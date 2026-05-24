En otoño de 2021, cuando quedó claro que Robert Lewandowski dejaría el FCB en verano de 2022, «mantenimos conversaciones y pensamos en quién podría ser el siguiente», recordó Salihamidzic, director deportivo del campeón alemán entre 2020 y 2023, en el programa «Doppelpass» de Sport1.
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El exdirectivo del FCB, Hasan Salihamidzic, revela que, en lugar de Harry Kane, otro gran delantero podría haber fichado por el Bayern de Múnich
En la Säbener Straße tenían claro que «tenía que ser él, porque posee cualidades únicas», explicó Salihamidzic. Kane se convirtió en el objetivo número uno del Bayern Múnich tras la salida de Lewandowski al Barcelona en 2022.
Sin embargo, el Tottenham, entonces club de Kane, «cerró la puerta rápido y no quiso hablar», añadió. Así que, en 2022, el fichaje no se concretó y se optó por Sadio Mané. El senegalés llegó del Liverpool, pero no se adaptó y se marchó al año.
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El FC Bayern de Múnich también consideró fichar a Erling Haaland.
Como alternativa a Kane, el Bayern valoró otras opciones. Kylian Mbappé, entonces en el París Saint-Germain, «no era viable económicamente», explicó Salihamidzic, por lo que el FCB descartó su fichaje. «Haaland también fue una opción. Por supuesto, buscábamos un delantero de primer nivel», añadió el exdirector deportivo del Bayern.
El Bayern quería fichar a Haaland, pero tras su gran progresión en el Dortmund, el noruego optó por el Manchester City en 2022.
Así que, en 2023, el Bayern volvió a fijarse en Kane. «El FC Bayern necesita a alguien que gane partidos: antes fue Elber, luego Lewandowski y ahora Kane. Es caro, pero para nosotros era el candidato número uno», concluyó Salihamidzic.
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¿Renovará Harry Kane su contrato con el Bayern de Múnich?
En abril de 2023, los entonces responsables del Bayern viajaron a Londres y se reunieron con la familia de Kane. «Tiene una familia estupenda, su padre y su hermano son muy simpáticos, mantuvimos buenas conversaciones», reveló Salihamidzic. El propio Salihamidzic, de 49 años, fue despedido a finales de mayo de 2023, por lo que no vivió los últimos esfuerzos para fichar al jugador.
«Luego los chicos (sus sucesores, nota del editor) siguieron adelante con ello. Por supuesto, no fue fácil sacar a Harry Kane de Londres, pero el FC Bayern tiene el poder y lo ha conseguido», comentó Salihamidzic. El traspaso ha merecido la pena a pesar de la enorme suma pagada; en estos tres años, Kane ya ha marcado 146 goles para el campeón alemán.
«Cuando tiene el arco libre, casi siempre es gol. Es muy peligroso. No hay otro delantero en Europa que esté tan en forma o que lleve años jugando a un nivel tan alto y constante. Por eso es candidato al Balón de Oro», elogió Salihamidzic al jugador de 32 años.
Su contrato vence en 2027 y ambos desean prorrogarlo, pues Kane se siente cómodo en Múnich con su familia. Tras su hat-trick en la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart (3-0) el sábado, Kane advirtió que su renovación no está garantizada: «En este momento de mi carrera, quiero aprovechar al máximo el contrato. Será uno de los últimos que firme como jugador», aclaró.
Las estadísticas de Harry Kane en el Bayern de Múnich
Partidos
147
Goles
146
Asistencias
33
Títulos
2 veces campeón de Alemania (2025, 2026), ganador de la Copa DFB (2026) y de la Supercopa de Alemania (2025).