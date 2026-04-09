El exdirector de la Juventus explica el «problema» que supuso para el club el fichaje de Cristiano Ronaldo

En 2018 la Juventus sorprendió al mundo al fichar a Ronaldo, procedente del Real Madrid, por más de 100 millones de euros. Entonces los bianconeri llevaban una década dominando la Serie A y habían alcanzado dos finales de la Liga de Campeones en los cinco años anteriores. Su llegada, pensada para completar el rompecabezas europeo, coincidió con un periodo de declive e inestabilidad financiera del club.

Al reflexionar sobre la llegada de Ronaldo, Paratici afirmó al Corriere della Sera: «Fue precioso para la Juve y fundamental para todos, como lo fue Mourinho en la Roma. Un campeonato necesita grandes jugadores. Todos queríamos la Champions y pudimos ganarla el primer año; aún me pesa la eliminación contra el Ajax». A pesar de la fuerte inversión, la Juve no pasó de cuartos en los tres años de Ronaldo.