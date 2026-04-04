La decisión de Oscar se debe a un terrible incidente ocurrido durante los entrenamientos de pretemporada en las instalaciones del São Paulo, donde el centrocampista perdió el conocimiento mientras realizaba una prueba de esfuerzo en una bicicleta estática. Lo que en un principio se temió que fuera un simple desmayo resultó ser mucho más grave, ya que el personal médico tuvo que aplicar medidas de reanimación de urgencia al jugador de 34 años.

Oscar habló abiertamente sobre la gravedad de la situación en un vídeo difundido por el club, en el que reveló que la emergencia médica fue una cuestión de vida o muerte. Sobre el incidente, declaró: «Mi corazón se detuvo durante dos minutos, dos minutos y medio. Hice la prueba, acabé desmayándome, mi presión arterial no dejaba de bajar y mi corazón se estaba deteniendo. Me practicaron un masaje cardíaco. Solo recuerdo haberme desmayado».

Posteriormente, el diagnóstico se confirmó como síncope vasovagal, una afección que, en última instancia, le ha impedido seguir compitiendo al más alto nivel en este deporte.