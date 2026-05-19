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El exentrenador del Real Madrid elogia a Kylian Mbappé por «mantenerse firme» ante las intensas críticas
Aumenta la presión en Madrid
Mbappé viajó a Italia mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva izquierdo sufrida ante el Real Betis a finales de abril. Ese viaje, sumado a su frustración por quedarse en el banquillo contra el Real Oviedo, enfureció a la afición y a parte de la prensa española, especialmente porque el Real Madrid se queda sin títulos. Sin embargo, Camacho asegura que la crítica al delantero ha ido demasiado lejos y recuerda las grandes presiones físicas y mentales que sufren los futbolistas actuales.
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Camacho elogia la actitud desafiante del delantero
El exlateral izquierdo, convertido en leyenda tras ganar nueve Ligas en la capital, elogió la fortaleza del delantero. Al comentar la disposición de Mbappé a enfrentarse a un ambiente potencialmente hostil en el Bernabéu en lugar de esconderse del público, Camacho declaró a AS: «Se mantuvo firme; cualquier otro no habría salido al Bernabéu. Él lo hizo, mientras que otro podría haber mantenido un perfil bajo para evitar ser abucheado».
La presión de la élite crece cada día.
En un club como el Real Madrid, cualquier asunto cotidiano se magnifica bajo un foco implacable, sobre todo cuando no se cumplen las expectativas. Al defender los viajes del delantero durante su reciente recuperación, Camacho sugirió que las críticas externas han desbordado la situación.
Camacho añadió: «Cuando se habla de jugadores de tan alto nivel, las cosas se descontrolan. Si salió, es porque se le dio permiso. En estos casos de lesión, los jugadores deben cumplir horarios estrictos, y estoy seguro de que Mbappé hizo lo necesario para cuidarse».
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Se avecina la transición en el Bernabéu
Mbappé y sus compañeros se centran en cerrar la temporada en casa ante el Athletic de Bilbao el sábado 23 de mayo. Fuera del campo, se confirma que el Real Madrid ha alcanzado un acuerdo para que José Mourinho regrese como entrenador. Trece años después de su primera etapa, este nombramiento podría influir en los próximos pasos de Mbappé en el club.