El exayudante del Manchester United es nombrado seleccionador de Ghana de cara al Mundial

La Federación de Fútbol de Ghana destacó la experiencia de Queiroz al frente de Sudáfrica, Portugal e Irán, a las que llevó al máximo nivel. Tras llevar a Egipto a la final de la Copa Africana de Naciones 2022, el veterano técnico conoce las presiones del fútbol africano y las exigencias de los grandes torneos.

En un comunicado de la GFA, Queiroz afirmó: «Esto no es solo otro trabajo, es una misión. Y estoy dispuesto a aportar toda mi experiencia y conocimientos una vez más, al servicio del fútbol y de la felicidad de la gente».