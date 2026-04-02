El exjugador del Arsenal y del Manchester City se enfrenta a una factura astronómica de 5 millones de euros en un litigio fiscal, tras el embargo de sus propiedades y la congelación de sus cuentas bancarias

En un intento por garantizar los fondos reclamados por el Estado, las autoridades francesas han dado el paso decisivo de embargar varias propiedades pertenecientes al exfutbolista. Estos activos, situados en zonas de lujo, se mantienen actualmente como garantía a la espera de que concluyan los procedimientos judiciales. Esto supone un duro golpe para la cartera de inversiones que Nasri construyó durante sus lucrativos años en Inglaterra, según informa Les Echos.

Además, se dice que las cuentas bancarias de Nasri han sido congeladas, lo que limita gravemente su acceso a capital líquido. Esta medida agresiva por parte de la Agencia Tributaria es habitual en disputas de gran cuantía en Francia, y tiene por objeto impedir la transferencia de activos antes de que se alcance una resolución definitiva. Nasri se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para resolver el asunto a través de sus representantes legales.