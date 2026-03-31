El fichaje de De Zerbi por el Tottenham ya es un hecho: estos son los detalles del acuerdo, solo falta el anuncio

Roberto De Zerbi será el próximo entrenador del Tottenham. El exentrenador del Marsella, según informa Fabrizio Romano, regresa a la Premier League y se sentarácon efecto inmediato en el banquillo de los Spurs para intentar lograr el objetivo de la permanencia en la Premier League (hoy se encuentran a un punto del tercer puesto por la cola, nota del editor).
Tras intensas negociaciones, los directivos del club londinense han convencido finalmente al entrenador italiano para que acepte un contrato válido para los 7 partidos que quedan de esta temporada, más otros 4 años.