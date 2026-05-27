Tras la luna de miel de la campaña del doblete del Bayern con Kompany, han surgido informes de malestar en la directiva. Aunque el equipo brilla en el campo, la situación entre bastidores es inestable y el director deportivo, Eberl, está bajo escrutinio del consejo de supervisión.

En una entrevista con Spiegel, pocas horas antes de la final de la DFB-Pokal, el presidente honorario Uli Hoeness cuestionó la prórroga del contrato de Eberl más allá de 2027 y situó las posibilidades de renovación en solo un 60 %.