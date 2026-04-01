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El exjugador del Arsenal y de la selección rusa Andrey Arshavin se estrena en un nuevo y sorprendente juego y se enfrenta al tres veces campeón
Un cambio radical para un ídolo del Arsenal
Según talkSPORT, el hombre famoso por su magistral partido que terminó 4-4 contra el Liverpool ha aparecido en un inesperado vídeo de YouTube. En él se le ve enfrentándose a un tres veces campeón de Rusia en una partida de backgammon de alto riesgo, demostrando un espíritu competitivo que, sin duda, no ha desaparecido desde sus días como jugador. Sin embargo, esto no supone un giro total en su carrera, ya que ya ha obtenido sus títulos de entrenador de la UEFA, y un futuro en el fútbol profesional sigue siendo una posibilidad clara para el exjugador.
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Un aspecto irreconocible para el exjugador
Esta aparición forma parte de una colaboración creativa con su compañero y exfutbolista profesional Vladislav Radimov, quien disputó 33 partidos con la selección rusa a lo largo de una carrera en la que militó en el Zenit de San Petersburgo y el Real Zaragoza. El dúo ha lanzado un canal de YouTube que ha ganado popularidad rápidamente y que ya cuenta con casi 100 000 suscriptores. Su contenido se centra en visitar lugares únicos y participar en retos extravagantes. En el último episodio, la transformación física del jugador de 44 años fue la protagonista, con el exjugador del Arsenal luciendo gafas y un sombrero tradicional, tras haber abandonado hace tiempo el peinado juvenil de su época dorada en el Emirates.
Reflexiones sobre el legado contradictorio de Emirates
Llegó al norte de Londres con grandes expectativas tras fichar por el Zenit en el último momento del mercado de fichajes a principios de 2009. A lo largo de cuatro años a las órdenes de Arsène Wenger, disputó 144 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 45 asistencias. Aunque sus momentos de genialidad fueron innegables —sobre todo su gol de la victoria contra el Barcelona en la Liga de Campeones—, su etapa en Inglaterra se caracterizó a menudo por una aparente falta de regularidad. Tras regresar al Zenit como agente libre en 2013, amplió su impresionante palmarés, que incluye tres títulos de liga rusos y una Copa de la UEFA. Actualmente trabaja como directivo del equipo ruso, un club en el que consolidó su legado con 376 partidos, 80 goles y 110 asistencias.
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¿Qué le depara el futuro a este icono ruso?
Tras retirarse del Kairat Almaty en 2019, tras haber ganado una Copa de Kazajistán, Arshavin está aprovechando con éxito su amplia experiencia sobre el terreno de juego para desempeñar funciones directivas. Los aficionados esperan ahora con impaciencia a ver si acaba asumiendo un puesto directivo destacado en el fútbol europeo.