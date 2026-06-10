Según Sport Bild, el club ha dejado claro al jugador japonés que ya no entra en los planes del equipo. Los responsables han recomendado a sus representantes que busquen un nuevo club.
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El FC Bayern podría vender al jugador de 20 millones: debe buscar nuevo club
Según el diario, la Liga española atrae especialmente a Ito, aunque no se han mencionado destinos concretos. Un club interesado debería pagar unos 20 millones de euros, la misma cifra que el Bayern abonó al VfB Stuttgart hace dos años por su cláusula de rescisión. En verano de 2024, el Bayern pagó unos 24 millones por él.
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La temporada de debut de Hiroki Ito en el Bayern parece una pesadilla.
Sin embargo, su historial médico hace poco probable que algún club pague esa cifra por Ito, de 27 años. Debido a dos fracturas consecutivas del metatarso, ha jugado solo 31 partidos oficiales con el Bayern en dos años.
Su temporada de debut fue una pesadilla: se fracturó el metatarso en un amistoso de pretemporada y no volvió hasta febrero. Ocho partidos después, en marzo, sufrió la misma lesión, que lo marginó hasta el otoño siguiente.
Aunque la Bundesliga se decidió pronto a favor del Bayern, Ito volvió a lesionarse en febrero con una rotura fibrilar. En la zaga central, el zurdo, al igual que Min-Jae Kim, quedó atrás ante el dúo consolidado Jonathan Tah y Dayot Upamecano en los duelos clave.
Tampoco logró imponerse como lateral izquierdo, pese a las lesiones de Alphonso Davies, pues en los encuentros clave jugaban Josip Stanisic o Konrad Laimer.
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El FC Bayern podría invertir 100 millones para fichar a una nueva pareja defensiva.
Tras dos temporadas decepcionantes, Ito dejará paso a los nuevos fichajes que el FC Bayern negocia este verano. Para el lateral izquierdo llega Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort. Para la defensa central, el Bayern sigue a Yann Bisseck, del Inter de Milán. El internacional alemán, que no fue convocado para el Mundial, ve con buenos ojos recalar en Múnich.
En total, el Bayern podría invertir unos 100 millones: el Eintracht pide entre 60 y 65 por Brown, y el Inter aceptaría 40 por Bisseck.
Además, se rumorea que Kim también partirá: la Juventus ya tiene su visto bueno, pero aún no quiere pagar los 40 millones que pide el Bayern.