El exentrenador campeón de la Premier League asumirá la selección de Italia tras dejar Catar

Mancini ha anunciado oficialmente su salida de Oriente Medio. En un vídeo en sus redes, el exentrenador del Inter y el City se despidió de la afición del Al-Sadd tras lograr destacados éxitos locales.

«Grabo este vídeo para agradecer a los aficionados y al club por su apoyo; juntos logramos remontar y ganar la liga», afirmó.