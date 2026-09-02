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El Feyenoord acelera para fichar a Reiss Nelson tras la rescisión de su contrato con el Arsenal
El Feyenoord presiona para lograr el regreso de Nelson
Según Voetbalzone, el Feyenoord trabaja para cerrar el fichaje del extremo inglés Reiss Nelson después de la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato con el Arsenal. El delantero de 26 años es ahora agente libre, lo que permite al club neerlandés negociar su llegada al margen de las restricciones habituales de la fecha límite del mercado de fichajes.
Nelson ya pasó la temporada 2021-22 cedido en De Kuip, donde se convirtió rápidamente en un jugador muy querido por la afición bajo la dirección del entonces entrenador Arne Slot. Su familiaridad con el entorno del club y su buena relación con los aficionados han hecho que un reencuentro sea una opción atractiva para ambas partes.
La dirección del Feyenoord considera que la incorporación a coste cero es una oportunidad de bajo riesgo y alta recompensa para reforzar sus opciones en las bandas de cara a la próxima temporada.
- AFP
Pedigrí contrastado en De Kuip
La etapa inicial de Nelson en Róterdam estuvo marcada por contribuciones significativas durante la memorable trayectoria del Feyenoord hasta la final inaugural de la UEFA Europa Conference League en 2022. El extremo firmó cuatro goles y siete asistencias en 32 partidos entre todas las competiciones.
Su desequilibrio en el regate, su velocidad por banda y su mentalidad para los grandes partidos fueron cruciales durante su anterior etapa en el fútbol neerlandés. Aquellas actuaciones sentaron las bases de su vínculo continuado con el club.
El propio jugador sigue muy abierto a regresar a Róterdam, donde disfrutó de algunos de los minutos como titular más constantes de su carrera profesional.
Fin del capítulo del Arsenal
El movimiento se produce después de que Nelson pusiera fin oficialmente a su larga vinculación con el Arsenal, el club de su infancia. Tras progresar en la academia de Hale End, el delantero nacido en Londres disputó 90 partidos con el primer equipo de los Gunners, en los que marcó 8 goles y dio 9 asistencias.
A pesar de firmar una ampliación de contrato en 2023, las escasas oportunidades como titular bajo las órdenes de Mikel Arteta llevaron a la decisión de buscar un nuevo reto. Posteriormente se evaluaron cesiones antes de que ambas partes acordaran separar sus caminos de mutuo acuerdo.
Nelson está ahora centrado en asegurarse una plataforma permanente en la que pueda jugar con regularidad y consolidarse como titular principal en ataque.
- Getty Images Sport
Flexibilidad de agente libre para Róterdam
Dado que Nelson es agente libre, el Feyenoord no está sujeto a los plazos de medianoche del mercado de fichajes para cerrar su inscripción en los partidos nacionales. Sin embargo, las normas de inscripción de la competición europea dictarán la rapidez de las negociaciones finales.
Una vez que se ultimen los términos del contrato, el extremo se someterá a las pruebas médicas rutinarias antes de firmar en Rotterdam.
Los aficionados del Feyenoord esperarán con ganas su presentación oficial, mientras aguardan ver de nuevo al delantero inglés vestir la camiseta rojiblanca en De Kuip.
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