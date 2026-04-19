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El fichaje de Mohamed Salah por el Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, sigue siendo posible. El club saudí sigue en la pugna por la superestrella egipcia, que se prepara para abandonar el Liverpool como agente libre
El Al-Nassr entra en escena para una colaboración de gran repercusión
La llegada de Salah al Al-Nassr, donde juega Ronaldo, está más cerca, según TEAMTalk. No obstante, las negociaciones podrían complicarse por dudas sobre la convivencia de ambos astros y la disposición de compartir protagonismo.
Pese a ello, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) quiere a Salah en la Pro League, donde sería un embajador del fútbol en Oriente Medio. El poderío financiero del Al-Nassr mantiene viva la opción de juntar a dos de los mejores delanteros de la era moderna.
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Aumentan los clubes saudíes interesados en Salah.
El informe indica que Al-Nassr no está solo: otros cuatro clubes saudíes siguen de cerca la situación. Al-Ittihad, que ya tuvo una oferta récord rechazada por los Reds, sigue siendo la mayor amenaza. Al-Ahli y Al-Hilal también están interesados, mientras que el ambicioso Al-Qadsiah, dirigido por el exentrenador del Liverpool Brendan Rodgers, aparece como una sorpresa.
El Liverpool se prepara para una vida sin el Rey
De vuelta en Anfield, la era pos-Salah ya se nota. El entrenador Arne Slot admite que reemplazar a un jugador que marcó más de 250 goles no es fácil. El técnico holandés explica que el equipo de fichajes busca un perfil concreto y debate sobre el rol táctico del sustituto.
Slot afirmó: «Sabemos que Robbo y Mo se van, así que debemos reemplazar a dos jugadores, aunque Kostas Tsimikas regresa. Primero debemos decidir cómo cubrimos la posición de Mo: con un jugador similar o con otro perfil».
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La última salida a escena en Anfield
La marcha de Salah pone fin a una era de nueve temporadas en Merseyside, con 256 goles y ocho títulos, entre ellos Premier League y Liga de Campeones. Aunque el título de 2025 será su despedida, la afición de Anfield ya prepara un homenaje al «Rey egipcio» antes de su posible unión con Ronaldo en Riyadh. En las últimas jornadas, buscará clasificar a los Reds para la próxima Champions como despedida, antes de un posible reencuentro con Ronaldo en Riad.