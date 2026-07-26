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Women's transfer grades GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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El fichaje de la estrella del Barcelona Salma Paralluelo da un serio impulso a las esperanzas del Lyon en la Champions League: GOAL califica las mayores operaciones del mercado de fichajes de verano de 2026 del fútbol femenino

Women's football
OL Lyonnes
S. Paralluelo
Chelsea FC Women
M. Malard
Manchester United Women
London City Lionesses
K. Diani
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
Liverpool FC Women
K. Keating
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
Barcelona
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
L. Baum
G. Reuteler
S. Cerci
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
J. Rytting Kaneryd
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Atlético Madrid
BK Haecken FF
WSL Serie Primavera
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
RB Leipzig
A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
M. Rodriguez
L. Harbert
San Diego Wave FC

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ha llegado y promete ser uno de lo más movido en el fútbol femenino, con varias grandes estrellas cambiando de equipo. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Sam Kerr son solo algunas de las que ya han completado traspasos este verano, y además hay muchos rumores e informaciones sobre más movimientos por venir y también alguna sorpresa segura.

El año pasado hubo muchos casos así, ya que Manchester United y Manchester City llevaron a cabo una especie de intercambio, con Grace Clinton y Jess Park cambiando de club, mientras London City Lionesses estableció un nuevo récord mundial con el fichaje de Grace Geyoro procedente del Paris Saint-Germain. Todo apunta a que este verano también habrá que estar muy pendientes de los grandes traspasos, con el fenómeno sueco Felicia Schroder incorporándose ya al Real Madrid en una operación de enorme magnitud.

Schroder es una de las jugadoras que, sin acabar contrato, se ha movido de club, mientras que la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramirez son otros nombres que podrían salir si sus clubes reciben la oferta adecuada. Eso, además de todas las agentes libres que firmarán por nuevos clubes, con Putellas, Stanway y Beth Mead entre las que han cambiado de equipo tras agotar sus contratos.

Algunos traspasos acaban saliendo bien para todas las partes, pero muchos no, y la toma de decisiones de al menos uno de los clubes, o incluso de la propia jugadora, suele levantar cejas. GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién ha sacado más partido de cada gran operación en el fútbol femenino. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje a medida que se produzca, para que puedas seguir a los grandes ganadores y perdedores del parón entre temporadas.

Consulta todas nuestras notas a continuación y dinos qué te parece en la sección de comentarios...

  • Laila Harbert Arsenal Women training 2025-26Getty Images

    28 de julio: Laila Harbert (del Arsenal al San Diego Wave)

    Para el Arsenal: Es una pena que Harbert tenga que irse a otro sitio para continuar con su desarrollo, porque sí parecía que tenía un camino hacia el primer equipo del Arsenal. El club londinense sí tiene derecho de tanteo sobre la centrocampista de cara al futuro, lo cual es mejor que nada, pero su salida sí parece una indicación de un problema más amplio que tiene la Women's Super League a la hora de dar oportunidades al talento de cantera. Ese es un ámbito en el que el Arsenal ha sabido generar casos de éxito pese a esas dificultades, pero la marcha de Harbert es un recordatorio de lo complicado que resulta. Con las incorporaciones de Stanway y Reuteler este verano, sus opciones esta temporada siempre iban a ser limitadas y, por tanto, el club pierde a una gran joven promesa que conoce muy bien la forma de trabajar del Arsenal. Nota: D

    Para San Diego Wave: La NWSL es, en general, una de las mejores ligas a la hora de dar oportunidades al talento joven, y el Wave es uno de sus equipos de referencia. Tiene sentido, por tanto, que haya apostado por incorporar a otra promesa adolescente como Harbert, sobre todo porque quien está al mando en San Diego es el exentrenador del Arsenal Jonas Eidevall. Eidevall dio a Harbert su debut con el Arsenal hace dos años, pero después no tuvo demasiadas oportunidades de trabajar con ella, ya que solo unos meses más tarde dejó su cargo en el club del norte de Londres. Ahora sí tendrá esa oportunidad, mientras busca integrar a una de las jóvenes centrocampistas mejor valoradas del fútbol en un San Diego que ya cuenta con varias adolescentes en el núcleo de su plantilla. Si consigue permitirle crecer y desarrollarse del modo en que muchas personas creen que puede hacerlo, el Wave tendrá una jugadora de primer nivel en el centro del campo que no hará más que mejorar. Nota: B

    Para Harbert: Después de cuatro cesiones lejos del Arsenal, incluida una al final de la temporada pasada en el Everton que se saldó con una sola aparición, es comprensible que Harbert quiera buscar en otro lugar una oportunidad para abrirse paso en el fútbol sénior de primer nivel. Dejar la WSL, donde las oportunidades son limitadas, y marcharse a la NWSL, donde son más frecuentes, para ponerse a las órdenes de un entrenador que claramente cree en su juego es un movimiento inteligente y uno del que espera sacar rédito en su desarrollo a largo plazo. Harbert ya conoce un poco la liga, tras haber pasado tiempo cedida en las Portland Thorns el año pasado, y eso también debería ayudarla a asentarse en la competición y adaptarse a un gran cambio. Nota: A

    • Anuncios
  • FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    25 de julio: Salma Paralluelo (del Barcelona al Lyon)

    Para el Barcelona: Un año después de que, según se informó, estuviera dispuesto a escuchar ofertas por Paralluelo cuando entraba en el último año de su contrato, no sorprende demasiado que el Barça no acabara acordando una renovación con la delantera, ya que las noticias sobre las negociaciones solo empezaron a trascender justo al final de la temporada. Su actuación de dos goles en la final de la Champions League no hizo más que aumentar su valor hasta un punto en el que, en términos salariales, el Barça no podía permitirse retenerla. El club echará de menos momentos como los que brindó Paralluelo para derrotar al Lyon y proclamarse campeón de Europa, y que se marche a uno de sus mayores rivales en el continente es un golpe. Pero sigue siendo una jugadora inconsistente por momentos y el dinero puede repartirse mejor para cubrir algunas de las carencias de una plantilla que ha sufrido muchas salidas este verano. Es una pena para el Barça que Paralluelo no pueda continuar en Catalunya su búsqueda de convertirse en una jugadora capaz de cambiar partidos con regularidad. Nota: D

    Para el Lyon: Tras perder a Kadidiatou Diani y comprobar de primera mano las cualidades de Paralluelo en la final de la Champions League, incorporar a la jugadora de 22 años como agente libre, incluso si llega con grandes exigencias salariales, es una gran operación del Lyon. Eso es especialmente así porque es joven y seguirá desarrollándose para convertirse en un talento aún mayor, y más todavía porque el entrenador Jonatan Giraldez sabe exactamente cómo sacar lo mejor de ella. En la etapa de Giraldez en el Barça, Paralluelo firmó la mejor temporada de su carrera, con 34 goles en 36 partidos en todas las competiciones. Si puede sacar ese mismo rendimiento de ella en Lyon, entonces puede dar al club un impulso importante en su intento de conquistar una novena corona europea. Nota: A

    Para Paralluelo: Pocas jugadoras dejan el Barcelona sin dar un paso atrás. Paralluelo, sin embargo, ficha por quizá el mayor rival europeo del conjunto azulgrana, en lo que desde luego no puede describirse como un paso atrás. Reencontrarse con Giraldez es un gran punto a favor, especialmente para su desarrollo a largo plazo, y debería ser titular habitual después de entrar y salir del once del Barça por momentos la temporada pasada. Eso le ayudará de cara al Mundial del próximo verano, al que aspira a llegar con un estado de forma que también pueda convertirla en una jugadora clave para España. Nota: A

  • Misa Rodriguez Arsenal Women signing 2026Getty Images

    22 de julio: Misa Rodríguez (Real Madrid al Arsenal)

    Para el Madrid: El Real Madrid ya fichó el verano pasado a una muy buena jugadora para sustituir a Misa en el once inicial, cuando Merle Frohms llegó procedente del Wolfsburgo. Una lesión de rodilla de la internacional alemana abrió la puerta al regreso de Misa al XI durante unos buenos seis meses, pero cuando Frohms volvió a estar en forma, la internacional española regresó al banquillo, mientras su compañera terminó la campaña en un gran estado de forma. El Madrid pierde experiencia y una excelente suplente al dejar salir a Misa, y no recuperar un traspaso por una jugadora que desarrolló tan bien es un aspecto negativo, pero la portería parece estar en buenas manos. Nota: C

    Para el Arsenal: Este es un movimiento interesante del Arsenal porque la portería no parecía una posición que necesitara reforzarse de esta manera. Hacía falta otra jugadora ahí, sí, pero solo como tercera opción, y Misa es demasiado buena como para ser una tercera portera. Dicho esto, desde el punto de vista del Arsenal, es una gran operación. El Arsenal tuvo problemas de lesiones en esta posición la temporada pasada, con Daphne van Domselaar y Anneke Borbe pasando tiempo en el dique seco, mientras Manuela Zinsberger se perdió casi toda la temporada. Incorporar gratis a una gran guardameta como Misa y tener así a tres porteras muy capaces en la plantilla es, por tanto, un excelente seguro, especialmente con Van Domselaar tras haber pasado por el quirófano a finales de mayo. Nota: A

    Para Misa: Solo el tiempo dirá lo bueno que será este movimiento desde el punto de vista de Misa, porque todo depende de cuánto juegue. A simple vista, va a ser difícil tener minutos por la calidad de Van Domselaar y Borbe, y por el hecho de que solo habrá un tiempo de juego limitado para repartir. Si Misa no tiene suficientes, también podría quedarse fuera de la convocatoria de España para el Mundial, lo que sería un duro golpe. Pero ella misma es una excelente guardameta que puede pelear por ser la número 1 del Arsenal y, como demostró la temporada pasada, las lesiones bien podrían despejarle un poco el camino. La jugadora de 26 años ciertamente podría haberse ido a otro sitio y tener minutos garantizados, pero quizá no a un club tan grande como este. Nota: C

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  • Alice Sombath Tottenham signing 2026Tottenham Hotspur FC

    21 de julio: Alice Sombath (del Lyon al Tottenham)

    Para el Lyon: Cuesta no sentir que esto es un paso en falso del Lyon. Sombath ha demostrado ser una jugadora excelente desde que irrumpió en el primer equipo siendo adolescente y, con solo 22 años, sus mejores años están por delante. Es comprensible que quiera más minutos, pero que el Lyon le permita irse para encontrarlos en otro sitio parece algo de lo que podría arrepentirse en los próximos años. Aun así, las opciones del OL en el centro de la defensa siguen siendo fuertes, y una buena cantidad por el traspaso suaviza el golpe. Nota: D

    Para el Spurs: El Tottenham está firmando un gran mercado de fichajes y esto es simplemente una continuación de ello. Sombath es una excelente jugadora joven, con muchísima experiencia y recorrido al más alto nivel. Es versátil, técnicamente sobresaliente y no hará más que mejorar, especialmente jugando cada semana en una liga de primer nivel como la WSL. Asentándose junto a otra joven central de primer nivel como Toko Koga, el Spurs tiene una pareja defensiva que puede llevarle lejos, si el desarrollo del equipo mantiene el ritmo. Sombath llega por una cifra récord para el club, pero lo vale. Nota: A

    Para Sombath: Casi cualquier traspaso lejos del Lyon, el ocho veces campeón de Europa, va a ser un paso atrás, pero eso no significa que no sea un buen movimiento para Sombath. Renuncia al fútbol de la Liga de Campeones, sí, pero aunque tuvo una buena cantidad de minutos en la liga con el OL la temporada pasada, la defensora solo fue titular en dos de los 11 partidos europeos del club camino de la final. Por otro lado, gana la oportunidad de ser una jugadora más importante en un equipo ambicioso que compite en una de las mejores ligas del mundo, lo que exigirá a Sombath con más regularidad y la empujará a mejorar. Ese tiempo de juego cobra aún más importancia por tratarse de un año de Mundial, con la jugadora de 22 años peleando por ser titular con Francia en Brasil. Nota: B+

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    20 de julio: Melvine Malard (del Manchester United al Chelsea)

    Para el United: Es un traspaso difícil de valorar porque el United ha recibido una cantidad enorme por Malard de al menos 750.000 £ (1 millón de dólares), lo que la convertiría en el 11.º fichaje más caro de la historia del fútbol femenino. Diversas informaciones sugieren que esa cifra también podría aumentar hasta situarse entre 850.000 £ (1,13 millones de dólares) y 1 millón de libras (1,33 millones de dólares). Es una gran operación y un acuerdo difícil de rechazar. Sin embargo, mientras el United siga tan parado en cuanto a incorporaciones, es difícil ser demasiado positivo al respecto. Malard era una pieza clave en este equipo y una de sus mejores jugadoras, así que reemplazarla no será fácil. Que se marche a un rival de la WSL es otro aspecto negativo. Nota: C-

    Para el Chelsea: Es un buen fichaje. La entrenadora Sonia Bompastor conoce bien a Malard, tras haberla dirigido en el Lyon, y sabe cómo sacar lo mejor de ella. Después de su temporada menos goleadora en la WSL en siete años, el Chelsea también necesitaba más en ataque, y las salidas de Guro Reiten y Johanna Rytting Kaneryd hicieron que las bandas fueran una posición que había que reforzar en este mercado de fichajes, aunque no sea tan evidente como la necesidad en la delantera centro. La llegada de Malard, que jugó principalmente en banda a las órdenes de Bompastor en el Lyon, algo que continuó en el United, responde a esa necesidad, y además cuenta con la capacidad de rendir bien como delantera si hace falta. Es una jugadora con gol, creadora y muy trabajadora sin balón. El único aspecto negativo aquí es la importante cantidad pagada, ya que cuesta no pensar que el Chelsea pagó de más por la futbolista de 26 años. Nota: C+

    Para Malard: ¡Qué gran movimiento! Después de irrumpir en el Lyon’, la internacional francesa dejó al ocho veces campeón de Europa en 2023 en busca de más minutos y ha pasado los últimos tres años consolidándose como una titular clave en el United para ganarse la oportunidad de regresar a la élite con el Chelsea. Malard sí ganó un título con el Manchester United, disputó otras dos finales y jugó la Champions League, pero la exposición a todo eso será mucho mayor en el Chelsea, donde tiene la oportunidad de volver a ganar los títulos más importantes. Nota: A

  • Kadidiatou Diani London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    15 de julio: Kadidiatou Diani (Lyon al London City Lionesses)

    Para el Lyon: La llegada de Johanna Rytting Kaneyrd y la posterior salida de Diani, unidas a las informaciones de Le Progres de que el OL pretende utilizar a la primera como carrilera, resultan bastante interesantes. A simple vista, perder a Diani, una de las mejores extremos del planeta, es un golpe muy duro para el Lyon, y el impacto negativo de su ausencia obligada por lesión en la final de la Liga de Campeones es un gran ejemplo de por qué. Pero si el entrenador Jonatan Giraldez está cambiando la estructura del equipo de una manera que complica encontrarle un rol natural a Diani, quizá eso explique su salida. En cualquier caso, es difícil encontrar aspectos positivos en perder a una jugadora de su calidad, más allá de los 500.000 £ (670.000 $) que, según se informa, se han recuperado con el traspaso, aunque el Lyon siga teniendo mucho talento a su disposición. Nota: D

    Para el London City: Después de incorporar a Alexia Putellas y Mapi Leon, la llegada de Diani representa la tercera vez en este mercado de fichajes que el London City recluta a una jugadora auténticamente de talla mundial. Es otro fichaje que lleva al club un paso más cerca de convertirse en una amenaza real para pelear por títulos la próxima temporada, solo un año después del ascenso a la WSL. No está garantizado que el entrenador Eder Maestre logre crear cohesión en el equipo tras un mercado tan movido, pero cuesta no creer que la expectación en torno al London City este año pueda ser real. Diani refuerza esa idea y seguro que mejora un ataque que marcó solo 28 goles en 22 partidos de liga el curso pasado. Nota: A

    Para Diani: Es una pena que Diani deje el Lyon sin haber conseguido ganar una Liga de Campeones. Ha rendido a un nivel sobresaliente con regularidad, incluso antes de su llegada al OL procedente del PSG, y ha ganado muchos títulos, pero le frustrará que el título europeo se le haya resistido. Sus opciones de levantar ese trofeo en el London City son limitadas, entre otras cosas porque no está claro si tanto ellas como el OL podrían competir en el torneo al mismo tiempo, ya que ambos son propiedad de Michele Kang. Sin embargo, es un nuevo reto, en una nueva liga y en un nuevo país por primera vez en la carrera de Diani. Se une a un proyecto apasionante y con un gran potencial, para jugar con algunas nuevas compañeras de élite, y asegura un gran contrato, probablemente el último gran contrato de su carrera, a los 31 años. Nota: B-

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    14 de julio: Lisa Baum (RB Leipzig al Arsenal)

    Para el RB Leipzig: Será decepcionante para el Leipzig que solo haya disfrutado de una temporada de Baum antes de que llamara a su puerta un gran club, y que el resto de su desarrollo hasta convertirse potencialmente en una gran jugadora vaya a producirse en otro lugar. Pero es difícil que el Leipzig se queje de la importante compensación que recibirá, de la que se informa que será una cifra récord para el club. Eso puede reinvertirse en la plantilla de una forma que debería ayudarle a seguir creciendo a largo plazo. Nota: B

    Para el Arsenal: El Arsenal necesitaba reforzarse en las bandas tras la salida de Beth Mead y ha optado por hacerlo con un talento más joven y menos hecho. Eso puede preocupar a algunos, ya que el Arsenal no tiene un gran historial en los últimos años en lo que respecta al desarrollo de jóvenes futbolistas fichadas de otros clubes. Sin embargo, los primeros días de Smilla Holmberg en el club pueden ser una prueba de que las cosas están cambiando en ese sentido, con Olivia Smith llegando hace solo un año por una gran cantidad y rindiendo también a buen nivel. La tendencia de Renee Slegers a rotar y sustituir con regularidad a sus extremos también debería permitir que Baum se asiente. Teniendo todo en cuenta, no es un fichaje que garantice ser un éxito, aunque el talento de la jugadora de 19 años es evidente. Sin embargo, sí es una incorporación ilusionante, que parece más probable que salga bien que mal, a pesar de algunas de las dudas. Nota: B

    Para Baum: Aunque está muy bien valorada, Baum tiene una experiencia muy limitada en la élite, con solo una temporada en la Bundesliga a sus espaldas. Que ahora dé el salto a uno de los grandes clubes de Europa, y además a uno en el que debería tener minutos con regularidad, parece un gran paso en su carrera. De nuevo, esas reservas están ahí por cómo el Arsenal ha fallado en el pasado a la hora de desarrollar talentos extranjeros, pero los minutos de la adolescente deberían llegar de una forma que la ayude a progresar bien. Nota: B

  • Khiara Keating Liverpool unveiling Liverpool FC

    13 de julio: Khiara Keating (del Manchester City al Liverpool)

    Para el Manchester City: Como demuestra el hecho de que el City ofreciera a Keating un nuevo contrato, esto es un golpe para las nuevas campeonas de la WSL. Dicho eso, no puede considerarse una sorpresa. Keating ha salido de las convocatorias de Inglaterra por su falta de minutos en Mánchester en los últimos tiempos y, con la Copa del Mundo femenina de 2027 en el horizonte, siempre fue probable que buscara salir del club este verano. Ahora, el City tiene que averiguar cuál es la mejor manera de reemplazar a alguien que aportó un nivel de calidad poco común incluso como portera suplente. El hecho de que se marche libre, después de haber pasado 11 años desarrollándose en el City hasta convertirse en internacional con Inglaterra, también es algo realmente negativo. Nota: D

    Para el Liverpool: Es un fichaje fantástico que cubre una posición necesitada para el Liverpool, y mejora aún más por el hecho de llegar libre. El Liverpool estaba en el mercado en busca de una portera después de no lograr convertir en permanente la cesión de Jennifer Falk, y en Keating tiene a alguien a quien el entrenador Gareth Taylor conoce bien, tras haber dirigido su irrupción en el City, además de a una futbolista con una calidad increíble, el potencial de seguir mejorando y un perfil que encaja con el estilo de juego que Taylor está implantando. Sigue siendo joven y relativamente inexperta, así que llegarán errores, pero la continuidad permitirá a Keating corregirlos y cumplir con su ilusionante potencial. Nota: A

    Para Keating: Después de cumplir 22 años el mes pasado y de haber salido de las convocatorias de Inglaterra en los últimos tiempos, este verano parecía el momento adecuado para que Keating dejara el City en busca de un puesto como titular. El Liverpool no podrá ofrecerle las opciones de ganar títulos que tenía en el City, pero lo que necesita son minutos, no solo por la Copa del Mundo del próximo año, sino también por su propio desarrollo como futbolista. Keating debería tenerlos de sobra en Merseyside, trabajando con un técnico que la conoce bien y que practica un estilo que le viene bien. Es un movimiento brillante. Nota: A-

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 de julio: Mapi Leon (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para el Barcelona: Aunque no sea la salida de mayor nombre del Barça este verano, la marcha de Leon dolerá mucho. Una de las mejores centrales del mundo, por no decir la mejor, ha sido una pieza vital en el ascenso del club a la cima del fútbol y será extremadamente difícil de reemplazar, incluso si el conjunto azulgrana no tiene que operar con las mismas limitaciones financieras que el verano pasado. La forma en que afronte esa sustitución influirá en la nota final de esta operación, y al Barça hay que concederle el beneficio de la duda hasta que eso ocurra. Hay algunas jóvenes prometedoras saliendo de La Masia que podrían dar un paso al frente, pero no para asumir todavía un papel tan protagonista como el que tenía Leon. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Este es el tipo de movimiento que representa un paso adelante para el London City en comparación con anteriores mercados de fichajes. Aunque algunas de las estrellas veteranas que ha incorporado en los últimos tiempos han tenido un impacto real, con Kosovare Asllani como principal ejemplo, la mayoría llegaron después de haber dejado atrás el pico de su rendimiento. Leon, en cambio, se une al club todavía en lo más alto del fútbol femenino y mejorará notablemente al equipo. Además, encaja bien en la filosofía de este ambicioso club por su excelencia con el balón. Nota: A

    Para Leon: Cualquier salida del Barcelona, campeón de Europa, va a suponer un paso atrás para una jugadora. Leon no va a acumular títulos en Inglaterra y además se une a un club que probablemente tendría prohibido competir en la Champions League si llegara a clasificarse, dado que la propietaria Michele Kang también es dueña del Lyon, el equipo al que el Barça venció en la final de mayo. Pero esta es una oportunidad para que la jugadora de 31 años juegue por primera vez en su carrera en una nueva liga y asuma un desafío diferente, sin dejar de competir a buen nivel y con un calendario menos exigente, de cara al Mundial del próximo verano. También cobrará un buen salario en lo que probablemente sea su último gran contrato. Nota: B

  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 de julio: Niamh Charles (del Chelsea al Manchester City)

    Para el Chelsea: Charles es una opción sólida para el lateral izquierdo, pero no es una especialista natural en esa posición. Empezó como delantera y es un puesto al que se ha adaptado en los últimos años con mucho éxito, pero, con la oportunidad que se le presentó al Chelsea de incorporar a Katie McCabe, como hizo a principios de junio, no sorprende que la aprovechara. La capitana de Irlanda es una de las mejores laterales izquierdas que hay y su llegada permite que otras jugadoras se desplacen a posiciones más naturales para ellas, como Sandy Baltimore y Veerle Buurman. Dejar salir a Charles después de hacer ese fichaje sí resta profundidad a la plantilla, pero hay jugadoras que pueden ocupar ese puesto si es necesario, mientras que los impresionantes 500.000 £ (670.000 $) que, según se informa, el club ha obtenido por la internacional inglesa, en el último año de su contrato, representan una gran operación. Nota: A

    Para el Man City: Un lateral izquierdo era una prioridad en este mercado para el Man City, que dejó marcharse gratis a Leila Ouahabi y que, de hecho, había utilizado en gran medida a Alex Greenwood por delante de ella en esa posición. Incorporar otra opción permitiría a Greenwood volver a su puesto preferido en el centro de la defensa y, aunque Charles no está al mismo nivel como lateral izquierda que McCabe, con quien se vinculó mucho al City antes de que actuara el Chelsea, es una opción muy sólida que supone una mejora respecto a la situación actual del City. Nota: B

    Para Charles: Con el fichaje de McCabe por el Chelsea, una salida del club siempre iba a ser lo más beneficioso para Charles si quería tener minutos con regularidad. Eso también es importante para su situación con Inglaterra, ya que en los últimos meses ha perdido fuerza en la pelea por el puesto de lateral izquierda titular con Inglaterra. Tal y como están las cosas, es probable que sea la primera opción en el Man City, en un equipo que acaba de ganar la WSL y la FA Cup, y que volverá a aspirar a los grandes títulos el próximo año, además de regresar a la Champions League. Nota: A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 de julio: Ona Batlle (del Barcelona al Arsenal)

    Para el Barcelona: Esta será quizá la salida más frustrante para el Barcelona este verano. Eso se debe a que Batlle aún tiene solo 27 años y es una de las mejores laterales del mundo, mientras que Putellas y Leon están en la treintena y las exigencias salariales de Paralluelo estaban fuera de alcance. Al Barça le habría gustado seguir contando con Batlle durante muchas temporadas más y además habría confiado en sus opciones de lograrlo, dado que este es el club de su infancia. En cambio, regresa a Inglaterra como agente libre. Es un duro golpe. Nota: F

    Para el Arsenal: Tras la salida de Katie McCabe, se abrió un hueco en el lateral izquierdo y el Arsenal ha optado por cubrirlo con una jugadora de talla mundial. Batlle es lateral derecha por naturaleza, pero tiene mucha experiencia en la banda opuesta, donde puede rendir con mucha eficacia como lateral invertida y generar nuevos problemas a las rivales. Una pareja titular en los laterales formada por Emily Fox y Batlle es, discutiblemente, tan buena como cualquier otra en el fútbol femenino, y es añadiendo esa calidad a la profundidad ya existente, con Taylor Hinds y Smilla Holmberg, como el Arsenal puede dar ese siguiente paso en su búsqueda de su primer título de la WSL desde 2019. Nota: A

    Para Batlle: Aunque este movimiento puede sorprender a muchas personas por la dimensión del Barça en el fútbol y por el hecho de que es el club de la infancia de Batlle, la lateral sí ganó todo lo posible en su regreso a Catalunya y ahora vuelve a Inglaterra para afrontar un nuevo reto, después de no haber ganado ningún título durante sus tres años en el Manchester United. En el Arsenal hay muchos objetivos nuevos por cumplir y sus opciones de conquistar de nuevo la gloria en la Champions League siguen siendo altas, con el Arsenal ganando ese título justo el año pasado, aunque no tan altas como lo eran en el Barça. Nota: B

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 de julio: Alexia Putellas (del Barcelona al London City Lionesses)

    Para el Barcelona: Obviamente, es un golpe enorme para el Barça perder a una jugadora con la calidad de talla mundial de Putellas, su liderazgo extraordinario y su importante influencia dentro de la plantilla. Pero, al parecer, el conjunto azulgrana no podía hacer nada al respecto. Después de 14 años en el club, en los que levantó todos los trofeos posibles, la doble ganadora del Balón de Oro sintió que era el momento adecuado para seguir adelante y buscar un nuevo reto. Que no se marche a un gran rival europeo del Barça es algo positivo y el club está bien preparado, tanto por la calidad de la plantilla como por la ilusión que genera la cantera, para seguir avanzando de forma positiva, aunque sea un golpe importante que sí duele. Nota: C

    Para el London City: Es un fichaje sensacional. Apenas un año después de su llegada a la Women's Super League, una jugadora del calibre de Putellas puede ayudar al London City a seguir creciendo tras un sólido sexto puesto la pasada temporada. Es una de las mejores jugadoras del planeta y eleva por sí sola de forma muy notable el nivel de este equipo. También puede ser un buen movimiento de cara a sacar una mejor versión de Grace Geyoro, que firmó una decepcionante temporada de debut en el club tras un traspaso récord mundial. Añadir a Putellas al centro del campo junto a ella debería ayudar a sacar más rendimiento de la muy talentosa estrella francesa. Nota: A+

    Para Putellas: Es raro que una gran jugadora pueda cerrar un capítulo importante de su carrera por todo lo alto, pero Putellas pudo hacerlo este año al despedirse del Barça después de conquistar un maravilloso póker de títulos. Ahora pone rumbo a Inglaterra para vivir una nueva liga y un nuevo reto. No va a traer trofeos como sí ocurrió en su etapa en Catalunya, dado el punto en el que se encuentra el proyecto del London City. Sin embargo, parece un movimiento excelente de cara a su carrera internacional, ya que Putellas podrá jugar en quizá la mejor liga del mundo acumulando menos minutos, debido a la ausencia de fútbol europeo en el club. Eso significa que, cuando llegue el Mundial el próximo verano, podría estar en una posición ideal para rendir a su mejor nivel con la camiseta de España. También está el aliciente añadido de lo que seguro será un día de pago enorme en un equipo propiedad de la multimillonaria Michele Kang. Nota: B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 de julio: Geraldine Reuteler (del Eintracht Frankfurt al Arsenal)

    Para el Eintracht Frankfurt: ¿Habría sido más beneficioso para el Eintracht dejar salir a Reuteler el verano pasado, cuando su valor estaba alto tras una Eurocopa revelación y el Arsenal llamó para interesarse por la centrocampista? En términos económicos, sí. La jugadora, de 27 años, entraba en el último año de su contrato y siempre iba a ser difícil atarla a uno nuevo cuando grandes clubes estaban mostrando interés por ella. Sin embargo, retener a Reuteler ayudó al Eintracht a firmar otra buena temporada, en la que terminó tercero en la Bundesliga para asegurarse un puesto en la fase previa de la Champions League, algo que probablemente sea más importante al final, aunque la internacional suiza no será fácil de reemplazar. Nota: B

    Para el Arsenal: Existe un escenario en el que el Arsenal se queda sin el fichaje de Reuteler, después de no haber sido capaz de cerrar un acuerdo el verano pasado. Por suerte, el Arsenal no vive en ese escenario, con la centrocampista camino del norte de Londres un año después y como agente libre. El club necesita más profundidad y variedad en el centro del campo, y Reuteler aporta exactamente eso, con su capacidad para desempeñar varios roles diferentes sumando aún más opciones a disposición de la entrenadora Renee Slegers. No es un movimiento tan llamativo como algunos de los otros fichajes veraniegos del Arsenal, pero es una gran incorporación que refuerza la plantilla. Nota: B

    Para Reuteler: Este es un paso ilusionante en la carrera de Reuteler. Lleva ya varios años siendo una jugadora clave en un muy buen Eintracht, un equipo que a menudo ha sido el mejor del resto en la Bundesliga, por detrás del Bayern de Múnich y el Wolfsburgo, y el verano pasado mostró verdadera calidad y carácter para dar un paso al frente con Suiza en una Eurocopa disputada en casa. Un traspaso a uno de los clubes de élite de Europa es algo que Reuteler se ha ganado y puede ser un éxito para ella, si aprovecha sus oportunidades cuando lleguen en una plantilla fuerte que rotará entre competiciones. Nota: B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 de julio: Selina Cerci (del Hoffenheim al Arsenal)

    Para el Hoffenheim: Nadie ha marcado más goles en la Frauen-Bundesliga en las dos últimas temporadas que Cerci, que fue un fichaje brillante para el Hoffenheim tras salir del Koln en 2024. Pero ahora se marcha gratis después de la expiración de su contrato. Que el Hoffenheim no reciba nada por ella, y especialmente teniendo en cuenta que se va a un gran equipo, es decepcionante. Tampoco será fácil reemplazar sus goles, que han llevado al club a encadenar dos temporadas consecutivas en la mitad alta de la Bundesliga. El club vuelve a confiar en su capacidad de desarrollo en ese sentido, incorporando hasta ahora a dos delanteras jóvenes de la academia del Barcelona. Nota: D

    Para el Arsenal: La delantera centro no habrá sido una prioridad urgente para el Arsenal este verano, pero incorporar a Cerci, para sumarse a una nómina de delanteras en la que ya están Alessia Russo y Stina Blackstenius, sí le da más flexibilidad en ataque a la entrenadora Renee Slegers. Eso significa que, cuando Russo retrasa su posición a ese rol de mediapunta, como hizo a menudo el año pasado, hay cierta variedad en si es Cerci o Blackstenius quien juega por delante de ella. La internacional alemana también puede jugar en banda si es necesario, pero podría decirse que no es tan efectiva ahí, dado que eso limita la frecuencia con la que está en el área, esperando rematar ocasiones de gol. Aun así, también es una opción mientras el Arsenal busca ser más imprevisible en ataque, después de haber sido por momentos bastante lo contrario el año pasado. Nota: B+

    Para Cerci: Una de las grandes preguntas sobre este movimiento es: «¿Cuánto va a jugar Cerci?». Se ha asentado con regularidad en la selección de Alemania gracias a su continuidad y, en consecuencia, a sus goles. Si eso pasa a ser más limitado en el Arsenal, ¿qué significará eso en el plano internacional, justo un año antes del Mundial? Teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos que tendrá el Arsenal, debería seguir teniendo sus oportunidades, y más aún dado lo activa que es Slegers con sus cambios. Pero, con varios clubes supuestamente interesados en ella, había otras oportunidades, con roles más importantes y también con opciones de ganar títulos, que Cerci podría haber elegido. Nota: B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Johanna Rytting Kaneryd (del Chelsea al Lyon)

    Para el Chelsea: Rytting Kaneryd fue una excelente servidora del Chelsea tras su llegada en 2022, y nunca estuvo en duda su capacidad de trabajo. Sin embargo, la internacional sueca puede ser irregular, como demuestran sus 11 goles y 15 asistencias en 79 partidos de liga. Un club como el Chelsea quiere más producción de sus extremos y, por eso, sacar una cantidad por Rytting Kaneryd a sus 29 años, con la idea de incorporar a una jugadora de banda más prolífica, no es una mala operación. Dicho esto, también depende de cómo el Chelsea afronte su sustitución, ya que su ética de trabajo, su buena personalidad dentro del vestuario y su capacidad para poner realmente en apuros a los equipos con su velocidad son cualidades que no deberían pasarse por alto. Si no lo hace de forma adecuada, la nota baja. Nota: B

    Para el Lyon: Es difícil saber qué pensar de este fichaje. Le Progres informa de que provocará un cambio de posición para Rytting Kaneryd, que pasará a actuar como carrilera en lugar de como extremo. Eso sugiere un cambio de sistema en el Lyon, que el año pasado jugó principalmente con una defensa de cuatro. A eso se suma la salida de Kadidiatou Diani, anunciada unos días después. ¿Estaba eso también relacionado con el cambio de sistema? Solo el tiempo lo dirá. Si Rytting Kaneryd llega para actuar como carrilera, tiene muchas cualidades que encajan en ese rol, aunque solo lo haya ocupado de forma ocasional a lo largo de su carrera. Con una gran capacidad de trabajo, mucha velocidad y amenaza ofensiva, cumple muchos requisitos. Nota: C

    Para Rytting Kaneryd: Después de causar un gran impacto inicialmente en el Chelsea, alcanzando las dobles cifras en goles y asistencias en su primera temporada completa, la 2023-24, sí daba la sensación de que el progreso de Rytting Kaneryd se había frenado un poco últimamente. Un nuevo capítulo, por tanto, podría ser lo que necesita para reavivar la llama. Su rendimiento como carrilera de forma constante, si realmente así acaba desarrollándose este movimiento, puede influir en ello. Aun así, la oportunidad de jugar en un club como el Lyon, ocho veces campeón de Europa y que ha disputado dos de las tres últimas finales de la Champions League, es una gran oportunidad. Nota: B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 de julio: Manaka Matsukubo (de North Carolina Courage al Chelsea)

    Para North Carolina Courage: Este es un golpe duro. Solo Barbra Banda ha participado directamente en más goles en la NWSL esta temporada que Matsukubo, cuyos cinco goles y cuatro asistencias en nueve partidos han sido clave para mantener a North Carolina en puestos de play-off. El club acaba de fichar a la joven promesa inglesa Erica Parkinson, una centrocampista creativa que puede ayudar a cubrir el vacío que deja la internacional japonesa, pero todavía tiene solo 18 años y una experiencia limitada. Será interesante ver cómo reacciona el Courage a esta salida, aunque al menos sí obtuvo una cantidad por Matsukubo, antes de que pudiera convertirse en agente libre más adelante este año. Nota: D

    Para el Chelsea: Después de firmar la temporada con menos goles en la WSL de los últimos siete años el curso pasado, reforzar la delantera ha sido una gran prioridad para el Chelsea este verano, sobre todo con las salidas también de Sam Kerr y Catarina Macario. Matsukubo puede jugar como delantera centro pero, con 1,55 m, es poco probable que sea la respuesta a esa cuestión clave, aunque sí ofrecerá una opción ahí cuando sea adecuado. En cambio, es probable que la jugadora de 21 años encaje en un rol en el centro del campo y tenga la tarea de generar para sus compañeras, con su inteligente juego de pies y su visión de pase, cualidades que seguro resultarán útiles cuando el Chelsea se enfrente a bloques bajos, como ocurre tan a menudo. Que el conjunto londinense haya conseguido que una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo firme un contrato de cinco años es otro gran punto a favor. Nota: A

    Para Matsukubo: Después de irrumpir con fuerza en la NWSL en 2025, este es un gran movimiento que Matsukubo se ha ganado claramente. Será un paso importante, jugando para un club con la presión y la exigencia del Chelsea, pero debería adaptarse bien a lo que quiere hacer Sonia Bompastor, además de encajar muy bien tanto en la WSL como en la Champions League. El Chelsea todavía necesita más incorporaciones en ataque, incluida una delantera centro, para que la eficacia de Matsukubo se aproveche al máximo. Aun así, la jugadora de 21 años debería asociarse muy bien con las que ya están en el club, especialmente Lauren James, por la forma en que ambas futbolistas se mueven con libertad y encuentran espacios. Nota: B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 de julio: Georgia Stanway (del Bayern de Múnich al Arsenal)

    Para el Bayern de Múnich: Perder a Stanway es, sin duda, un golpe para el Bayern de Múnich. La internacional inglesa ha estado fantástica en el club durante los últimos cuatro años y será difícil reemplazarla. Sin embargo, el Bayern conoce su salida desde hace ya tiempo, ya que se anunció en enero, por lo que ha tenido tiempo de sobra para estudiar los movimientos que puede hacer en el mercado de fichajes para reforzar un centro del campo que ya está bastante bien cubierto. Es un golpe, pero no uno catastrófico. Nota: D

    Para el Arsenal: El Arsenal ha dependido demasiado de Kim Little y Mariona Caldentey en los roles más retrasados del centro del campo, y la llegada de Stanway ayuda a abordar ese problema. Con Kyra Cooney-Cross también en el club, y con la llegada de Geraldine Reuteler prevista próximamente, Renee Slegers tendrá muchas opciones de verdadera calidad para rotar en esas posiciones, dosificar minutos, adaptarse a distintos desafíos y garantizar que se reduzca esa dependencia de determinadas jugadoras. Stanway aporta una gran experiencia, talento y versatilidad mientras el Arsenal persigue su primer título de la WSL en ocho años. Nota: A

    Para Stanway: Cuando Stanway fichó por el Bayern, necesitaba en cierto modo reconducir su carrera, tras un decepcionante final de su etapa en el Manchester City. Lo hizo y mucho más en Alemania, consolidándose en el proceso como una jugadora clave para Inglaterra y como una de las mejores centrocampistas del mundo. Ahora regresa a casa para jugar en la mejor liga de Europa, la WSL, en un equipo que justo el año pasado ganó la Champions League. Ese es el trofeo que se le ha resistido y es uno que quizá tenga más opciones de ganar con este movimiento, dado el reciente historial del Arsenal en la Liga de Campeones femenina, aunque los títulos nacionales no llegarán con la misma facilidad con la que lo hicieron en Múnich. Nota: B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 de julio: Nicole Anyomi (del Eintracht Frankfurt al London City Lionesses)

    Para el Eintracht Frankfurt: Este va a ser un verano interesante para el Eintracht. Anyomi es una de las cuatro jugadoras clave que se marcharán gratis y quizá sea la más difícil de reemplazar, después de aportar 13 goles y seis asistencias en 20 titularidades en la Bundesliga la pasada temporada. El club está haciendo muchas cosas bien fuera del campo y ha terminado tercero en cada una de las últimas cinco temporadas, clasificándose de forma constante para competiciones europeas. Sin embargo, de cara al futuro, resulta vital encontrar la manera de retener a jugadoras como Anyomi. Al menos, el Eintracht tiene un buen historial a la hora de encontrar sustitutas para quienes sí se van y necesitará volver a estar a su mejor nivel en el mercado para asegurarse de que el golpe no sea demasiado duro. Nota: D

    Para el London City Lionesses: Si el London City quiere dar un paso adelante y pelear de verdad por los puestos altos de la WSL, además del éxito en las competiciones nacionales, será importante contar con más jugadoras desequilibrantes en el último tercio, ya que la pasada temporada solo una futbolista de la plantilla alcanzó las dobles cifras entre goles y asistencias. Los números de Anyomi en liga en 2025-26 son más del doble de los que logró cualquier jugadora del London City, salvo Freya Godfrey, y esperará mantener esa forma en Inglaterra. ¿Es la encaje perfecto para el estilo de Eder Maestre? Quizá no, pero es una amenaza constante que ofrece algo diferente. Nota: B

    Para Anyomi: Antes de este verano, hubo clubes más grandes relacionados con Anyomi, entre ellos el Bayern de Múnich, el PSG y el Paris FC, todos los cuales jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada, a diferencia del London City. Sin embargo, el éxito copero no parece en absoluto descartado para el conjunto inglés la próxima temporada, especialmente con los cambios que llegarán a la Copa de la Liga, y es probable que exista una mayor garantía de un papel más importante en lo que es un proyecto ilusionante con algunos nombres enorme, enormes a bordo. Nota: B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1 de julio: Erica Parkinson (del Valadares Gaia al North Carolina Courage)

    Para el Valadares Gaia: Aunque el club no se hacía ilusiones y sabía que retener a Parkinson a largo plazo nunca iba a ser probable, eso no evita que sea un golpe que la brillante joven estrella del Valadares se marche. Para colmo, el club tampoco recibirá una cantidad por Parkinson, lo que hace aún más difícil reemplazarla. Al menos, el Valadares logró cosas increíbles durante su etapa en el club, al alcanzar este año la final de la Taça de Liga y encadenar dos temporadas seguidas entre los cinco primeros en la Liga BPI. Nota: D

    Para el North Carolina Courage: Parkinson es una de las jóvenes jugadoras con más talento del planeta y el Courage no solo ha conseguido su fichaje, sino que además lo ha hecho con un contrato de tres años y opción a un cuarto. El club ha arrancado de forma decente la temporada de la NWSL, pero en algunos momentos le ha faltado creatividad, y eso es algo que Parkinson sin duda puede ayudar a solucionar. El entrenador Mak Lind trabajaba anteriormente en el Hacken, donde supervisó el desarrollo de toda una serie de jóvenes talentos que desde entonces han dado grandes pasos en sus carreras, incluida la nueva delantera del Real Madrid Felicia Schroder. Debería ser la persona adecuada para ayudar también a Parkinson a alcanzar un nuevo nivel. Nota: A

    Para Parkinson: Al incorporarse a un club dirigido por un entrenador con gran reputación en el desarrollo de promesas, este es un movimiento fantástico para Parkinson. El Courage tiene la tercera plantilla más joven de la categoría, una media que probablemente baje aún más con la llegada de la jugadora de 18 años, pero también cuenta con varias veteranas muy importantes para guiar a esas futbolistas inexpertas, lo que lo convierte en un buen entorno para ella. La NWSL también será muy diferente en cuanto a estilo y exigencia respecto a lo que Parkinson ha vivido en Portugal, lo que debería ayudarla a redondear un poco más su juego y obligarla a trabajar algunos de sus aspectos más débiles. Es difícil encontrar muchos defectos en lo que ha elegido como su primer gran paso. Nota: A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1 de julio: Andrea Medina (Atlético de Madrid al Manchester United)

    Para el Atlético: Es una pena que el Atlético pierda a Medina como agente libre, ya que la jugadora de 22 años ha progresado de maravilla en el club durante los últimos cuatro años. Sustituir su regularidad y fiabilidad no será fácil para el conjunto español, y además también estaba empezando a convertirse en una líder dentro del equipo. Una baja dura, pero que refleja dónde está ahora mismo el Atlético, después de acabar quinto en la Liga F pese a una prometedora campaña en la Liga de Campeones. Nota: F

    Para el United: Medina ha pasado la mayor parte de su carrera como lateral izquierda, pero este movimiento bien podría sugerir que va a desempeñarse con más regularidad en el puesto de central en el que se encontró hacia el final de su última temporada en el Atleti. El United ya tiene una gran opción para el lateral izquierdo, Anna Sandberg, y la llegada de Medina supone profundidad por detrás de la internacional sueca, además de otra alternativa en el centro de la defensa. Medina actuó en gran medida por dentro formando parte de una línea de tres, mientras que el United juega con una línea de cuatro, así que será interesante ver cómo se adapta si acaba encontrándose en esa posición con más regularidad. La profundidad de plantilla era vital para el Manchester United en este mercado; Medina aporta eso, versatilidad, calidad y potencial para seguir mejorando. Nota: A

    Para Medina: Este es otro paso importante en la trayectoria ascendente de Medina. Después de asentarse en la Liga F con el Real Betis, dio el salto a un equipo de la zona alta de la división como el Atleti y ahora se marcha a quizá la mejor liga del fútbol femenino, y a un equipo que compite en la parte alta. Sin embargo, cómo encaja en este equipo es fascinante. Todo apunta a que, como mínimo, alternará entre los puestos de central y lateral izquierda, ampliando así su experiencia en la primera posición. Solo el tiempo dirá si eso le va tan bien como el rol más abierto, especialmente en una línea de cuatro. Nota: B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Gotham)

    Para el Chelsea: Durante un tiempo, la salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable y comprensible. Después de haber regresado de una baja por lesión de 20 meses al inicio de la temporada 2025-26, la internacional australiana tuvo dificultades para entrar con regularidad en el once de Sonia Bompastor, ya que la francesa prefirió opciones menos naturales en el puesto de delantera centro. Sin embargo, una vez que Kerr entró en el equipo tras la Copa Asiática, no dejó de marcar, cerrando la campaña con una racha de siete goles en siete partidos. A sus 32 años, no era la solución a largo plazo para el puesto de 9, pero ¿había margen para un acuerdo a corto plazo, especialmente con tantas dudas alrededor de la posición de delantera en el Chelsea? Puede que no, dada la demanda que siempre iba a existir en otros lugares por Kerr. Habría sido preferible para el Chelsea mantenerla en la plantilla, pero de todos modos siempre iban a ser necesarios más refuerzos. Nota: C

    Para el Gotham: A pesar de estar cómodamente en puestos de 'play-off' durante las primeras semanas de la nueva temporada de la NWSL, Gotham ha marcado una cifra increíblemente baja de goles, con 12 en 11 partidos, el quinto peor registro de la división. Incorporar a una jugadora como Kerr debería ayudar a solucionar eso. Esther Gonzalez ha sido muy prolífica para el equipo en años anteriores, pero este año está teniendo dificultades, por lo que no sorprende que Juan Carlos Amoros actuara para incorporar otra opción de primer nivel como delantera centro en cuanto Kerr estuvo disponible. Es un gran fichaje para un equipo que necesita marcar más goles si quiere retener su título de la NWSL. Nota: B

    Para Kerr: Después de una última temporada de altibajos en el Chelsea, y tan poco tiempo después de una lesión de larga duración, es importante que Kerr vuelva a jugar con regularidad, especialmente con el Mundial del próximo año en el horizonte. ¿Tendrá un papel protagonista en el Gotham? ¿O compartirá con Gonzalez las funciones de 9? Los minutos no están tan garantizados como quizá lo estarían en otros clubes, pero Kerr tiene calidad de sobra y tendrá la oportunidad de demostrarlo, especialmente con Gonzalez atravesando un mal momento de forma y con Kerr pareciendo un encaje potencialmente mejor para el estilo de Amoros. También conviene señalar los aspectos positivos a nivel personal de este movimiento para la jugadora de 32 años, que hacen que todo tenga aún más sentido. Ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo, y la familia de Mewis es de Massachusetts, que no está precisamente a un millón de kilómetros de Nueva York. Nota: B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 de junio: Felicia Schroder (Hacken al Real Madrid)

    Para el Hacken: La Damallsvenskan sueca se ha convertido en los últimos años en una especie de liga trampolín, del tipo que desarrolla de maravilla el talento joven pero que siempre acaba vendiendo a clubes más grandes y ricos, en ligas más grandes y ricas. Como tal, el Hacken siempre supo que no podía retener a Felicia Schroder para siempre, y el plazo de su estancia en Suecia se redujo de inmediato la temporada pasada, cuando marcó unos notables 30 goles en liga. Aun así, es difícil pensar que el club no sacara todo lo posible de su etapa con la adolescente. Schroder ayudó a impulsar al Hacken hacia su primer título de liga en cinco años y un triunfo europeo en la edición inaugural de la Europa Cup, antes de marcharse por una tarifa absolutamente enorme de alrededor de 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras/1,7 millones de dólares). Es un golpe perderla, pero el Hacken no ha gestionado nada mal esta operación. Nota: B

    Para el Real Madrid: ¿Es esto una señal de que el Real Madrid por fin está mostrando el tipo de ambición necesario para cerrar la brecha con el Barcelona? Las Blancas han sido criticadas de forma rutinaria durante años por su falta de impulso, al ser constantemente el segundo mejor equipo de España mientras muchas grandes estrellas se han marchado al mismo tiempo, como Olga Carmona, Esther Gonzalez y, justo este verano, tanto Caroline Weir como Naomie Feller. Sin embargo, gastar mucho dinero en una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo representa un posible cambio. Schroder es una estrella y muestra todas las señales de poder replicarlo al dar un paso adelante, añadiendo los goles necesarios a un equipo al que le faltó esa regularidad de una delantera centro la temporada pasada. También tiene potencial para seguir mejorando y, de forma similar a Linda Caicedo, el Real espera que se convierta en una jugadora de talla mundial en Madrid. Nota: A

    Para Schroder: Pese a las críticas al Madrid, esto parece un buen movimiento para Schroder. Debería ser la delantera centro titular del equipo, competirá en una gran liga y jugará la Champions League con regularidad, y para ella habrá un salto en presión y expectativas, aunque no tan grande como podría haber sido. El Madrid también tiene un historial decente en el desarrollo de jugadoras jóvenes, con Caicedo como ejemplo destacado. Pese a algunas salidas importantes, el elenco de apoyo alrededor de Schroder tampoco es malo, y en particular será fascinante ver cómo se entiende con Caicedo. Nota: B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 de junio: Mary Earps (del Paris Saint-Germain al London City Lionesses)

    Para el PSG: Fue un movimiento que no terminó de salir bien ni para el PSG ni para Earps. La guardameta llegó cuando todavía era una de las mejores en su puesto, pero no pudo ofrecer un nivel de talla mundial de forma constante en Francia, con algunos errores sonados apareciendo por el camino. Tampoco ayudó que el club, en general, atravesara una auténtica convulsión al mismo tiempo, sin que Earps fuera en absoluto responsable de sus fracasos como equipo mientras se marchaban jugadoras clave, se perdían partidos importantes y se producían más cambios en el banquillo. En definitiva, no sorprende que ambas partes vayan a separar sus caminos cuando termine el contrato de Earps, con poco perdido para el PSG pero nada ganado. Nota: C

    Para el London City: Fue una primera temporada sólida en la WSL para el London City y, para dar un paso más, la portería parecía una posición a reforzar. Entre las porteras que disputaron al menos 750 minutos, Elene Lete tuvo el segundo peor porcentaje de paradas de la liga la pasada temporada, encajando 6,8 goles más de lo que debería, la cifra más alta de la categoría, según las estadísticas de goles esperados. Earps tiene más experiencia que la jugadora de 24 años, que puede aprender mucho de su nueva compañera de equipo tras un primer año irregular en la WSL, y desde luego ha alcanzado cotas mayores en una carrera, eso sí, más larga. ¿Puede Earps reencontrarse con ese nivel en su regreso a Inglaterra? Eso es lo que espera el London City. El tiempo dirá si ocurre, pero al menos ha intentado mejorar una zona de la plantilla que necesitaba reforzarse. Nota: B

    Para Earps: Si Earps quiere volver a ser una de las mejores en su puesto de forma constante, alejarse del circo del PSG probablemente no sea una mala idea. Aunque la exinternacional inglesa ha hablado mucho sobre las cosas que ha aprendido, como jugadora y como persona, al afrontar una nueva experiencia en Francia, el PSG puede ser caótico y lleva años decepcionando constantemente a la sombra del Lyon. Earps esperará que el ambicioso entorno del London City pueda ayudarla a recuperar un gran nivel, además de contar con la seguridad de tener un buen contrato cuando se acerca el ocaso de su carrera. Nota: B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid: Una muestra de en qué punto se encuentra el proyecto del equipo femenino. Weir es, posiblemente, la mejor jugadora que ha vestido la camiseta blanca, tal ha sido su impacto, extraordinariamente constante, desde que llegó al club en 2022. Sin embargo, se marcha sin haber levantado ningún título en cuatro años en la capital española, con el Madrid todavía a años luz del Barcelona en la carrera por los trofeos nacionales y un escalón por debajo de la élite en Europa. Para poder retener a talentos de primer nivel como Weir, el Real Madrid simplemente tiene que hacerlo mejor con el equipo femenino. Su marcha va a ser una pérdida enorme. Nota: F

    Para el Lyon: Un fichaje fantástico a coste cero para el subcampeón de la Champions League de esta temporada. Weir es una jugadora diferencial al máximo nivel, con muchísima experiencia y una calidad demostrada en los mayores escenarios, algo que puede ayudar a un Lyon que busca poner fin a una espera que ya alcanza los cuatro años sin otra corona europea. Con la salida de Lindsey Heaps, la internacional escocesa también ayuda a reforzar el centro del campo en lo que es, sencillamente, un gran fichaje para el gigante francés. Nota: A

    Para Weir: Después de rendir de forma consistentemente brillante durante su etapa en Madrid, pero sin tener nunca ningún título que lo acreditara, Weir merece un movimiento de este nivel, de los que deberían llevarla a levantar muchos trofeos. Ya ha jugado en grandes clubes, defendiendo las camisetas de Arsenal y Manchester City durante su etapa en Inglaterra antes de su llegada a Madrid, y ahora tiene la oportunidad de subir otro peldaño por completo, representando al ocho veces campeón de Europa. Es un traspaso que, dado el tipo de escenarios en los que compite el Lyon, también debería hacer que la futbolista de 30 años reciba más reconocimiento por su talento. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Para el Arsenal: Aunque ya estaba previsto que el Arsenal se despidiera este verano de varias jugadoras del primer equipo, con toda una serie de contratos pendientes de renovación, las informaciones apuntaban a que Mead era una de las futbolistas que terminaban contrato y a las que el club quería retener. Pese a no haber sido una titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy efectiva y aportó mucho tanto con balón como sin él para el dos veces campeón de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que le ofrecía el Manchester City, lo que provoca una despedida no deseada. Reemplazarla bien será clave este verano, ya que con este movimiento se marcha del norte de Londres una jugadora con mucha creatividad y amenaza de gol. Nota: D

    Para el Manchester City: Las bandas están bien cubiertas en el Manchester City, lo que hace que este sea, hasta cierto punto, un fichaje sorprendente para muchos. Un contrato de tres años para una jugadora que acaba de cumplir 31 años también obliga a mirarlo dos veces. Pero Mead ha rendido de forma consistente al máximo nivel durante años y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las nuevas campeonas de la WSL. Si el City quiere volver a competir por títulos nacionales la próxima temporada, necesita una plantilla más profunda, ya que además regresará a la Champions League. Mead, que tiene la versatilidad suficiente para jugar en todo el frente de ataque, aporta exactamente eso. Nota: B

    Para Mead: Con un Mundial el próximo año, los minutos serán vitales para Mead en la próxima temporada si quiere desempeñar un papel clave con Inglaterra en Brasil, si se clasifica. Este movimiento no garantiza necesariamente eso, dada la profundidad ofensiva que tiene el City, pero las rotaciones serán vitales si el equipo de Andree Jeglertz puede competir en cuatro frentes y, por tanto, Mead debería tener muchas oportunidades para jugar y, a su vez, ganarse un puesto en el once inicial. También conviene señalar los aspectos positivos de este movimiento a nivel personal para la extremo. Uno de ellos es un contrato de tres años con un gran club a los 31 años, al igual que el reencuentro con su pareja Vivianne Miedema, que brilló en el City la pasada temporada. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    Para el Arsenal: La forma en que el Arsenal gestionó la situación contractual de McCabe fue confusa de principio a fin. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas provocados por las lesiones, dada su versatilidad, el Arsenal estaba dispuesto a dejar que la capitana de Irlanda se marchara, y no sorprendía que atrajera mucho interés a medida que se acercaba el verano. Después dio un giro de 180 grados y le ofreció un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo desafío. No es un golpe tan duro para el Arsenal como lo sería si no estuviera incorporando a la lateral del Barcelona Ona Batlle, pero es difícil no pensar que el Arsenal se arrepentirá de dejar marchar a McCabe y su versatilidad, que solucionó problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Este es un fichaje fantástico para el Chelsea, una sensación reforzada por el hecho de que el club aparentemente le arrebató a McCabe a un paso de firmar por el Manchester City, el nuevo campeón de la WSL que estaba preparado para fichar a la estrella irlandesa para reforzar una posición que necesita atención. El Chelsea utilizó varias opciones en el lateral izquierdo la temporada pasada, con Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman, pero ninguna es especialista natural en esa posición. La llegada de McCabe permite a Baltimore adelantar su posición hasta su rol ofensivo preferido y significa que Buurman puede ser utilizada principalmente como central, donde es brillante. Charles, que ahora parece encaminada a irse al City en su lugar, es una buena jugadora, pero McCabe es una de las mejores del fútbol femenino en esta posición, y su presencia mejorará significativamente el once del Chelsea como resultado. Nota: A

    Para McCabe: Hay muchos aficionados del Arsenal disgustados por la decisión de McCabe de unirse a un gran rival, después de haberse consolidado durante los últimos 11 años como una leyenda del Arsenal. Pero la jugadora de 30 años es una futbolista de primer nivel y esta es una oportunidad para unirse a otro club enorme con grandes ambiciones. Para seguir en Inglaterra y hacer eso, nunca iba a haber demasiadas opciones. Encaja muy bien en el Chelsea, será una titular clave y tiene la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club puede dejar atrás una temporada decepcionante y regresar a las cotas de la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en lo que respecta a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel individual. Nota: B