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El exseleccionador de Inglaterra insta al Manchester United a fichar a un delantero de la Premier League por 30 millones de libras

Fichajes
Manchester United
I. Thiago
S. Allardyce
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Premier League

Sam Allardyce, exseleccionador de Inglaterra, afirma que el Manchester United no debe buscar más allá de Igor Thiago, del Brentford, para reforzar su ataque en el mercado de verano. El brasileño ha tenido una temporada prolífica con los Bees y compite por la Bota de Oro de la Premier League con Erling Haaland, del Manchester City.

  • Allardyce señala al fichaje ideal para el United

    En el podcast «No Tippy Tappy Football», Allardyce fue claro: «¿Quién fichará al delantero del Brentford, Igor Thiago? El Manchester United no debe buscar más; ya marcó más de 20 goles». Pensaba que irían a por [Jean-Philippe] Mateta, pero quizá, dada su edad, lo reconsideraron. Este chico brasileño [Thiago] ya ha marcado 20 goles y tiene al Brentford luchando por entrar en Europa».

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    La eficacia goleadora de Thiago en el Brentford

    Thiago ha sido una revelación en el Brentford desde su fichaje de 30 millones de libras procedente del Club Brugge, con 24 goles en todas las competiciones esta temporada. Aunque una lesión truncó su primer curso, se ha adaptado de inmediato a la Premier League en la 2025-26, aportando una eficacia letal tras la marcha de figuras clave.

    Con 21 tantos en la Premier, solo Haaland, con 22, le supera. Su gran momento ha atraído el interés de varios equipos de la zona alta, que buscan reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

  • El centro del campo sigue siendo una prioridad para Carrick

    La mayoría de los rumores sobre los fichajes del United para este verano apuntan a la llegada de un nuevo centrocampista. Según diversos medios, el club ya planeaba contratar a un mediocentro defensivo antes de que Casemiro anunciara en enero que dejaría el equipo al final de la temporada.

    Ahora, con el equipo de nuevo en puestos de Champions bajo el interino Michael Carrick, se habla de dos fichajes en la medular. Los nombres que suenan son Elliot Anderson, Adam Wharton y Carlos Baleba, aunque tampoco se descarta la llegada de Thiago para reforzar la delantera.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    El Manchester United sigue tercero y rumbo a la Liga de Campeones pese a la sorpresiva derrota del lunes ante el Leeds United en Old Trafford. El equipo de Carrick visita el sábado a un Chelsea en crisis, mientras el Brentford busca mantener su lucha por Europa ante el Fulham.

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