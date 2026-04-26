El campeón histórico lo anunció dos días antes del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (martes, 21:00 h).
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El FCB confirma que el polivalente jugador se perderá el partido de ida de la Liga de Campeones contra el PSG por lesión
Guerreiro sufrió «una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo» durante el partido de la Bundesliga contra el FSV Mainz 05 (4-3) del sábado, según informó el Bayern el domingo.
El club no ha especificado cuánto tiempo estará de baja, pero Guerreiro se perderá el partido de ida contra el PSG del martes.
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Raphael Guerreiro dejará el FC Bayern al final de la temporada
Como Guerreiro no es titular, su baja no afecta mucho al Bayern. Si se recupera pronto, podría ser clave en la rotación final de temporada. Ha sido titular en los últimos cuatro partidos de la Bundesliga y probablemente lo habría sido en los tres restantes. En la Champions, no jugó ninguno de los dos duelos de cuartos contra el Real Madrid.
Llegó en 2023 del Borussia Dortmund y, tras anunciar el Bayern que no renovará su contrato, saldrá este verano como agente libre. Su futuro podría estar en la Juventus o el Benfica.
Esta temporada ha pasado muchos partidos en el banquillo, pero aún así ha sumado 27 encuentros, seis goles y tres asistencias.
Raphael Guerreiro: sus estadísticas en el FC Bayern
Temporada
Partidos
Goles
Asistencias
2023/24
28
3
2
2024/25
38
5
3
2025/26
27
6
3