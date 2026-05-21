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EPL Signing of the Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

El fichaje de la temporada de la Premier League: Rayan Cherki, Dominic Calvert-Lewin y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

Opinion
Premier League
R. Cherki
M. Guehi
G. Donnarumma
A. Semenyo
S. Lammens
M. Cunha
B. Mbeumo
V. Gyoekeres
M. Zubimendi
P. Hincapie
H. Ekitike
J. Pedro
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Leeds
Everton
Sunderland
Brighton
D. Calvert-Lewin
G. Xhaka
K. Dewsbury-Hall
P. Gross
A. Stach
N. Sadiki
N. Mukiele
R. Roefs
FEATURES

La Premier League 2025-26 concluye con giros inesperados. El Arsenal superó al Manchester City y ganó el título, pero los puestos europeos y el último descenso se definirán en la última jornada.

Como en toda temporada, varios fichajes han sido clave. Sin embargo, a los clubes de la Premier League les cuesta más hallar joyas ocultas, pues la visibilidad global del fútbol ha crecido. Además, invertir fuerte en jugadores consolidados implica riesgos: por las sumas en juego, no se tolera el fracaso.

Afortunadamente para los clubes ingleses, varias inversiones ya rindieron en los últimos nueve meses. En GOAL, nuestro equipo en el Reino Unido elaboró una lista con los 20 mejores fichajes de la temporada, evaluando rendimiento, expectativas previas y relación calidad-precio:

NOTA: Se excluyen los jugadores traspasados antes del mercado de verano de 2025 (como Eli Junior Kroupi) o con cesiones convertidas en fichajes (como Kevin Danso).

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Noah Sadiki (Sunderland): 15 millones de libras

    El regreso del Sunderland a la Premier League, donde no solo ha sobrevivido sino destacado, se debe en gran parte a sus fichajes de verano. Varios de los nuevos Black Cats han sido clave en una temporada que aún puede acabar con plaza europea.

    Uno de los menos destacados fuera de Wearside es el centrocampista Noah Sadiki, quien llegó del campeón belga, el Union Saint-Gilloise, tras ser comparado con N'Golo Kanté por su presión constante y su buen manejo del balón. El internacional congoleño ha cumplido las expectativas, lo que ha generado rumores sobre un posible fichaje por el Chelsea o el Manchester United en los próximos meses.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEYAFP

    19Pascal Gross (Brighton) - 1,75 millones de libras

    Tras dos años y medio fuera, Pascal Gross regresó al Brighton en enero, después de que los Seagulls llegaran a un acuerdo con el Borussia Dortmund para fichar al popular jugador alemán a un precio reducido y traerlo de vuelta a la costa sur. Aunque decir que el centrocampista ha transformado al equipo de Fabian Hurzeler quizá sea exagerar, Gross ha sido clave en el cambio de rumbo del Brighton, que a finales del invierno corría el riesgo de caer en la lucha por el descenso.

    A punto de cumplir 35 años, su energía ha sido clave para que el Brighton aspire a terminar entre los seis primeros: es el único jugador que ha superado los 13 km en más de un partido esta temporada. Además, sus lanzamientos a balón parado aportan una dimensión extra al juego de los Seagulls, convirtiéndolo en uno de los fichajes con mejor relación calidad-precio del curso.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Piero Hincapie (Arsenal) - cedido

    Pese a que el Arsenal ya contaba con laterales y centrales tras la pasada temporada, sorprendió su fichaje de Piero Hincapié del Bayer Leverkusen en el último día del mercado veraniego. El ecuatoriano llegó cedido, esperó su chance y, cuando la tuvo, se hizo imprescindible.

    Su combinación de fuerza y elegancia con el balón lo consolidó como lateral izquierdo titular de Mikel Arteta, clave para frenar a los extremos rivales en la lucha por el título. Los 45 millones de libras que pagarán este verano para hacer permanente su fichaje parecen una inversión acertada.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    17Bryan Mbeumo (Manchester United) - 65 millones de libras

    Bryan Mbeumo era muy codiciado el verano pasado. El exdelantero del Brentford rechazó al Tottenham y al Newcastle para fichar por el Manchester United, su equipo de la infancia. Aunque no ha repetido los 20 goles de su última temporada en el Gtech Community Stadium, ya suma diez en su debut en Old Trafford.

    A principios de febrero ya sumaba nueve tantos en 20 partidos, y su entendimiento con Amad Diallo por la derecha fue lo más destacado de la etapa de Rubén Amorim. Sin embargo, su rendimiento bajó en los últimos meses y Michael Carrick le sentó en el banquillo. Aun así, su impacto en los Red Devils ha sido mayoritariamente positivo.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Matheus Cunha (Manchester United) – 62,5 millones de libras

    La temporada de Matheus Cunha ha sido muy distinta a la de su compañero Mbeumo, otro delantero recién llegado al United. El fichaje procedente del Wolverhampton empezó lento en Old Trafford, pero mejoró bajo la dirección de Carrick.

    Desde entonces ha marcado seis goles y dado tres asistencias, entre ellos el tanto de la victoria sobre el Arsenal en el Emirates y el único gol ante el Chelsea en Stamford Bridge. Esta racha le permite aspirar a su tercera temporada consecutiva superando los diez goles en la máxima categoría inglesa, además de aportar versatilidad en ataque.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Hugo Ekitike (Liverpool) – 69 millones de libras

    A pesar de que la costosa campaña de fichajes del Liverpool este verano, con un gasto de 450 millones de libras, no ha dado los resultados esperados, lo más positivo ha sido, sin duda, Hugo Ekitike. Fichado del Eintracht de Fráncfort ante las narices del Newcastle, Ekitike fue comparado con Fernando Torres tras marcar 11 goles y dar cuatro asistencias en la Premier League antes de que una lesión en el tendón de Aquiles acabara con su temporada en marzo.

    Su calma ante la portería, su control de balón y su visión de juego lo sitúan ya entre los delanteros más completos de la Premier. Una lástima que no regrese al campo hasta dentro de seis meses, tiempo necesario para recuperar su mejor forma.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 millones de libras

    Tras rechazar fichar por el Liverpool en verano de 2024, Martín Zubimendi llegó a la Premier League un año después para incorporarse al Arsenal, pese al último intento del Real Madrid por retenerlo en España. De inmediato formó una de las mejores duplas de centrocampistas de la categoría con Declan Rice, aportando energía e inteligencia al centro del campo gunner.

    Además, marcó cinco goles, aunque en la recta final perdió gas y su sitio en el once. Aun así, su balance en la primera temporada en el norte de Londres es muy positivo.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    13Viktor Gyokeres (Arsenal): 55 millones de libras

    ¿Es Viktor Gyokeres el futbolista más talentoso que ha vestido la camiseta del Arsenal? ¿Es el goleador más nato de la historia de los Gunners? ¿Es la solución al problema del «9»? Probablemente no, pero eso no resta su aporte al éxito del equipo de Mikel Arteta.

    A falta de una jornada, solo cuatro jugadores de toda la Premier han marcado más de los 14 goles que Gyokeres lleva desde su llegada del Sporting de Lisboa. Es cierto que la mayoría fueron ante rivales de la parte baja, pero había que anotarlos y él respondió cuando otros podrían haber fallado.

  • Fulham v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) - 24 millones de libras

    La temporada 2024-25 fue un fracaso para Kiernan Dewsbury-Hall. Su fichaje por el Chelsea procedente del Leicester City resultó extraño y apenas fue titular en dos partidos de la Premier League con Enzo Maresca. Necesitaba un nuevo comienzo, y lo encontró en el Everton.

    Con los Toffees ha sido titular casi indiscutible, ha marcado ocho goles y dado seis asistencias, incluido el tanto de la victoria en Old Trafford con diez jugadores ante el Manchester United. A mitad de curso se habló incluso de una posible llamada a la selección inglesa, tal fue su impacto en Merseyside.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    11Nordi Mukiele (Sunderland) - 9,5 millones de libras

    El Sunderland fichó con decisión jugadores de alto nivel en el mercado de verano. Entre ellos destacó Nordi Mukiele, quien había disputado las seis temporadas anteriores en la Liga de Campeones con París Saint-Germain, RB Leipzig y Bayer Leverkusen.

    Además, lo ficharon por un precio bajo y ya ha justificado la inversión: ha marcado tres goles y dado tres asistencias, y su experiencia ha aportado solidez defensiva en Wearside.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Anton Stach (Leeds United): 17 millones de libras

    Al igual que Sunderland, Leeds United se salvó con varias jornadas de antelación gracias a sus fichajes, ya que Daniel Farke contó con jugadores experimentados en su regreso a la Premier. Destacó Anton Stach, llegado del Hoffenheim, que se ganó rápido el cariño de la afición de West Yorkshire.

    Mediocampista combativo y técnico, encantó a la afición con tres de sus cinco goles de falta directa. Su primera convocatoria con Alemania en cuatro años premió un brillante debut en Inglaterra.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Marc Guehi (Manchester City) - 20 millones de libras

    El último día de fichajes de septiembre, el Crystal Palace frustró el traspaso de Marc Guehi al Liverpool al no encontrar un sustituto para su capitán. Desde entonces, la defensa ‘red’ ha encadenado desastres. En enero, el Manchester City aprovechó la situación y fichó al central inglés a bajo precio.

    Con el contrato de Guehi a punto de expirar en Selhurst Park, el City aprovechó para reforzar su defensa mermada por lesiones. Desde entonces ha disputado todos los minutos en la Premier, y aunque no todo fue perfecto —un pase atrás erróneo ante el Everton marcó la lucha por el título—, sus actuaciones firmes explican el interés de tantos grandes.

  • Sunderland v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Robin Roefs (Sunderland): 9 millones de libras

    En verano de 2025 muchos equipos de la Premier buscaron porteros, pero pocos acertaron tanto como el Sunderland, que fichó a Robin Roefs del NEC de la Eredivisie. El holandés se convirtió en héroe de la afición del Stadium of Light y ya es uno de los fichajes más rentables de Europa.

    Solo cinco porteros han sumado más imbatidos (10) que él en la máxima categoría inglesa este curso, y su porcentaje de paradas, del 70,4 %, supera al de David Raya, Jordan Pickford y Alisson Becker.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Gianluigi Donnarumma (Manchester City) – 26 millones de libras

    Parecía increíble que el París Saint-Germain escuchara ofertas por Gianluigi Donnarumma el verano pasado. Sus actuaciones habían sido clave para que el equipo de Luis Enrique ganara la Liga de Campeones, y aunque no encaja en el perfil de portero de Pep Guardiola, ficharlo para el Etihad a bajo coste era una oportunidad inmejorable.

    Aunque ha sufrido con el balón en los pies y en jugadas a balón parado, su capacidad de atajada es inigualable: lidera la Premier en porcentaje de paradas (72,9 %) y goles evitados (5,8), y solo David Raya, con 15 partidos imbatido, lo supera.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Antoine Semenyo (Manchester City): 62,5 millones de libras

    Antoine Semenyo brilló en la primera mitad de la Premier, así que, cuando se conoció que su contrato con el Bournemouth incluía una cláusula activable en enero, los grandes de Inglaterra se interesaron.

    El Manchester City ganó la pugna y Semenyo no se amedrentó pese al salto de categoría y la presión. Marcó cinco goles en sus primeros siete partidos de Premier con el equipo de Guardiola, que luchaba por el título; luego bajó su ritmo, pero se mantuvo titular. Su cabezazo para ganar la final de la FA Cup fue el broche perfecto.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Joao Pedro (Chelsea): 60 millones de libras

    Joao Pedro, fichado del Brighton, tuvo un arranque deslumbrante en el Mundial de Clubes con el Chelsea y, aunque no pudo mantener ese ritmo, siguió siendo un dolor de cabeza para las defensas de la Premier League en su primera temporada en Stamford Bridge.

    A una jornada del final, es cuarto en goles (15) y en goles más asistencias (20). Su juego de espaldas y sus regates han conquistado a la afición, que lo eligió Jugador del Año del Chelsea. Por eso sorprende que no esté convocado con Brasil para el Mundial.

  • Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) - libre

    Tras ascender a la Premier League, el Leeds United buscaba un goleador experimentado. Por eso sorprendió que, en agosto, fichara gratis a Dominic Calvert-Lewin, un jugador con problemas de lesiones. El inglés de 29 años apenas había marcado 17 goles en las cuatro temporadas anteriores con el Everton.

    Sin embargo, en West Yorkshire ha renacido: marcó en seis partidos consecutivos entre noviembre y diciembre y revivió sus aspiraciones y las del Leeds. A una jornada del final, solo cuatro jugadores superan sus 14 goles; un doblete le bastaría para igualar su mejor marca en la élite. La convocatoria con Inglaterra en marzo fue, por tanto, merecida.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Senne Lammens (Manchester United) - 18 millones de libras

    Es cierto que el listón que debe superar un portero del Manchester United para ganarse el apoyo de la afición se ha rebajado en los últimos años, pero eso no debe restar mérito a lo que Senne Lammens ha demostrado en su primera temporada en Old Trafford. Preferido a Emiliano Martínez cuando los «Diablos Rojos» sopesaban sus opciones a finales del mercado de fichajes de verano, Lammens ha gestionado el salto desde el Royal Antwerp con relativa facilidad, a pesar de su falta de experiencia al más alto nivel.

    Con 23 años, transmite confianza a la defensa y sobresale en la gestión de los balones parados, tan habituales en la Premier. Además, es segundo en goles evitados (4,1), solo por detrás de Donnarumma.

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    2Granit Xhaka (Sunderland) – 17 millones de libras

    Pocas incorporaciones del pasado verano sorprendieron tanto como la de Granit Xhaka, que dejó el Bayer Leverkusen para fichar por el recién ascendido Sunderland. Incluso el técnico del Leverkusen, Erik ten Hag, se mostró sorprendido por el traspaso del internacional suizo a Wearside. Los Black Cats vieron la oportunidad de un gran fichaje y le entregaron de inmediato el brazalete de capitán. Él no les ha defraudado.

    Bajo la batuta de Regis Le Bris, Xhaka aporta experiencia a un plantel que, tras ascender vía play-offs, necesitaba líderes. Su pase sigue siendo de élite: solo cinco jugadores superan sus seis asistencias. Sin balón, está en el 5 % de los mejores en tiros bloqueados y despejes, clave en ambas áreas.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Rayan Cherki (Manchester City): 30,5 millones de libras

    Rayan Cherki llegó al Manchester City con dudas sobre su actitud y sobre si un jugador tan extravagante podría encajar en un equipo de Guardiola. Aunque no siempre ha sido titular en el Etihad, Cherki ha demostrado ser uno de los jugadores más emocionantes de la Premier League en su primera temporada en Inglaterra.

    Solo Bruno Fernandes dio más asistencias que las 12 de Cherki; su cuenta de cuatro goles debe crecer, pero ya se perfila como pieza clave para Enzo Maresca tras la salida de Guardiola este verano. Con solo 22 años, lo mejor está por llegar.