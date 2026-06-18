El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid podría fracasar pronto tras su mala última temporada en el Liverpool: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es reinvertir bien ese dinero, pues ya desperdiciaron lo que recibieron por Isak y, este verano, atraer talento será complicado. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak, muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-
Para el Barcelona: una señal preocupante. El club azulgrana, limitado por sus problemas financieros y las normas de La Liga, no debería haber gastado 80 millones en Gordon tan pronto como sanó sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y presiona sin descanso, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos en la Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a lo que los culés deben esperar. Aunque Gordon puede dar a Flick lo que busca en un extremo y cobrar menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio. El Barça, otra vez, ha pagado de más. Nota: C+
Para Gordon: un sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra fichar por un grande. Admitió que soñaba con el Liverpool de su infancia y que, este verano, parecía rumbo al Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse la titularidad en un plantel de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente se siente afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A
Mark Doyle