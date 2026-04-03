El favorito de Mauricio Pochettino envía un mensaje de «hemos hecho historia» a los jugadores del Tottenham, que no están rindiendo al nivel esperado, mientras Roberto De Zerbi asume el cargo en los Spurs

Ante la amenaza muy real de descenso que se cierne sobre el Tottenham, Wanyama ha pedido a la plantilla y a la afición que apoyen sin reservas al nuevo entrenador, De Zerbi. El técnico italiano ha heredado un equipo que se encuentra a solo un punto de la zona de descenso, pero Wanyama cree que el exentrenador del Brighton es la persona adecuada para enderezar el rumbo en el Tottenham Hotspur Stadium.

Al referirse al nombramiento, Wanyama se deshizo en elogios hacia el nuevo técnico. «Creo que todo el mundo debería apoyarle», declaró el keniano a The Times. «Es un entrenador joven fantástico y creo que cumplirá. De Zerbi ha demostrado que, allá donde ha ido, ha mejorado el club. ¿Por qué no iba a hacerlo con los Spurs? Sé que le dará la vuelta a la situación. Cumplirá».

El italiano ya ha dejado claro que está comprometido con el proyecto a largo plazo, y ha declarado que seguirá siendo el entrenador del Tottenham la próxima temporada, pase lo que pase con la clasificación del equipo en la liga.



