A los 13 años se enamoró en una fiesta y cayó en una adicción que duraría muchos años y que, junto al fútbol, marcó su vida. «Me destruí a mí mismo con el alcohol», contó Cicinho en una entrevista con el diario italiano Gazzetta dello Sport. «Probé la cerveza y me enamoré de ella como si fuera una mujer. Cuanto más crecía, más bebía».
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El exjugador de Real Madrid y Roma confiesa a «Rekord» que bebía 70 cervezas y 15 caipirinhas al día
Increíble, pero cierto: Cicinho admite que, como futbolista profesional, combinó alcohol y fiestas con el deporte de alto rendimiento, sobre todo en Roma y Madrid.
«En Roma batí un récord en un solo día: 70 cervezas, 15 caipirinhas y dos paquetes de cigarrillos», afirmó el exlateral derecho.
Cicinho: «A las ocho en el entrenamiento, todavía borracho»
Para entonces ya había perdido el control de su adicción. Años antes de su triste «récord», su consumo se había disparado.
Su gran salto, el traspaso al Botafogo, marcó el inicio de los excesos con fiestas, alcohol y cigarrillos: «Quería llegar a lo más alto, ganar mucho dinero y divertirme. Cuando llegué a São Paulo y luego me convertí en internacional, creí haberlo conseguido todo».
Siempre ocultó su adicción, incluso a Fabio Capello, pues en los entrenamientos y partidos rendía bien.
«Siempre estaba en casa. Me acostaba a las cuatro de la madrugada y aparecía en el entrenamiento a las ocho, todavía borracho», recordó Cicinho. «Antes de salir me tomaba tres o cuatro tazas de café y fumaba un paquete de cigarrillos para disimular el olor a alcohol. Y en el campo incluso jugaba bien».
Hoy está seco y hay un clérigo.
Los problemas de rodilla y la intoxicación de su organismo le provocaron una depresión que empeoró su situación. En 2012 Cicinho regresó a Brasil y, con apoyo, inició una terapia.
Hoy reside en São Paulo, está casado y tiene un hijo de cinco años al que gustaría ver jugando en la Roma. Es comentarista televisivo y, desde hace diez meses, pastor evangélico. Lleva 14 años sobrio.