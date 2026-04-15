Giulia Gwinn sufrió una lesión en el hombro durante la victoria por 5-1 contra Austria y estará de baja por tiempo indefinido con la selección femenina alemana y el FC Bayern. El miércoles, tras nuevas pruebas médicas, el campeón alemán anunció la actualización sobre la capitana.
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El FC Bayern anuncia un diagnóstico desalentador: Giulia Gwinn estará de baja por tiempo indefinido
Según el parte médico del Bayern, Gwinn sufrió una luxación de hombro y, de momento, se tratará con terapia conservadora. En los próximos días se harán pruebas para valorar la evolución. Su presencia en las próximas semanas, incluida la ida de semifinales de la Champions ante el Barcelona, es duda.
Gwinn se perderá el partido de vuelta contra Austria con la selección alemana, pero su ausencia afectará más al Bayern en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Barcelona (25 de abril y 3 de mayo).
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Gwinn sigue sufriendo una racha de lesiones
Gwinn se lesionó el hombro izquierdo la noche anterior, durante la victoria en la fase de clasificación para el Mundial en Núremberg. Tras las graves lesiones de rodilla que sufrió en los últimos años con la selección, este nuevo revés obliga a la jugadora de 26 años a abandonar la concentración de la DFB en Herzogenaurach.
El seleccionador, Christian Wück, reaccionó convocando a la sub-23 Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten).