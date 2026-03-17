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El exguardameta del Manchester United Sergio Romero se retira por «motivos familiares»
- AFP
Una despedida discreta para un icono argentino
La retirada de Romero pone fin a una extraordinaria trayectoria de 20 años en la élite del fútbol mundial. Tras ser descartado por el Argentinos Juniors en diciembre, el jugador de 39 años se quedó sin equipo y, finalmente, decidió que era el momento adecuado para dar prioridad a su familia, según informa TyC Sports. Romero sigue siendo una figura legendaria para la Albiceleste, ya que ostenta el récord de más partidos disputados por un portero, con 96 internacionalidades. Aunque en su carrera en clubes fue principalmente un suplente de confianza de David de Gea en Old Trafford, su fiabilidad en competiciones de copa y torneos internacionales le valió la reputación de ser uno de los jugadores más regulares de su generación.
Reflexiones sobre un momento de locura
Los últimos años de Romero en Argentina estuvieron marcados por la polémica, incluido un incidente en 2024 con un aficionado tras la derrota del Boca Juniors ante el River Plate en el Superclásico. Al reflexionar sobre el incidente que aceleró su salida del Boca, Romero admitió: «Cuando ese tipo empezó a insultarme, perdí los estribos. Ninguno de nosotros sale al campo a jugar un partido para perderlo; queríamos ganar tanto como ellos y no fue así. En ese momento no podía pensar, perdí los estribos. Pido disculpas al aficionado de Boca, me equivoqué en mi reacción, debería haberlo dejado pasar y marcharme. Tienen derecho a expresarse».
De la fase final del Mundial a la gloria en la Europa League
Romero deja tras de sí un legado marcado por la competición de élite y importantes títulos. Pieza clave de la selección argentina que quedó subcampeona en el Mundial de 2014, fue sustituido finalmente en la selección por Emiliano Martínez. En el Manchester United, Romero se consolidó como un especialista en competiciones de copa, destacando especialmente al levantar la FA Cup en la temporada 2015-16 bajo la dirección de Louis van Gaal. Más tarde desempeñó un papel fundamental en el triunfo del club en la Europa League 2016-17 con José Mourinho.
- AFP
Dar el salto al mundo de la gestión
En lugar de alejarse por completo del deporte, Romero ya está planeando un rápido regreso a los banquillos. Ha expresado claramente su ambición de adentrarse en el mundo del entrenamiento, citando la gran cantidad de conocimientos que ha adquirido al trabajar a las órdenes de algunas de las mentes tácticas más prestigiosas de la historia del fútbol. «Estoy listo para dar el paso y comenzar una carrera que sin duda será maravillosa», declaró a una emisora de radio argentina. «El fútbol se basa en momentos, nombres y en adaptarse a la plantilla que tienes. Jugar en Europa y ser entrenado por Louis van Gaal, José Mourinho, Tata Martino y Alejandro Sabella me dio las herramientas para encontrar mi camino».
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