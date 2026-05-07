El exjugador del Manchester United Jesse Lingard recibe elogios del entrenador del Corinthians tras su «mejor partido» a gran altitud en la Copa Libertadores

Lingard ofreció una de sus actuaciones más prometedoras desde su llegada al Corinthians, al completar sus primeros 90 minutos con el club en el partido del miércoles contra el Independiente de Santa Fe en Bogotá.

El jugador de 31 años permaneció en el campo todo el partido, en el que el Corinthians logró un 1-1 pese a la exigente altitud de Bogotá, situada a unos 2.640 metros sobre el nivel del mar. Para un futbolista que aún busca su mejor ritmo, esta actuación supone un paso importante en su adaptación al fútbol sudamericano.