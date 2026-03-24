¡El fichaje de Bruno! ¿Podría el Manchester United sustituir a Fernandes por Guimarães? Michael Owen da consejos sobre el mercado de fichajes a los Red Devils y al Newcastle

El Newcastle se ha apresurado a desmentir esos rumores, pero estos rara vez se disipan rápidamente. Teniendo esto en cuenta, ¿podrían dos «Brunos» formar parte de un intercambio entre los dos United en el verano de 2026?

Cuando se le planteó esa pregunta a Owen, el ganador del título de la Premier League —en declaraciones exclusivas a GOAL como embajador oficial en el Reino Unido de Casino.org, un sitio web de comparación de confianza que destaca los mejores casinos online para los jugadoresbritánicos— dijo: «Es un tema realmente interesante el de Bruno Fernandes en el Manchester United porque llega a una etapa de su carrera en la que probablemente aún podría pedir mucho dinero, pero ya no es un chaval, ¿verdad? Sin embargo, es tan bueno que, si yo formara parte de la directiva del Manchester United, pensaría: “¿Sabes qué? Sí, podemos recuperar X millones, pero es tan bueno y tan importante para nosotros”.

«Y ahora, en esta fase en la que el Manchester United parece estar resurgiendo y uno pensaría que este impulso probablemente no hará más que crecer, yo probablemente haría todo lo posible por retenerlo y dejar que termine su carrera con la camiseta roja.

«Creo que es tan bueno como cualquiera en la Premier League. Estuvo muy por encima de todos los jugadores del Manchester United durante años y años. Y eso fue cuando el equipo estaba pasando apuros: cómo mantuvo su nivel. Pero ahora el equipo lo está haciendo muy bien. Él lo está haciendo aún mejor. Y simplemente creo que sin él, no es que vuelvas al punto de partida, pero sin él, estás perjudicando gravemente al equipo.

«Alguien como Casemiro se va a marchar y va a ser muy difícil sustituir a un jugador así. Habrá otros que se vayan, pero son reemplazables. Simplemente no creo que Bruno Fernandes lo sea.

«Soy un gran admirador de Bruno Guimaraes, pero Fernandes es diferente. A Fernandes no se encuentra en el fútbol mundial. Es una gran decisión para el Manchester United. Es una gran decisión para el propio Bruno. No pensemos que el club tiene toda la palabra aquí. Pero si fuera yo, probablemente haría de tripas corazón. Creo que ahora hay que pasar del valor de mercado: el valor que tiene para nosotros, tanto para él como para el equipo, durante otros tres o cuatro años es mucho mayor que quedarse con 100 millones. Probablemente lo mantendría».