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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid podría fracasar pronto tras su mala última temporada en el Liverpool: GOAL valora los fichajes más importantes del mercado de verano de 2026

Opinion
Real Madrid
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Tottenham
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Newcastle
Atalanta
Premier League
Primera División
Serie A
FEATURES

Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡llegó el mercado de fichajes! El periodo de traspasos de 2026 promete ser caliente, con grandes nombres a punto de cerrar movimientos millonarios antes del 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en otros algún club o el jugador se preguntan qué habría pasado con otra decisión.

Por eso, en GOAL calificamos cada fichaje a medida que se concreta, para que sepas quién gana y quién pierde antes incluso de la presentación oficial del jugador.

Consulta todas nuestras valoraciones y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, libre)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que su contrato expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido un buen traspaso; pero el francés se marchó gratis tras una campaña desastrosa. En esas circunstancias, habría sido extraño que el Liverpool aceptara sus exorbitantes exigencias salariales (unos 250 000 libras semanales) tras una temporada marcada por errores costosos y negociaciones interminables que, pese a los anuncios de acuerdo en abril, no llegaron a nada. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet, aunque todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: El club blanco, que lleva tiempo detrás del central, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, es un riesgo tras su floja temporada. Recordemos que en noviembre ya había retirado su interés, dato revelador. El francés es un buen central cuando está en su día y, con 27 años, quizá aún no ha alcanzado su mejor momento. El Madrid apuesta a que recupere su nivel en España, y puede ser una solución relativamente barata para una de las carencias del club; David Alaba se marcha, Antonio Rüdiger ya pasó su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen es muy joven. Sin embargo, Konaté no garantiza éxito, y la operación puede fracasar pronto bajo la presión de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado por el Real Madrid y el salario que ansía. Deberá adaptarse rápido como posible titular al lado de Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que marcaron su última temporada en Anfield. Ha seguido la estela de Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá convertirse en pieza clave del nuevo Real Madrid de José Mourinho. Nada, sin embargo, está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, libre)

    Para el Manchester City: se va una leyenda. Bernardo es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador clave en el éxito del club. Era el jugador ideal para Guardiola, quien le adoraba y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola deseaba que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo tenía merecido tras nueve años de servicio estelar. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: Doble motivo de celebración. Los Blancos fichan a un jugador excepcional gratis y le ganan la partida al Barcelona. Tras meses de rumores, su llegada al Camp Nou parecía segura, pero la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. “The Special One” hizo del fichaje de su compatriota una prioridad y el acuerdo se cerró en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días ya pasaron, Silva demostró en la lucha por el título de la Premier pasada que aún puede decidir los grandes partidos, como en su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Además, es un ejemplo perfecto para los jóvenes del plantel: talento y esfuerzo en una misma figura. Por eso el Madrid actuó rápido y ganó la pulseada al Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que anhelaba desde hace años. Durante al menos tres veranos, se le vinculó con La Liga, pero Guardiola lo retuvo. Esta vez no hubo forma de convencerlo y por fin jugará en un grande de Europa. El Madrid vive un momento difícil tras ceder el trono español al Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar el trono será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Real Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son tan rápidos como el ex capitán del City. Es cierto que podría haber llegado antes, pero su experiencia y calidad le permiten seguir el ejemplo de Luka Modrić —también fichado por Mourinho— y brillar en España aún en sus treinta y tantos. Nota: A+

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La situación es extraña: Cucurella se convirtió en pieza clave de la defensa desde su llegada en 2022, por lo que verle marcharse con pérdidas desconcierta. En su mejor momento, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó en exceso los 60 millones de libras (80 millones de dólares) que costó su fichaje procedente del Brighton. Según informes, el jugador ya había expresado en privado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, así que recuperar 52 millones de libras (69 millones de dólares) parece suficiente, pues no se le consideraba intocable. Además, quizá en el futuro no hubieran obtenido más por un jugador que cumplirá 28 años en julio. Su marcha deja a una plantilla con poca experiencia sin uno de sus elementos más veteranos, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el esperado fichaje Valentín Barco cubran el vacío. Nota: B-

    Para el Real Madrid: A pesar de las palabras de José Mourinho, el club inicia el mercado con un fichaje sorpresivo. Ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el año pasado con Álvaro Carreras, pero eso no le impidió pagar un precio elevado por Cucurella, jugador que su nuevo (y antiguo) entrenador había señalado como objetivo. Pagaron 60 millones, cifra elevada para un club antes austero, y necesitan retorno inmediato de un jugador cuyo nivel bajó en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto rendimiento podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil “mourinhista”. Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los mejores clubes del mundo en su prime. Se sabía que quería volver a España por desencanto con la gestión de BlueCo, aunque pocos esperaban que eligiera el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella aceptó de inmediato la llamada del Madrid. Con Mourinho ya fijado en él, tiene opciones de ser clave, aunque Carreras rotará. Pero, dada la elevada inversión, deberá rendir desde el primer momento; de lo contrario, la impaciente afición del Bernabéu, aún más hostil por sus lazos con el Barcelona, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson, fichaje estrella llegado del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras, fue clave en la era Klopp y, en su prime, el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin embargo, a sus 32 años la edad ya pesaba, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y, de haber recuperado a Kostas Tsimikas de la Roma, habría traspasado a Robertson en invierno. Sin embargo, Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield y, durante la difícil temporada 2025-26, se notó la falta de experiencia, tenacidad y personalidad de Robertson. La afición teme que, junto a la marcha de Mohamed Salah, el nivel baje aún más. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero costaba entender el motivo. Al plantel le faltaba calidad y profundidad en varias zonas, pero el lateral izquierdo no era una de ellas: Ben Davies se había roto el tobillo, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie, el versátil Djed Spence y el joven brasileño Souza, recién llegado del Santos. La idea era que su llegada reforzara un vestuario inestable y ayudara al nuevo técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que llegue gratis ahora es un detalle, pero sigue pareciendo innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende que quisiera marcharse del Liverpool en enero: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs parecían garantizarle. Finalmente jugó más de lo esperado tras el parón, por lo que llega en forma a la MLS; aun así, nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, ya que el Liverpool no le ofreció renovación. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que sorprende que haya elegido un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora ve al Tottenham como un proyecto más atractivo, gracias a la posible mejora que De Zerbi puede aportar durante el verano. Sin embargo, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    —Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 de junio: Ederson (del Atalanta al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Atalanta es otra muestra de su modelo de negocio. Compró a Ederson a la Salernitana en 2022 por unos 23 millones de euros y ahora podría casi duplicar esa cifra con las cláusulas al venderlo al United tras cuatro años brillantes, incluidos un triunfo histórico en la Europa League. Reemplazarlo no será fácil, pero así funciona el modelo del club: fichar talentos, pulirlos y venderlos al mejor postor. El Atlético también lo quería, pero Atalanta mantuvo el precio y el United acabó pagándolo por un jugador con solo un año de contrato. Trabajo excelente de uno de los mejores equipos de fichajes. Nota: A

    Para el United: fichaje sensato para un club dado a compras temerarias. Tras la despedida de Casemiro, el United buscaba un centrocampista y apostó por otro brasileño que destaca en la recuperación y también sabe jugar. El valor de Ederson bajó algo en el último año —por eso no está en la lista de Ancelotti para el Mundial y Casemiro sí—. Sin embargo, su bajón se relaciona más con la partida de Gian Piero Gasperini, pues antes era el eje del Atalanta que venció al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la final de la Europa League 2024. Entonces se le relacionaba con Liverpool y Manchester City; si recupera ese nivel, formará una gran pareja con Kobbie Mainoo. Quizá no sea tan completo como el mejor Casemiro, pero supera con creces a Manuel Ugarte. Nota: B+

    Para Ederson: por fin llega el gran salto que merecía. Llevaba tiempo deseando jugar en la Premier, y allí podrá demostrar sus cualidades: robo de balón, control de posesión y llegada al área. Algunos podrían decir que le convenía más fichar por el Atlético de Simeone, pero Michael Carrick fue un gran mediocentro y, sobre todo, ha devuelto algo de estabilidad a Old Trafford, antes visto como un destino arriesgado para jugadores en pleno crecimiento. Creemos que lo tiene todo para brillar en Old Trafford y así regresar a la selección brasileña. Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar desde el principio, pues su incertidumbre perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra excelente. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El desafío es reinvertir bien ese dinero, pues ya desperdiciaron lo que recibieron por Isak y, este verano, atraer talento será complicado. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak, muestran que el club no asusta a la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: una señal preocupante. El club azulgrana, limitado por sus problemas financieros y las normas de La Liga, no debería haber gastado 80 millones en Gordon tan pronto como sanó sus cuentas. El internacional inglés debería ser una incorporación útil: puede jugar en cualquier posición de la línea de tres delanteros y presiona sin descanso, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a su fichaje. Es cierto que un buen Mundial podría justificar la inversión y que marcó 10 goles en la última Champions, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En sus últimos 60 partidos en la Premier solo marcó 12 goles, cifra más cercana a lo que los culés deben esperar. Aunque Gordon puede dar a Flick lo que busca en un extremo y cobrar menos que Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio. El Barça, otra vez, ha pagado de más. Nota: C+

    Para Gordon: un sueño cumplido. A pesar de su irregularidad en la Premier, el inglés logra fichar por un grande. Admitió que soñaba con el Liverpool de su infancia y que, este verano, parecía rumbo al Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse la titularidad en un plantel de estrellas, y eso no será fácil. Basta ver el caso de Rashford, hoy prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon seguramente se siente afortunado: pasa de jugar con Anthony Elanga a compartir once con Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle