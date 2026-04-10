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FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
SID

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El FC Schalke 04 respira aliviado: el rápido regreso de Edin Dzeo hace que el objetivo del ascenso a la Bundesliga sea «extremadamente realista»

Bundesliga II
Elversberg vs Schalke 04
Elversberg
Schalke 04
E. Dzeko
M. Muslic

El entrenador del Schalke 04, líder de la segunda división, Miron Muslic, confía en el pronto regreso del delantero lesionado Edin Dzeko.

«Es muy probable que veamos a Edin Dzeko en el campo esta temporada», afirmó el técnico de 43 años antes del partido del domingo (13:30 h) contra el SV Elversberg. «Edin es optimista y nosotros también, sin ponernos plazos».

  • Dzeko se lesionó el hombro a finales de marzo, durante la victoria de Bosnia-Herzegovina contra Italia en la repesca del Mundial. Hasta ahora, el Schalke no había confirmado cuánto tiempo estará de baja. El delantero no descartó, antes del reciente 1-0 al Karlsruher SC, volver antes de que acabe la temporada.

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  • FC Schalke 04 v Hannover 96 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    El Schalke 04 se enfrenta a un partido clave contra el SV Elversberg.

    Ante el tercer clasificado, el Elversberg, no jugarán Dzeko, su compatriota Nikola Katic —ambos lesionados— ni el capitán Kenan Karaman, sancionado tras su quinta amarilla contra el KSC. «A pesar de las bajas, seguimos teniendo dos o tres opciones muy buenas», afirmó Muslic. «Lo que nos ha hecho increíblemente fuertes en las últimas semanas y meses es que podemos suplir muchas ausencias».

    Antes del “partido estrella”, Muslic elogió al rival: «Es un equipo de primer nivel; lo que está haciendo Elversberg esta temporada es extraordinario».

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