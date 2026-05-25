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Kennet EichhornGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

¡El FC Bayern y el BVB deben estar atentos! Otro grande europeo se suma a la puja por Kennet Eichhorn, joya del Hertha, y va en serio

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Bayern Múnich y Borussia Dortmund enfrentarán más competencia internacional por un gran talento alemán.

Según Sky, el Liverpool FC se ha sumado a la puja por el mediocampista del Hertha BSC, Kennet Eichhorn.

  • Se asegura que los esfuerzos del Liverpool por fichar a Eichhorn son «muy concretos». Ya habrían mantenido conversaciones avanzadas con su entorno.

    Eichhorn, uno de los centrocampistas jóvenes más codiciados de Europa, ya debutó con el Hertha en la 2.ª Bundesliga en agosto de 2025, poco después de cumplir 16 años.

    Su contrato con Hertha incluye una cláusula de rescisión de unos 10-12 millones de euros. «Si ves a Kenny Eichhorn y el Bayern no actúa, entonces no hacemos bien nuestro trabajo», admitió el director deportivo bávaro, Max Eberl, en Bild.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    ¿El Manchester City también está interesado en Kennet Eichhorn?

    Además del Liverpool, el Manchester City también se ha interesado por el centrocampista. Los Skyblues planean ceder a Eichhorn tras su posible fichaje, y el Bayer Leverkusen es el candidato más firme para esa cesión.

    Eichhorn fue titular con el Hertha desde el inicio de la temporada, aunque una lesión de tobillo en enero lo mantuvo de baja dos meses y medio. En las últimas semanas volvió al once berlinés. En total, el internacional juvenil alemán suma 17 partidos en la segunda división y marcó su primer gol en la victoria 2-1 contra el Greuther Fürth en la jornada 33.

  • ¿Próximos rivales de Kennet Eichhorn? Los centrocampistas de la actual plantilla del Liverpool FC

    Jugador

    Edad

    Contrato hasta

    Ryan Gravenberch

    24

    2032

    Alexis Mac Allister

    27

    2028

    Curtis Jones

    25

    2027

    Wataru Endo

    33

    2027

    Stefan Bajcetic

    21

    2027

    Trey Nyoni

    18

    2030