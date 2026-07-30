Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en la etapa de éxito sostenido del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el técnico catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva del Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio estelar. Aun así, en el City echarán muchísimo de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrar. No solo ha incorporado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se ha adelantado a su gran rival, el Barcelona, en la carrera por ficharlo. Después de meses de especulaciones, algunas de las cuales Bernardo incluso comentó personalmente, un movimiento hacia el Camp Nou parecía cantado. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. 'The Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. Los mejores días de Silva están, sin duda, ya atrás, pero durante la lucha por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más grandes; su actuación ante el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá más importante que cualquier otra cosa, Bernardo es probablemente el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real Madrid le arrebató al Barcelona el fichaje del internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El traslado a España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez, Guardiola le convenció para pasar otra temporada en el Etihad. Esta vez, eso sí, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo, y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar para una de las superpotencias tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid está pasando por un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barcelona, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un desafío que, sin duda, asumirá con gusto y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real Madrid es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, brillando en España bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle