El periódico asegura que el fichaje se cerrará si Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid. Konaté firmaría un contrato de cuatro años con opción a uno más.

El Liverpool confirmó su salida el domingo. El jugador, de 27 años, se mostró afectado en un comunicado en redes: «Me entristece no haberme despedido en el último partido», escribió en Instagram a los aficionados del LFC. «En aquel momento no sabía que sería la última vez que vestiría esta camiseta ante vosotros». Sus palabras sugieren que el fracaso de las negociaciones contractuales con el club le tomó por sorpresa.

En abril todo apuntaba a una renovación: tras el derbi contra el Everton dijo estar «a punto de llegar a un acuerdo», y según L'Équipe solo quedaban detalles.