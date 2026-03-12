El exjugador del Chelsea revela que jugó una final europea con la mitad de la cara paralizada

En el podcast SACKED!, Duberry dijo: «El que más destaca para mí, porque es la base de toda mi resiliencia y de quién era, [es la Recopa de Europa]. Sufrí, no mucha gente lo sabe, no cuento la historia».

«No era como ahora, donde todo es noticia, pero el partido más importante de mi vida en ese momento, como mencionaste, fue la Recopa de Europa. Tenía 20 o 21 años, y dos semanas antes sufrí una parálisis de Bell. La gente se preguntará: "¿Qué es la parálisis de Bell?". En esencia, es un mini derrame cerebral en un lado de la cara. Simplemente se colapsa. Alguien me dice: "Mírate la cara". Y yo respondo: "Sí, mírate tú la cara". Bromeando un poco. Y me dicen: "No, en serio, Dubes, ve a mirarte la cara". Voy al baño, me miro la cara y no puedo moverla. Parezco Sloth en Los Goonies, si te imaginas una versión negra de ese personaje.

«Yo digo: "Dios mío". Llamo a mi fisioterapeuta para que vea al médico del club en el Chelsea, me subo al coche y todos los chicos bromean un poco mientras salimos. Vamos, conduciendo durante el trayecto, y yo me miro en el espejo y no puedo mover la cara. Veo al médico y me dice que tengo parálisis de Bell. ¿Qué es la parálisis de Bell? No sé qué es la parálisis de Bell. Bueno, ¿cuánto tiempo la tendrás, porque creo que tenemos una final de copa? Acabamos de ganar al Middlesbrough en la Copa de la Liga. Puede ser dos semanas, dos meses, dos años».