del Scudetto solo le queda esperar que el internacional inglés pueda mantenerse sano, ya que habrá serias dudas sobre su resistencia física. En su mejor versión, sigue siendo uno de los mejores centrales con salida de balón que hay, como demostró con algunas actuaciones sólidas en el Mundial a principios de verano. La Serie A es en cierto modo un refugio para los jugadores veteranos, e Inter debe creer que el ritmo más lento en Italia exigirá menos físicamente a un futbolista cuyo cuerpo a menudo le falló en la Premier League. Stones sustituye a Francesco Acerbi, que, con 38 años, era quizá la prueba de que el inglés podría jugar potencialmente muchos años más en una liga menos intensa. El Inter también puede ver esto como una especie de golpe de efecto, después de haber superado supuestamente a clubes como Chelsea y Arsenal en la carrera por el fichaje del defensa. Nota: B

    Para Stones: Stones probablemente necesitaba un nuevo comienzo y esperará dejar atrás de una vez por todas sus problemas físicos en Italia. No solo se trata de una oportunidad para experimentar una nueva liga y una nueva cultura, sino que además seguirá compitiendo por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa con el club que actualmente domina en Italia. Puede que todavía no lo sepa, pero, a sus 32 años, Stones bien podría haber alargado su carrera un par de años al cambiar la intensidad de la Premier League por el ritmo más pausado de la Serie A, y a estas alturas de su carrera debería adaptarse bien a la vida allí. Se reencontrará con su excompañero del City Manuel Akanji en San Siro y confiará en sus opciones de ser titular en el sistema de tres centrales de Cristian Chivu junto al brillante Alessandro Bastoni. Eso, a su vez, también podría mantenerle en la pelea a nivel internacional, si desea continuar su carrera con Inglaterra más allá del verano tras la decepción de caer en semifinales del Mundial. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julio: Maxence Lacroix (del Crystal Palace al Chelsea, 52 millones de libras)

    Para el Palace: Hace menos de dos años que el Palace gastó solo 18 millones de libras para fichar a Lacroix procedente del Wolfsburgo, con 24 años, así que estará encantado de haber casi triplicado su inversión en tan poco tiempo, una vez más gracias a su modelo de negocio. El central se ha desarrollado exactamente como esperaban, convirtiéndose en una pieza clave de los equipos campeones de la FA Cup y la Conference League en las dos últimas temporadas a las órdenes de Oliver Glasner. Teniendo en cuenta sus actuaciones como un defensa dominante y con buena salida de balón, el Palace habría anticipado el interés por el internacional francés y, según se informa, era consciente del deseo de Lacroix de ponerse a prueba al más alto nivel. Puede que sientan que podrían haber sacado más, dado el mercado inflado, pero el dinero seguirá siendo muy útil de cara a cuadrar las cuentas después de que las Eagles gastaran mucho en enero en Brennan Johnson y Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para el Chelsea: BlueCo sigue empeñado en añadir más experiencia y calidad de la Premier League. El Chelsea necesitaba desesperadamente una renovación en su línea de centrales, ya que ninguna de sus actuales y confusas opciones destacaba como una solución de calidad a largo plazo, más allá de Levi Colwill, ya recuperado. Dejando a un lado al internacional inglés, la situación es un tanto caótica; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi y Mamadou Sarr han insinuado más de lo que han demostrado, y sus futuros son inciertos como consecuencia. En consecuencia, se ha informado de que los Blues podrían incluso ir a por otro defensa central tras la llegada de Lacroix, con Jacobo Ramon, del Como, entre los nombres que han sonado, lo que probablemente significaría la salida de varios miembros del grupo actual. Probablemente en el oeste de Londres consideren que, aunque algo elevado, 52 millones de libras (69 millones de dólares) es un precio lo suficientemente razonable en el mercado actual por un central contrastado en la Premier League e internacional absoluto con Francia que se acerca a sus mejores años. Además, Lacroix es un líder sobre el césped muy necesario. Incorporarlo junto a Colwill da de inmediato al Chelsea una pareja de centrales con muy buena pinta sobre la que construir. Ahora se trata de desprenderse del lastre y quizá añadir algo más de calidad y experiencia, y eso podría empezar con Disasi marchándose en la dirección opuesta. Nota: B+

    Para Lacroix: Han sido un par de años increíbles para Lacroix, que ha ganado los primeros grandes títulos de su carrera, se ha convertido en internacional absoluto con Francia y ha jugado un Mundial en sus dos años como jugador del Palace. Es sabido que el futbolista de 26 años quiere ponerse más a prueba y jugar al más alto nivel, y se ha ganado de sobra la oportunidad de dar este verano el salto a uno de los llamados clubes del ‘big six’ tras varias actuaciones consistentemente sólidas en el sur de Londres. Un traspaso al Chelsea parece el desenlace perfecto para él: sigue en la capital y puede esperar entrar directamente en el once inicial de Xabi Alonso como central derecho, dadas las limitaciones de jugadores como Fofana y Chalobah, y la incertidumbre que rodea sus respectivos futuros. Lacroix se convirtió en un héroe de culto en Selhurst Park, y un buen inicio con Alonso haría que se convirtiera rápidamente en una figura popular en su nuevo entorno. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: Quizá sentimientos encontrados. Por un lado, el Forest estará triste por ver marcharse a Anderson, dado que desempeñó un papel tan fundamental primero en la clasificación del equipo para la Europa League y luego en su camino hasta las semifinales la temporada pasada. Anderson era el eje del equipo. Absolutamente todo pasaba por él, así que sustituirlo no será fácil. Al menos, el dinero no será un problema. Ya sea que la cifra real sea de 116 millones de libras o de 130 millones de libras, el Forest sostiene lo segundo, es una cantidad de dinero colosal por un jugador fichado por apenas 35 millones de libras hace dos años. Así que, aunque está claro que Anderson será echado de menos en el City Ground, la emoción predominante a nivel de directiva será la satisfacción, porque aquí el Forest ha sacado una tajada enorme del City. Nota: A

    Para el Man City: Su nuevo Rodri. O, al menos, más le vale serlo. Aunque Rodri aún no ha dejado claras sus intenciones, todo apunta a que el ganador del Balón de Oro dejará el Etihad este verano para regresar a su España natal; e incluso si no lo hace, el City necesitaba de todos modos un heredero digno para el trono del jugador de 30 años. Al fin y al cabo, no es como si Nico Gonzalez o Matheus Nunes hubieran terminado de convencer alguna vez en el rol de '6'. Anderson, sin embargo, tiene toda la pinta. Es un jugador contrastado en la Premier League, que la temporada pasada registró más contactos con el balón y ganó más duelos que cualquier otro futbolista de la máxima categoría inglesa, lo que significa que parece encajar perfectamente en el centro del campo de Enzo Maresca. Eso sí, sencillamente no se puede negar que este es el ejemplo definitivo del "impuesto inglés". Anderson es un muy buen jugador que, con 23 años, podría acabar convirtiéndose en uno grandísimo. Pero llega después de un par de buenas temporadas en el Forest y todavía ni siquiera ha jugado en la Champions League. Simplemente, no hay manera de que el City hubiera tenido que pagar una cifra de nueve dígitos por Anderson si siguiera representando a Escocia a nivel internacional, en lugar de a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: El movimiento correcto en el momento adecuado. Está claro que Anderson ya se le había quedado pequeño al Forest. Ha demostrado que tiene el potencial para jugar al más alto nivel y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en el City. La magnitud de la operación traerá consigo muchísima presión, y Anderson no sería el primer joven y prometedor centrocampista inglés en tener problemas en el Etihad. Sin embargo, el futbolista de 23 años parece un jugador más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la diferencia enorme entre sus respectivas situaciones es que no parece que Rodri vaya a interponerse entre Anderson y un puesto en el once. Así que, aunque hay mucha incertidumbre en torno a la era posterior a Pep Guardiola en el City, esta es una oportunidad gloriosa para que se consolide como uno de los mejores centrocampistas centrales de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julio: Alejandro Garnacho (del Chelsea al Aston Villa, cesión)

    Para el Chelsea: El Chelsea estará encantado de haberse quitado de encima a Garnacho tan rápido este verano, un jugador al que perfectamente podría haber sido difícil dar salida dado su olvidable paso de una sola temporada por el oeste de Londres y el elevado precio de 42,5 millones de libras (57 millones de dólares) fijado por el club. Hace poco más de 10 días se informó de que el Chelsea había permitido a Garnacho perderse la pretemporada para completar un traspaso lejos de Stamford Bridge, y ese movimiento se ha materializado rápidamente en forma de una cesión al Aston Villa que incluye una obligación de compra condicionada. Se ha informado de que esas condiciones son muy fáciles de cumplir, y el argentino ya ha firmado un contrato de cuatro años con el Villa. Por ahora no está claro cuál será la cantidad, pero cabe imaginar que no estará muy lejos de la valoración del Chelsea, algo de lo que estarán muy satisfechos, especialmente después de haber fichado a Morgan Rogers procedente del equipo de Midlands por una cifra récord para el club. Nota: A

    Para el Aston Villa: Teniendo en cuenta lo ineficaz que fue Garnacho durante su etapa en el Chelsea, este es un movimiento que hará saltar las alarmas entre los aficionados del Villa. Al parecer, el entrenador Unai Emery fue la fuerza impulsora detrás de la persecución del jugador, ya que quería un extremo rápido, y la esperanza será que el técnico español pueda devolverle la confianza a Garnacho. Pero da la sensación de que existe un riesgo importante, debido a que Garnacho lleva ya tiempo pareciendo falto de la chispa y la personalidad que lo convirtieron en un talento tan destacado durante su etapa en el Manchester United. El extremo no parece capaz de replicar los números ofensivos de Rogers, y habrá preguntas serias que responder si no rinde mientras el Villa sigue obligado a comprarlo al final de la temporada, y probablemente por una cantidad elevada. El acuerdo también es una forma bastante descarada de esquivar las normas financieras, en el sentido de que está claramente diseñado para maximizar los beneficios de las operaciones de Rogers y Garnacho a ojos de la UEFA, que consideraría esto un intercambio si el extremo argentino se marchara en propiedad este verano, y por tanto se deduciría la diferencia entre las cantidades. Nota: C

    Para Garnacho: Un segundo nuevo comienzo en el espacio de un año, Garnacho estará sin duda decidido a hacer que esta oportunidad cuente, ya que corre el riesgo de que su carrera derive hacia la mediocridad. Emery tiene habilidad para sacar la mejor versión de jugadores que anteriormente han rendido por debajo de lo esperado, y la salida de Rogers deja un puesto libre en el once inicial del Villa. Sin embargo, el argentino se equivoca si cree que habrá menos presión sobre sus hombros lejos de un llamado club del ‘big six’, ya que la afición de Villa Park está enormemente ilusionada después de que se asegurara de nuevo el fútbol de la Champions League, un impulso para el nuevo fichaje. Garnacho también será sin duda consciente de la situación de Harvey Elliott, que se unió al Villa procedente del Liverpool el verano pasado en lo que parecía una cesión muy asumible con obligación de compra condicionada; simplemente tenía que disputar 10 partidos de la Premier League. Sin embargo, Emery lo apartó y rara vez fue incluido en una convocatoria. El técnico ya lo ha hecho antes, y Garnacho tendrá que demostrar su valía. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julio: Christos Tzolis (del Club Brugge al Arsenal, 34 millones de libras)

    Para el Brujas: Aunque Tzolis sin duda valdría más si jugara en una de las cinco grandes ligas de Europa, el Club Brujas estará muy satisfecho con lo que supone un ingreso récord en la historia del club por un jugador al que fichó por solo 6,5 millones de euros hace dos años procedente del Fortuna Dusseldorf. Las negociaciones también parecen haber sido bastante fluidas, con el Arsenal alcanzando finalmente la valoración del extremo fijada por los campeones belgas. El club vendedor estaba en una posición de fuerza después de que Tzolis firmara un nuevo contrato hace un año. Esa cantidad de dinero será de gran ayuda para un equipo de la Jupiler Pro League, y el Brujas tratará de reinvertirla con inteligencia tras recuperar el título ante el Union Saint-Gilloise la temporada pasada. Nota: A

    Para el Arsenal: El campeón de la Premier League necesitaba refuerzos en las bandas tras la salida de Leandro Trossard al Besiktas después del Mundial, y Tzolis cumple muchos requisitos como sustituto. El internacional griego firmó una gran temporada individual en 2025-26, con la impresionante cifra de 51 participaciones de gol (22 goles y 29 asistencias) en todas las competiciones, ayudando al Brujas a conquistar el título de liga y a alcanzar las eliminatorias de la Champions League. Por supuesto, este movimiento conlleva cierto riesgo, aunque la tarifa parezca de buen valor en el mercado actual; Tzolis sufrió mucho en su primera etapa en la Premier League con el Norwich City, si bien era muy joven y los Canaries estaban condenados al descenso, por lo que habrá dudas sobre si puede trasladar su rendimiento de Bélgica al fútbol inglés. El Arsenal confiará en que Tzolis haya sacado aprendizajes de esa experiencia, y el jugador cuenta con el físico y la velocidad para triunfar. Puede que el Arsenal tenga que ser paciente para ver la mejor versión del jugador de 24 años, pero al menos de inicio debería ser una útil opción de rotación. Nota: B+

    Para Tzolis: El extremo regresa a la Premier League con algo que demostrar tras su etapa fallida en el Norwich, animado por el hecho de haber revitalizado su carrera en Bélgica después de cesiones iniciales en el FC Twente y el Dusseldorf. El desafío ahora es mantener el altísimo nivel que ha marcado con el Brujas en una liga mucho más difícil, pero todo indica que tiene la capacidad para triunfar. Según los informes, Tzolis solo quería fichar por el Arsenal y priorizó su interés, por lo que sin duda estará encantado de que el traspaso se haya concretado. Ahora empieza el trabajo duro, mientras busca asentarse en el norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julio: Karim Adeyemi (del Borussia Dortmund al Barcelona, 29 millones de euros)

    Para el Dortmund: Probablemente, lo mejor que podía haber hecho dadas las circunstancias. A Adeyemi solo le quedaba un año de contrato y no había ninguna posibilidad de que firmara uno nuevo. En consecuencia, al Dortmund no le quedó más opción que venderlo este verano para evitar perder gratis el año que viene un activo bastante valioso. Evidentemente, Adeyemi vale más que los 22 millones de euros que el Dortmund recibirá por adelantado, pero no debe olvidarse que ha sufrido bastantes lesiones y ha tenido problemas de regularidad a lo largo de sus cuatro años en el Signal Iduna Park. Además, el BVB también ha hecho bien en asegurarse una cláusula de futura venta en su contrato. Nota: B

    Para el Barcelona: Un fichaje potencialmente astuto. Le hemos dado muchísima caña al Barça a lo largo de los años por su gestión en el mercado de fichajes, y con razón, pero hay que reconocerlo: esta operación podría acabar siendo excelente. Adeyemi todavía no ha estado a la altura de las expectativas como la próxima gran estrella de Alemania, pero solo tiene 24 años, lo que le convierte en una alternativa más joven, más barata y más rápida que Marcus Rashford. Quizá más importante que cualquier otra cosa sea que Hansi Flick cree que puede sacar la mejor versión de un jugador al que hizo debutar con su selección hace cinco años. Nota: B+

    Para Adeyemi: Un traspaso que llega en el momento perfecto. Adeyemi parecía una estrella en ciernes cuando fichó por el Dortmund procedente del Red Bull Salzburg en mayo de 2022, pero nunca terminó de despegar. Sin duda, la temporada pasada hubo señales de que podría, por fin, explotar su potencial, pero un movimiento al Camp Nou sigue representando un giro increíble para el extremo nacido en Múnich. Lo positivo es que no estará sometido a una presión enorme, dado el precio del traspaso. De hecho, se esperará mucho más de Anthony Gordon en las primeras fases de la nueva temporada, y eso debería facilitarle mucho las cosas a Adeyemi, que tiene la versatilidad y la velocidad para convertirse en un miembro realmente importante de una delantera del Barcelona que está siendo renovada de forma radical este verano. Básicamente, da la sensación de que este es el movimiento adecuado en el momento adecuado para Adeyemi, que no va a encontrar una plataforma mejor para, por fin, explotar su potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa: Un recordatorio brutal de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League. Si Rogers hubiera fichado por el Arsenal, flamante campeón, habría sido una cosa. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Champions League este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que esperar en absoluto. Y, aun así, los vigentes campeones de la Europa League fueron totalmente incapaces de evitar que su posesión más preciada se marchara a Stamford Bridge. Obviamente, desde una perspectiva financiera, este es un negocio absolutamente increíble para el Villa. Ficharon a Rogers procedente del Middlesbrough hace apenas dos años y medio por una cantidad inicial de 8 millones de libras. Ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, una suma descomunal que ayudará enormemente al Villa a encontrar un sustituto y, al mismo tiempo, a reforzar la plantilla de Unai Emery en otras posiciones. Sin embargo, la afición está profundamente frustrada ahora mismo, porque siente que esto es una prueba más de que los ricos propietarios del club están maniatados por las reglas financieras de la Premier League. Nota: B+

    Para el Chelsea: Todo un golpe de efecto. La expectativa era que Rogers pusiera rumbo al norte de Londres este verano y no al oeste. Sin embargo, pese a los supuestos problemas presupuestarios provocados por no haberse clasificado para la Champions League la temporada pasada, el Chelsea ha barrido al Arsenal en la carrera por fichar a uno de los atacantes más codiciados de la Premier League. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y muchos ya esperan que un miembro del ‘escuadrón bomba’ de los Blues aparezca en Villa Park antes del cierre del mercado de fichajes, y por una tarifa enormemente inflada. Lo que parece más probable, no obstante, es que se haya avanzado entre bastidores en la búsqueda de un nuevo destino para Enzo Fernandez y que la venta del argentino, que quiere marcharse, cubra casi por completo el coste del fichaje de Rogers. No se puede negar que el Chelsea ha pagado muchísimo de más por un jugador de 23 años con solo dos temporadas decentes en la Premier League y apenas un gol en 22 partidos con Inglaterra. Sin embargo, una delantera formada por Rogers, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro ciertamente podría hacer mucho daño a las órdenes de Xabi Alonso la próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Un giro sorprendente de los acontecimientos, al menos visto desde fuera. La presunción era que Rogers tenía el corazón puesto en mudarse al Emirates, donde se esperaba que ocupara el lugar del recientemente salido Leandro Trossard en el lado izquierdo del ataque del Arsenal de Mikel Arteta. Sin embargo, ahora se informa de que Alonso le hizo cambiar de idea, después de su evidente gran trabajo con jugadores como Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. No obstante, sospechamos firmemente que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil desempeñaron un papel aún más decisivo en el sorprendente cambio de Rogers a Stamford Bridge. En honor a la verdad, aunque el Chelsea es un club pésimamente gestionado y en constante estado de cambio, este es un movimiento que podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su buen amigo y excompañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡puede que veamos unas cuantas celebraciones ‘cold’ en los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa: Un golpe durísimo. La propensión de Tielemans a sufrir lesiones lleva tiempo siendo una fuente de frustración en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un futbolista fantástico, y es imposible exagerar su importancia en el plan de juego de Unai Emery la temporada pasada. El equipo del técnico español sufrió muchísimo mientras Tielemans estuvo de baja por una lesión de tobillo a principios de este año, ya que solo ganó uno de los siete partidos de la Premier League que disputó sin el belga. Luego, una vez regresó al once inicial, el Villa cerró la temporada por todo lo alto al acabar cuarto en la Premier League y conquistar la Europa League, con Tielemans marcando un gol espectacular en la final. Teniendo en cuenta, además, que todavía le quedaban dos años de contrato, perderlo por solo 35 millones de libras es realmente muy difícil de asumir, sobre todo porque Amadou Onana afronta un largo periodo de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Nota: D

    Para el United: Una sorpresa muy agradable. No había habido ninguna señal de que el United estuviera preparando un movimiento por Tielemans hasta que salió a la luz que la operación estaba cerca de completarse. En consecuencia, merece reconocimiento por actuar con tanta decisión y con tanta discreción. Está claro que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y, desde luego, acumula muchísimos kilómetros, incluso para un jugador de 29 años. Pero su llegada aliviará parte de la preocupación en Old Trafford tras el colapso de la operación por Ederson, la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte con Uruguay, y después de que el United quedara fuera de mercado en las operaciones por sus principales objetivos para el centro del campo: Elliot Anderson, Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Tielemans es un jugador contrastado de la Premier League que reafirmó su clase en el Mundial. Así, aportará una profundidad de plantilla, experiencia, versatilidad y calidad muy necesarias al centro del campo del United tras la salida de Casemiro al final de la pasada temporada y, por este dinero, podría acabar siendo uno de los fichajes de la temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: El tipo de oportunidad que quizá hasta él mismo pensaba que ya había dejado pasar. Desde hace tiempo se venía señalando a Tielemans como futuro fichaje de uno de los grandes de la Premier League, pero, después de cumplir 29 años en mayo, realmente no parecía que eso fuera a sucederle al excentrocampista del Leicester City a estas alturas de su carrera, y eso tampoco habría estado mal. El Villa es un club enorme por derecho propio. Sin embargo, el United está indiscutiblemente en otro nivel en cuanto a prestigio, lo que convierte este en un movimiento gigantesco para Tielemans, que sin duda disfrutará de la oportunidad de lucir su maravillosa variedad de pase y su tremenda técnica en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    Para el Chelsea: El extraño verano del Chelsea continúa después de acordar la venta de uno de sus jóvenes jugadores más prometedores a un rival directo en la pelea por acabar entre los cuatro primeros de la Premier League. Andrey Santos parecía estar evolucionando bien después de regresar de su exitosa cesión en el club hermano Estrasburgo para pasar a formar parte del primer equipo, con apariciones regulares a lo largo de la temporada 2025-26 y dejando buenas sensaciones a menudo cuando suplía a Enzo Fernandez y Moises Caicedo. Si Fernandez se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador Xabi Alonso se quedará muy corto de opciones. Sin embargo, está claro que el jugador de 22 años no ha sido considerado intocable, y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones de libras en variables, por un centrocampista que todavía no es titular asegurado fue evidentemente demasiado buena como para rechazarla. Este es el modelo BlueCo en acción: el Chelsea está a punto de obtener un beneficio significativo por Santos, que fue fichado como un joven de gran potencial procedente del club brasileño Vasco da Gama por 16 millones de libras en 2023. La cínica decisión empresarial deja un sabor algo amargo, pero la importante cantidad de dinero sobre la mesa hace que probablemente la operación fuera demasiado buena como para dejarla pasar. Sin embargo, si Santos se convierte en un talento de clase mundial en Old Trafford, no será una operación que se recuerde con cariño. Nota: B-

    Para el Man Utd: Uno de esos traspasos que resulta un poco desconcertante para todas las partes. Después de perder a sus objetivos prioritarios para el centro del campo, Elliot Anderson y Matheus Fernandes, que terminaron en el Man City y el Tottenham, respectivamente, el United ha recurrido con prisas a Santos mientras trata de evitar un escenario en el que Mason Mount sea su único centrocampista sénior reconocido cuando arranque su pretemporada el 18 de julio, con Kobbie Mainoo todavía en el Mundial con Inglaterra. Se ha informado de que los responsables de la toma de decisiones en el United estaban "tranquilos" después de que la persecución de Fernandes no llegara a buen puerto, pero Santos no está al mismo nivel que sus objetivos anteriores, y un paquete de 50 millones de libras es elevado para un jugador del que el Chelsea estaba claramente dispuesto a desprenderse. El Manchester United necesita efectivos en la medular tras la salida de Casemiro y la grave lesión sufrida por Manuel Ugarte, pero aquí ha pagado de más por alguien que no será un titular garantizado una vez se cierre el mercado de fichajes. La esperanza será que, con 22 años, todavía tenga muchos más escalones por subir. Nota: C

    Para Santos: Quizá motivado por el hecho de haberse quedado fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti con Brasil tras una temporada en la que entró y salió del equipo del Chelsea, se ha informado de que Santos deja el Chelsea en busca de "fútbol regular con el primer equipo". Está por ver si encontrará más minutos en Old Trafford de los que tuvo en Stamford Bridge, y mucho dependerá de a quién más incorpore el United, con la probable llegada de otros jugadores en plena remodelación del centro del campo del club. Santos puede sentir que necesita un nuevo comienzo lejos del caos en la sala de juntas y de la inestabilidad en el banquillo del Chelsea, aunque no hay garantía de que el United pueda ofrecerle una mayor estabilidad a largo plazo. Sí puede ofrecerle, eso sí, fútbol de la Champions League, lo que de por sí implicará más minutos dado que su todavía club no se ha clasificado para ninguna competición europea. En la práctica, dependerá del propio jugador asegurarse de consolidarse como una figura clave en su nuevo entorno. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    Para el Newcastle: ¡La burbuja ha estallado de verdad! Cuando el Newcastle se clasificó para la Champions League de la temporada pasada, después de poner fin a su sequía de títulos dando la sorpresa ante el Liverpool en la final de la Carabao Cup, los aficionados soñaban con que su club respaldado por el Estado se convirtiera en la respuesta inglesa al Paris Saint-Germain respaldado por Catar. Sin embargo, los Reds luego le dieron a las Urracas un brutal recordatorio de cuál es su lugar en la jerarquía de la Premier League al arrebatarles a Alexander Isak en las circunstancias más crueles posibles. Si el Newcastle hubiera invertido bien aquella cantidad, entonces récord británico, las cosas aún podrían haber salido bien. En cambio, se tiraron millones de libras en fichajes de pánico como Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, lo que provocó que el equipo de Eddie Howe terminara 12º en la tabla. Estaba claro que Anthony Gordon se iba a marchar mucho antes del final de una campaña catastrófica, pero es la salida de Tonali al Tottenham, entre todos los equipos, la que realmente representa la muerte de un sueño. Y lo verdaderamente traumático para los aficionados es que probablemente ni siquiera sea el último clavo en el ataúd, con el capitán Bruno Guimaraes también seguro de salir en las próximas semanas. Básicamente, con los propietarios saudíes del club reduciendo su inversión en el deporte, se avecina más miseria, lo que significa que los seguidores ni siquiera pueden consolarse con la cifra de nueve dígitos, que probablemente también vaya a ser malgastada. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje impresionante. Apenas un día después de cerrar un histórico acuerdo de 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs decidieron volver a batir su récord de traspaso por Tonali. Que esto sea una señal de desesperación o una muestra de ambición es discutible. Quizá solo sea una prueba de que el mercado de fichajes se ha vuelto loco. Después de todo, si Elliot Anderson vale 116 millones de libras, ¿por qué Tonali no iba a alcanzar una cifra similar? El internacional italiano ha demostrado sin discusión ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta incluso mejor para brillar a las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que todavía tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que salga bien. Pero, por ahora, a los aficionados probablemente no les importará. Después de años de frustración por el enfoque prudente y tacaño en el mercado de fichajes supervisado por el ex presidente ejecutivo Daniel Levy, ahora han visto a su club dejar atrás a sus rivales de la Premier League para fichar a uno de los centrocampistas más codiciados del mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Un movimiento de lo más inesperado. La presunción era que, si Tonali iba a dejar el club que lo respaldó durante su sanción por apuestas ilegales, sería por uno de los equipos más potentes de Europa. En cambio, se ha unido a un equipo que terminó 17º en la Premier League en cada una de las dos últimas temporadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Obviamente, nunca hubo opciones de que un club de la Serie A tuviera suficiente dinero para cumplir el supuesto deseo de Tonali de regresar a casa, y hasta la élite inglesa se vio lógicamente frenada por el precio exigido por el Newcastle. Como resultado, Tonali ha terminado en el Tottenham, donde ahora se dispone a pasar sus mejores años, lo que resulta innegablemente extraño. Aun así, si De Zerbi se queda en los Spurs más de dos temporadas, y eso es mucho suponer, quizá este movimiento acabe saliéndole bien a Tonali a largo plazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    Para el Inter: Hay que cuestionar la decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de un jugador que se ha convertido en una de sus figuras más importantes, aunque una lesión de tobillo y la posterior cirugía lastraron la campaña 2025-26 de Dumfries. Aun así, sigue siendo uno de los mejores laterales ofensivos cuando está en su mejor nivel, así que 20 millones de euros (17 millones de libras / 23 millones de dólares) representan un negocio bastante pobre para el Inter, que podría haber exigido mucho más en el mercado actual por un jugador al que todavía le quedaban dos años de contrato. Siendo justos, puede que el Inter tuviera las manos atadas; cuando el neerlandés renovó su contrato en septiembre de 2024, al parecer exigió la cláusula, que se fijó en 25 millones de euros para los clubes de fuera de Italia en el verano de 2025 antes de bajar este año. Nota: C

    Para el Madrid: Esto parece otra operación muy astuta del Real Madrid, que se está ganando fama de cazador de gangas mientras navega las estrictas normas financieras de LaLiga. Dumfries vale al menos el doble de la cantidad que ha pagado el Real Madrid, y esa cifra está muy por debajo de los 30 millones de euros que, según se informó, el Real Madrid había reservado para un nuevo lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de la leyenda del club Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es otro defensor de banda derecha que, sin duda, es más eficaz en ataque que en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que podría ser explotado por equipos mejores. A sus 30 años, tampoco es precisamente una alternativa a largo plazo, pero por una cantidad tan baja es difícil discutir que no pueda ser una solución de emergencia decente durante al menos un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Un movimiento de este tipo, en este momento de su carrera, es exactamente la razón por la que Dumfries querría que esa cláusula de rescisión se incluyera en su contrato. Ha sido un fiel servidor del Inter desde que llegó procedente del PSV en 2021, con 55 participaciones de gol en 207 partidos como carrilero derecho, además de ayudar al Inter a conquistar el título de la Serie A tanto en 2023-24 como en 2025-26, y a alcanzar dos finales de la Champions League. Sin duda, se ha ganado lo que potencialmente será su último gran traspaso, y su bajo precio significa que la presión será algo menor en el Bernabéu. Será muy interesante ver si deja a Alexander-Arnold fuera del equipo, después de que, según se informó, haya mantenido conversaciones con Jose Mourinho sobre el papel que desempeñará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julio: Mateus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: Una cantidad enorme que ayudará en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. Quedó claro en cuanto el West Ham descendió que serían necesarias algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de mucha clase que ya estaba atrayendo muchas miradas de admiración de clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su salida, por tanto, no sorprende en absoluto. Lo que sí resulta sorprendente, sin embargo, es que el West Ham haya logrado obtener exactamente lo que pedía por el portugués pese a estar en una posición negociadora bastante débil. Por eso, la justamente denostada directiva del club merece un raro reconocimiento. Nota: A

    Para el Tottenham: Otra confirmación más de que el club va muy en serio este verano. Después de dos campañas calamitosas, la segunda de las cuales estuvo muy cerca de acabar en descenso, el Tottenham se ha movido rápido para asegurarse de no volver a verse en esa situación, y si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke ya fue una declaración de intenciones, esto está a otro nivel. Fernandes es un jugador de 21 años con muchísimo talento. Puede desempeñarse en varios roles y desde hace tiempo da la impresión de ser un futbolista que rendiría mejor en un equipo más fuerte. También está claro que Roberto De Zerbi lo considera perfecto para su estilo de juego. Sin embargo, hay un innegable aire de desesperación en esta operación. El Tottenham, como hemos visto también por su interés en fichar a Sandro Tonali, está decidido a hacer todo lo necesario para renovar por completo su mediocre centro del campo y, por ello, estaba dispuesto a pagar de más por Fernandes para ahuyentar el interés de equipos como el Manchester United. En consecuencia, este fichaje realmente tiene que salir bien para el Tottenham, y de inmediato, o se convertirá rápidamente en otro motivo con el que golpear a los propietarios del club. De hecho, solo para poner en contexto las cifras de la operación, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por Joao Neves y Fernandes no está ni cerca de ser tan bueno como su compatriota de 21 años, así que de verdad necesita demostrar que podría llegar a serlo. Nota: C+

    Para Fernandes: Un movimiento extraño a primera vista. Fernandes había sido vinculado con algunos de los nombres más grandes del fútbol: United, Liverpool y PSG. Sin embargo, ha acabado en el Tottenham, el equipo que terminó un puesto y dos puntos por encima del West Ham la temporada pasada, lo que hace que esto parezca en cierta medida un movimiento lateral. No obstante, el conjunto del norte de Londres debería ser mucho más fuerte la próxima temporada y Fernandes es, sin duda, el tipo de centrocampista al que De Zerbi podría ayudar a llevar a otro nivel completamente distinto. Por supuesto, debería haber cierta preocupación por cuánto tiempo seguirá realmente el italiano en el Tottenham, dado que ninguna de las dos partes es famosa por su estabilidad, pero Fernandes entrará directamente en el once titular, y eso quizá no habría ocurrido en otro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: Una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia fue creciendo de forma gradual durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los grandes equipos de Europa se hiciera con él. Algunos podrían argumentar que el PSV podría haber esperado hasta después del Mundial para poner precio a Saibari, dado que siempre existía la posibilidad de que brillara en Norteamérica, pero aun así se trata de una muy buena cantidad por un jugador fichado del Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. También es probable que el dinero se invierta bien en un club que ha sabido ganar títulos de forma constante en los Países Bajos pese a verse obligado continuamente a vender a sus mejores jugadores. Nota: B 

    Para el Bayern: Una operación brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas debido a sus sensacionales actuaciones con Marruecos, con el jugador de 25 años marcando en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de su selección antes de transformar el penalti decisivo en la victoria en dieciseisavos de final ante Países Bajos. Sin embargo, como declaró el director deportivo Max Eberl cuando se confirmó el traspaso, se trataba de una operación en la que el Bayern llevaba tiempo trabajando. No fue un movimiento reactivo por un jugador cualquiera que se da a conocer en un Mundial; el Bayern llevaba tiempo convencido de que Saibari tenía la mezcla adecuada de técnica, trabajo y versatilidad para aportar mucho a una delantera ya de por sí estelar, y no vemos nada que ponga en duda esa valoración. Nota: A

    Para Saibari: El mejor verano de su vida. El Mundial no podría estar yéndole mejor a Saibari, que ha llamado la atención del aficionado medio con sus dinámicas actuaciones en ataque para una selección de Marruecos muy impresionante. Ahora ha completado el clásico traspaso soñado a «uno de los clubes más grandes del mundo», aunque abrirse paso en un once titular con Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise y Jamal Musiala podría convertirse en una auténtica pesadilla. Sin embargo, los mejores años de Saibari aún están por llegar, ahora mismo está en una nube y cree, con razón, que puede ser una incorporación muy útil para la plantilla del Bayern. Vincent Kompany claramente está de acuerdo, porque Saibari sin duda parece encajar mejor en el estilo de juego de su equipo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras su acuerdo para vender a Ederson al Manchester United, este tiene la pinta de ser otro negocio muy inteligente del Atalanta. El importante paquete de 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) por Palestra representa un beneficio íntegro por un jugador formado en su cantera, pero que solo disputó un puñado de partidos con el primer equipo, ya que supuestamente el club decidió hace tiempo hacer caja en lugar de reintegrar a Palestra tras su exitosa cesión en el Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club y, aunque quizá sea una pena que Palestra no se quede en Bérgamo y deje su huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea expresaron su interés, se le despertó el interés por salir y siempre pareció una batalla cuesta arriba retenerlo. Nota: A

    Para el Chelsea: Un indicio interesante de la influencia de Xabi Alonso como mánager del Chelsea, y no como entrenador. Según las informaciones, el español dio luz verde a esta operación y el club actuó con rapidez para alcanzar un acuerdo con el Atalanta, pasando a ocupar la pole position en el espacio de 24 horas para arrebatarle al Inter el fichaje de Palestra. Se esperaba de forma generalizada que fichara por el campeón del Scudetto, así que esto es sin duda un golpe en ese sentido. Lateral versátil, rápido y potente, se espera que Palestra, elegido mejor defensa de la Serie A en 2025-26, encaje en el sistema de Alonso tanto en una defensa de tres como de cuatro, y debería adaptarse bien a las exigencias de la Premier League. Sin embargo, tras desembolsar hasta 55 millones de euros, queda la sensación de que el Chelsea ha pagado de más: es una cantidad enorme en términos de Serie A, aparentemente muy por encima de la oferta del Inter, y sigue siendo un futbolista por pulir a sus 21 años, con solo una temporada decente en la élite a sus espaldas. Por tanto, esto supone cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: Solo el propio Palestra podrá responder a la pregunta de por qué ha elegido al Chelsea en lugar de un traspaso al Inter, en cuya cantera jugó de niño y al que se cree que apoyaba, pero el hecho de que la oferta contractual de los Blues, según las informaciones, rondara las 100.000 libras semanales, más del doble de lo que había puesto sobre la mesa el Inter, puede explicar en parte su decisión. Dicho esto, Palestra tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League y aparentemente aprovechó la oportunidad de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que el también joven italiano Giovanni Leoni se unió al Liverpool el verano pasado como señal de que más jugadores están preparados para dejar la Serie A pronto en sus carreras. Bien podría haberle convencido la determinación de Alonso por llevarlo a Stamford Bridge, lo que refleja que podría estar destinado a convertirse en una figura clave con el nuevo mánager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del Paris Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bote! Los campeones de Europa se estarán frotando las manos después de encontrar a alguien dispuesto a pagarles una cantidad tan ridícula de dinero por un jugador de rotación que no fue titular en ni un solo partido de la Champions League la temporada pasada. Conviene recordar que Ramos estaba llamado a ser la respuesta al problema del gol del PSG, pero pasó la inmensa mayoría de su tiempo en el Parc des Prince sentado en el banquillo, ya que Luis Enrique encontró una solución mejor al reconvertir a Ousmane Dembele en un ‘falso nueve’, algo que no deja precisamente en buen lugar al portugués. Tampoco ayuda el hecho de que siga estando a la sombra de un Cristiano Ronaldo de 41 años a nivel internacional. Así que los mejores equipos del mundo no estaban precisamente haciendo cola para fichar a Ramos este verano, y desde luego no por unos absurdos 75 millones de euros. Sin embargo, con una operación sensacional, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesitará para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante, sencillamente alucinante. Dejemos una cosa clara de inmediato: Ramos es un buen delantero. Mostró un gran potencial en el Benfica y demostró en el PSG que puede tener impacto saliendo desde el banquillo al marcar 45 goles en tres temporadas. Sin embargo, su precio no tiene ningún sentido, y menos aún para un Milan que no va precisamente sobrado de dinero. En consecuencia, aficionados, tertulianos y periodistas en Italia están ahora mismo intentando averiguar qué ha pasado exactamente aquí. Aunque este traspaso bien podría significar que Rafael Leao saldrá pronto de San Siro, el hecho de que Jorge Mendes esté involucrado ha provocado inevitablemente un buen número de teorías conspirativas, y también se ha señalado que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, tiene una buena relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Nadie sabe con certeza, sin embargo, por qué el Milan se sintió obligado a pagar una cifra récord en el club por Ramos. De nuevo, para dejarlo claro, sí creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Ruben Amorim quiere de su ‘9’. Pero este es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece realmente ni de lejos la misma garantía en términos goleadores. Nota: D+

    Para Ramos: Una oportunidad largamente esperada para que el eterno secundario pase a ser protagonista. Pensamos que, cuando Ramos firmó un hat-trick con la Portugal de Fernando Santos en el Mundial de 2022, había nacido una estrella. Sin embargo, en lugar de construir el ataque de Portugal en torno a un delantero centro de auténtica proyección, el sustituto de Santos, Roberto Martinez, optó por seguir con Ronaldo, frenando así a Ramos durante años. No obstante, también hay que decir que él no ha hecho un trabajo especialmente bueno a la hora de poner de verdad bajo presión a Ronaldo y a Martinez. Ha sido una historia parecida en París, donde el consenso general es que, aunque el PSG contaba con una envidiable colección de delanteros fenomenales, Ramos no era uno de ellos. Era simplemente un buen recurso para sacar desde el banquillo, un revulsivo decente. Lo crucial es que ahora tiene la oportunidad de cambiar ese relato. Ramos va a ser la referencia ofensiva de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más grandes del fútbol mundial. La presión para justificar su precio va a ser enorme, porque, aunque ya de por sí es una cifra alta, para un equipo de la Serie A es absolutamente gigantesca. Te toca a ti, Goncalo: ha llegado la hora de demostrar lo que vales... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    Para el Brighton: Otra operación muy astuta del Brighton, que reforzará su reputación como uno de los clubes que mejor venden al embolsarse 52 millones de libras (70 millones de dólares) por un jugador al que fichó por solo 2 millones de libras hace seis años. El acuerdo mejora aún más por el hecho de que el contrato de Van Hecke en el Amex Stadium expiraba dentro de solo 12 meses. Por tanto, estarán encantados de haber obtenido una cantidad tan importante por el defensa neerlandés, aunque anteriormente se informó de que estaba valorado en 70 millones de libras (94 millones de dólares). Inevitablemente reinvertirán esa cantidad en un sustituto con gran potencial, y el prometedor jugador del Tottenham Luka Vuskovic figura de forma destacada en su radar en lo que sería un traspaso aparte tras su impresionante cesión en el Hamburgo. Tampoco andan escasos de opciones en el centro de la defensa, ya que cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio está listo para regresar de su cesión en el West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Está claro que es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador Roberto De Zerbi, que trabajó con Van Hecke durante su etapa en el Brighton, pero no se puede evitar sentir que el Tottenham ha sido llevado a pagar de más por el central después de que surgieran esas informaciones que sugerían que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, pese a que estaba a punto de entrar en el último año de su contrato en la costa sur. Uno pensaría que una operación rebajada por un jugador de su nivel debería haber costado de forma realista en torno a 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton tiene fama de ser un negociador durísimo y el Tottenham pudo sentir que tenía que actuar; se informó de que sus rivales de la Premier League, Chelsea y Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, parece tener casi asegurada su salida este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa Micky van de Ven podría seguir el mismo camino. Al menos, el Tottenham se lleva a un defensa contrastado en la Premier League que, con 26 años, aún no ha alcanzado su techo, tiene una gran salida de balón y posee la lucha y la capacidad de liderazgo de las que tanto ha carecido el equipo. El internacional neerlandés bien podría formar una nueva pareja de centrales con el fichaje a coste cero Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde la perspectiva del jugador, este es un movimiento que tiene mucho sentido. Tras dejar aparentemente claro que no prolongaría su estancia en el Amex, Van Hecke da un paso adelante respecto al Brighton en el punto intermedio de su carrera y bien podría ver esto como un trampolín hacia cosas aún mayores después de haberse consolidado en la Premier League. Presumiblemente, ni Chelsea ni Liverpool concretaron su supuesto interés, así que, si quiere ser titular garantizado en un club del llamado ‘Big Six’, el Tottenham podría ser el punto de partida ideal, aunque no puede ofrecerle ningún tipo de fútbol europeo. Después de haber trabajado antes con el temperamental italiano, Van Hecke sabrá exactamente cómo quiere jugar De Zerbi, lo que debería ayudarle a adaptarse rápidamente. Realmente, para el Tottenham solo se puede ir hacia arriba después de otra desastrosa campaña doméstica, y una pareja con Senesi parece muy sólida sobre el papel, al menos, dando al equipo una base defensiva sólida mientras el conjunto del norte de Londres atraviesa lo que probablemente será un periodo de transición después de haber evitado la amenaza del descenso al final de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (de Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Para Osasuna: A primera vista, podría parecer que Osasuna ha obtenido un beneficio muy importante por un jugador al que solo fichó el verano pasado por apenas 5 millones de euros, pero el conjunto pamplonés siempre iba a estar condicionado por una elevada cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta en su acuerdo con el Real Madrid. Eso significa que 20 millones de euros de su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/45 millones de dólares) irán a parar al Real Madrid, aunque una ganancia de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) sigue siendo significativa para un club del tamaño de Osasuna. La salida de Munoz siempre parecía probable tras una temporada en la que participó en 12 goles y se ganó una convocatoria con España para el Mundial, y la cláusula de rescisión significaba que tenían las manos atadas en lo referente a la cantidad del traspaso. Nota: B-

    Para el Liverpool: ¡El primer fichaje de la era Andoni Iraola, y más combustible para la rivalidad entre Liverpool y Newcastle en el mercado de fichajes! Newcastle había identificado a Munoz como el relevo ideal a largo plazo de Anthony Gordon, que se ha unido al Barcelona, pero el Liverpool, al detectar una oportunidad de mercado, irrumpió para frustrar su operación pese a que las conversaciones estaban muy avanzadas y a que, según se informa, la oferta del conjunto de Tyneside había sido aceptada. El Liverpool ya verá esto como una especie de golpe de efecto, pero también estará encantado de fichar a un extremo joven tan bien valorado por una cantidad que podría resultar una ganga. Munoz puede actuar en cualquiera de las dos bandas, así como por dentro, aportando una calidad y una profundidad muy necesarias después de que la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike dejaran un enorme vacío en la delantera del Liverpool. Un atacante directo y veloz que además trabaja duro en defensa, el jugador de 22 años parece el encaje ideal para el estilo de juego de Iraola, y al parecer el nuevo entrenador ha presionado para que la operación se llevara a cabo. No obstante, tendrá que asegurarse de que el joven español no bloquee el camino de Rio Ngumoha hacia convertirse en una auténtica superestrella, aunque, según se informa, el club confía en que no será así. Nota: A 

    Para Munoz: Después de que tanto el Liverpool como el Newcastle vieran aceptadas sus ofertas, hay que pensar que la decisión entre ambos dependió del jugador, y realmente no se puede culpar a Munoz por elegir un traspaso a Anfield. A pesar de tener solo 22 años, ha tenido un inicio de carrera algo nómada y este será ya su tercer gran club. Después de formarse en la famosa academia La Masia del Barcelona, más tarde acabó en el Real Madrid antes de unirse a Osasuna hace solo un año. Esta vez, Munoz esperará asentarse y consolidarse como una estrella a largo plazo en su nuevo entorno, y su compatriota Iraola debería ser el entrenador perfecto para ayudarle a adaptarse. Tendrá una dura pelea para ganarse un puesto en el once, y eso podría exigirle mejorar su producción general, con el Liverpool todavía supuestamente decidido a ir a por el cotizado mago de banda del RB Leipzig Yan Diomande, pero aun así debería disponer de muchas oportunidades en el renovado ataque del Liverpool gracias a su versatilidad. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konate (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Para el Liverpool: El Liverpool estaba realmente entre la espada y la pared en lo referente al futuro de Konate, pero esta situación se podría haber evitado si no se hubiera permitido que el contrato del defensa llegara a su fin. Si los Reds le hubieran atado a un nuevo contrato cuando estaba en el mejor momento de su carrera durante la campaña 2024-25 que acabó con el título, entonces habrían podido exigir una cantidad decente cuando llegara el momento de separar sus caminos, pero el francés terminó marchándose gratis tras una temporada individual desastrosa. Tal y como se dieron las cosas, habría sido absolutamente extraño que el Liverpool accediera a las mareantes exigencias salariales de Konate, de alrededor de 250.000 £ por semana, en medio de una campaña caótica marcada por una serie de errores de alto perfil, con unas durísimas negociaciones que se habían prolongado durante meses y meses sin llegar a nada, pese a que el jugador aseguró en abril que estaba cerca de un acuerdo. El Liverpool, al menos, ya ha fichado a posibles sustitutos en Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, pero esto siguió siendo una enorme pérdida de tiempo para todos. Nota: D

    Para el Real Madrid: Presumiblemente, entonces, el Real Madrid le dará al objetivo de largo recorrido Konate el tipo de salario astronómico que busca, lo que, pese a que no pagará traspaso, representa un riesgo dado lo mal que estuvo el central durante la débil defensa del título del Liverpool. Conviene recordar que, según se informó, el Real Madrid había decidido poner fin a su interés en el jugador ya en noviembre del año pasado, lo cual es revelador. El francés es un buen defensa en su día, y con 27 años probablemente aún no ha alcanzado los años de plenitud para los jugadores de su posición. El Madrid está apostando, en la práctica, por que recupere su mejor versión en España, y podría ser una solución de coste relativamente bajo para una zona problemática del club; David Alaba dejará el Bernabéu este verano, Antonio Rudiger ya ha dejado atrás sus mejores años, Eder Militao sigue lastrado por las lesiones y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konate dista mucho de ser una solución de primer nivel, y esta operación tiene el aire de un movimiento que podría torcerse muy rápido dado el intenso escrutinio que rodea al Real Madrid, tanto por parte de la afición como de los medios. Nota: B

    Para Konate: Sin duda, el gran ganador de esta situación es Konate, que está a punto de conseguir tanto su soñado fichaje por el Real Madrid como el salario galáctico que ansía. Sin embargo, tendrá que adaptarse rápido como posible titular junto a Huijsen; en el caldero que es el Bernabéu, habrá mucha menos paciencia con el tipo de errores que marcaron su última temporada en Anfield. Konate ha seguido los pasos de Trent Alexander-Arnold al completar un fichaje a coste cero por el Madrid, y las dificultades del inglés en su temporada de debut deberían servirle de advertencia. Sin embargo, si logra recuperar pronto la confianza y su mejor forma, tendrá la oportunidad de consolidarse como una pieza clave en uno de los clubes más grandes del mundo en el renovado Real Madrid de Jose Mourinho. No obstante, está lejos de estar garantizado que sea capaz de hacerlo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era básicamente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el técnico catalán le quería tanto e incluso derramó algunas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, evidentemente, no es bueno desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía tras nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. No solo ha incorporado gratis a un jugador de una calidad extraordinaria, sino que además se ha adelantado a su eterno rival, el Barcelona, en su fichaje. Después de meses de especulación, sobre la que el propio Bernardo incluso llegó a pronunciarse, su salida al Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, detrás de él, pero demostró durante la pasada pelea por el título de la Premier League que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes; su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: El movimiento a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los últimos tres veranos, si no más, Silva ha sido relacionado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Una y otra vez, sin embargo, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, eso sí, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está atravesando un momento complicado, después de haber sido destronado en la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, afrontará y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: Este parece un movimiento extraño para el Chelsea; Cucurella es un jugador que se ha convertido en una pieza clave en defensa para el club londinense desde su llegada en 2022, después de un inicio poco prometedor, así que verle salir dejando pérdidas resulta un poco desconcertante. En su mejor nivel, es posiblemente uno de los mejores del mundo en su posición. Dicho esto, el Chelsea pagó claramente de más en su día cuando fichó al español procedente del Brighton por 60 millones de libras (80 millones de dólares), y dado que, según se informa, había trasladado en privado su intención de marcharse y se había mostrado abiertamente crítico con la forma en que se está gestionando el club, probablemente estará satisfecho con recuperar hasta 52 millones de libras (69 millones de dólares) al considerar que no era intocable. De hecho, quizá le habría costado sacar más que eso en futuros mercados por un jugador que cumple 28 años en julio. La salida de Cucurella también implica que una plantilla claramente falta de experiencia se queda sin una de sus cabezas más curtidas, pero el Chelsea debe de confiar en que el joven Jorrel Hato pueda cubrir ese vacío, además del esperado nuevo fichaje Valentin Barco. Nota: B-

    Para el Real Madrid: Parece que todo lo que dice Jose Mourinho va a misa, ya que el Real Madrid inicia su campaña de fichajes temprana con una incorporación sorprendente. El club ya gastó mucho en un lateral izquierdo el verano pasado para repatriar a Alvaro Carreras desde el Benfica al Bernabéu, pero eso no le ha impedido volver a tirar la casa por la ventana por Cucurella, a quien, según se informa, identificó como objetivo su nuevo (viejo) entrenador. Una cifra de 60 millones de euros es muy elevada para un equipo que ha adoptado un enfoque bastante austero en el mercado de fichajes en los últimos años, y exigirá un rendimiento inmediato de su inversión por parte de un jugador cuyo nivel ha bajado algo en los últimos meses. A punto de cumplir 28 años, Cucurella debería estar en el mejor momento de su carrera, pero ¿cuántos años más de alto nivel va a poder sacarle realmente el Real Madrid? Al menos sí tiene el perfil de un jugador «de Mourinho», por su energía y agresividad. Además, el Real se encuentra ahora con cuatro laterales izquierdos del primer equipo: el nuevo fichaje, Carreras, Ferland Mendy y Fran Garcia, así que está claro que algo tendrá que moverse en el capítulo de salidas. Nota: C

    Para Cucurella: Sin duda, el gran beneficiado de este movimiento es Cucurella, que ha cumplido su objetivo de escapar de un Chelsea sin rumbo y fichar por uno de los clubes más grandes del planeta en el mejor momento de su carrera. Se había informado ampliamente de que el defensa quería volver a España, después de haberse desencantado con la manera en que BlueCo estaba llevando sus asuntos en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que terminara en el Bernabéu en medio del interés del Atlético de Madrid. No sorprende, por tanto, que el acuerdo se cerrara tan rápido, con Cucurella presumiblemente dando el sí de inmediato cuando el Real Madrid llamó a su puerta. Teniendo en cuenta que aparentemente era una apuesta de Mourinho, tiene muchas opciones de asentarse también como jugador clave, con Carreras probablemente entrando y saliendo del once del portugués. Sin embargo, dado el elevado coste de la operación, debe rendir de inmediato o se arriesga a que la famosa impaciencia de la afición del Bernabéu se vuelva contra él, especialmente teniendo en cuenta sus vínculos con el Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: Una salida emotiva. Robertson figura sin ninguna duda entre los mejores fichajes de la historia del club, una pieza clave en la era de Jurgen Klopp que llegó procedente del Hull City por solo 8 millones de libras allá por 2017 y que, en su mejor momento, fue posiblemente el mejor lateral izquierdo del mundo. No se puede negar, eso sí, que la edad había empezado a pasar factura al jugador de 32 años, por lo que el Liverpool se movió pronto para encontrarle sustituto con la llegada de Milos Kerkez el verano pasado, e incluso habría vendido a Robertson en el mercado de invierno si hubiera podido recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema ahora, sin embargo, es que Kerkez todavía no se ha asentado del todo en Anfield, mientras que durante una complicada campaña 2025-26 para el Liverpool quedó dolorosamente claro que la experiencia, la tenacidad y la personalidad de Robertson se van a echar mucho de menos en Merseyside. De hecho, la preocupación entre la afición ahora es que la marcha de Robertson, junto con la de Mohamed Salah, solo provoque una caída aún mayor del nivel la próxima temporada. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un movimiento sorprendente. El Tottenham intentó obviamente fichar a Robertson en enero, pero era difícil entender exactamente por qué. Puede que a la plantilla del Tottenham le faltaran calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era realmente una de ellas. Ben Davies acababa de sufrir una fractura de tobillo, por supuesto, pero los Spurs todavía podían elegir entre Destiny Udogie y el polivalente Djed Spence, mientras que el adolescente brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. El argumento era que Robertson habría sido una incorporación importante para un vestuario desordenado, y sin duda puede ayudar al nuevo entrenador Roberto De Zerbi a cultivar una nueva cultura de compromiso al 100 % dentro de la plantilla. El hecho de que finalmente llegue gratis es un pequeño extra positivo, pero persiste la sensación de que el Tottenham no necesitaba necesariamente a Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Una decisión desconcertante. Se puede entender por qué Robertson estaba dispuesto a dejar el Liverpool en enero. Había pasado a ser la segunda opción por detrás de un jugador que no estaba rindiendo especialmente bien y quería tener continuidad en la Premier League de cara al Mundial, algo que aparentemente los Spurs estaban dispuestos a ofrecerle. Robertson terminó siendo titular en más partidos en la segunda mitad de la temporada de lo que probablemente esperaba, lo que significa que llega en buena forma a Norteamérica, pero nunca hubo ninguna posibilidad de que siguiera en Anfield, porque el Liverpool no le ofreció una renovación en ningún momento. Sin embargo, tenía otras opciones además de los Spurs, y la Juventus figuraba entre los clubes que, según se decía, estaban interesados en fichar al capitán de Escocia. Por eso resulta un poco extraño que haya decidido unirse a un club que solo evitó por los pelos el descenso al Championship en la última jornada de la temporada. Sin embargo, puede que Robertson considere ahora que el Tottenham es una opción más atractiva de lo que lo era en enero, dado que De Zerbi tiene indudablemente capacidad para mejorar de forma significativa a los Spurs durante el verano. Aun así, seguimos sin estar convencidos de que Robertson vaya realmente a jugar mucho más en el norte de Londres de lo que jugó en el Liverpool la temporada pasada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se uniera al Liverpool. Por triste que pueda parecer, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la perturbación provocada por el delantero sueco no favoreció en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. Así pues, el Newcastle se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un atacante trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el reto del Newcastle es invertir bien ese dinero, porque malgastó por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de Champions League a los posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir los pasos de Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en disposición de hacer grandes gastos en jugadores desde hace ya tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con la estricta normativa financiera de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento, después de por fin poner su casa en orden, sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería resultar, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente ofensivo y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, por lo que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar el hecho de que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría hacer un buen Mundial, lo que daría al precio una lectura más favorable, mientras que también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de esos tantos llegaron contra Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad fueron de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que deberían esperar los aficionados del Barça de su último fichaje. Así que, aunque Gordon tiene más probabilidades de darle a Flick lo que quiere de un extremo, y cobrará menos que Rashford, había mejores oportunidades de mercado en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido común. Nota: C+

    Para Gordon: El material del que están hechos los sueños. A pesar de algunas actuaciones muy irregulares en la Premier League, especialmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club al que claramente llevaba tiempo aspirando. Él mismo admitió que los vínculos previos con el Liverpool, el club de su ciudad natal y al que también apoyaba de niño, le hicieron dudar, mientras que al principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern se echó atrás de forma comprensible ante el precio exigido, y ahí radica ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou a pesar de haber sumado entre goles y asistencias un total de 28 en su primera temporada en el Barça. Aun así, Gordon probablemente casi no pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle