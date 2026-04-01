El exjugador del Arsenal y de la selección rusa Andrey Arshavin se estrena en un nuevo y sorprendente juego y se enfrenta al tres veces campeón

Llegó al norte de Londres con grandes expectativas tras fichar por el Zenit en el último momento del mercado de fichajes a principios de 2009. A lo largo de cuatro años a las órdenes de Arsène Wenger, disputó 144 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 45 asistencias. Aunque sus momentos de genialidad fueron innegables —sobre todo su gol de la victoria contra el Barcelona en la Liga de Campeones—, su etapa en Inglaterra se caracterizó a menudo por una aparente falta de regularidad. Tras regresar al Zenit como agente libre en 2013, amplió su impresionante palmarés, que incluye tres títulos de liga rusos y una Copa de la UEFA. Actualmente trabaja como directivo del equipo ruso, un club en el que consolidó su legado con 376 partidos, 80 goles y 110 asistencias.