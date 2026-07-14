El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain. Este verano se esperan nuevas cifras millonarias; de hecho, la estrella sueca Felicia Schroder ya se ha unido al Real Madrid en un movimiento de envergadura.
Sin quedar libre, fichó por el Madrid; otras como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A ellas se suman las agentes libres, destacando Salma Paralluelo, muy codiciada tras dejar el Barcelona.
Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros la decisión de club o jugadora sorprende. En GOAL evaluaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.
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