AFP
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El Everton y el Nottingham Forest, indignados porque el Chelsea se libra de la deducción de puntos, mientras los clubes estudian emprender acciones legales y exigen respuestas a la Premier League
Los Toffees exigen transparencia sobre el acuerdo con el Chelsea
Según un informe de The Guardian, se cree que el club de Merseyside está redactando una carta formal dirigida a la Premier League para pedir aclaraciones sobre por qué el equipo londinense se ha librado de sanciones deportivas. Esta medida se produce después de que el Chelsea fuera multado con 10,75 millones de libras y se le impusiera una prohibición de fichajes suspendida la semana pasada, tras haber declarado por iniciativa propia 47,5 millones de libras en pagos ocultos realizados a agentes y jugadores durante un periodo de siete años.
El Everton, que ya está evaluando sus opciones legales, considera que el castigo es increíblemente indulgente en comparación con el trato que recibió. Directivos de varios clubes de la máxima categoría ya se han puesto en contacto con el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, y con la presidenta, Alison Brittain, para expresar su preocupación por los términos del acuerdo alcanzado con los Blues.
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La irregularidad alimenta la frustración en el Everton
La sensación de injusticia del Everton se debe a que se le descontaron ocho puntos durante la temporada 2023-24 por dos incumplimientos distintos del Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR). A diferencia del caso del Chelsea, en el que la Premier League se centró en sanciones económicas, los Toffees se vieron afectados por sanciones deportivas inmediatas que repercutieron significativamente en su clasificación en la liga y en sus esfuerzos por mantenerse en ella.
Fuentes internas del Everton señalan una omisión flagrante en la sentencia del Chelsea: la ausencia de cualquier mención a la «ventaja deportiva». Esto a pesar de que el Chelsea ganó ocho trofeos importantes, incluidos dos títulos de la Premier League, durante el periodo en que se realizaron los pagos ilícitos. Por el contrario, en la exposición de motivos de las sanciones impuestas al Everton y al Nottingham Forest se destacaba el concepto de ventaja deportiva obtenida mediante un gasto excesivo.
El Nottingham Forest une fuerzas para afrontar un posible reto
Según se informa, el Nottingham Forest también está furioso con la postura de la Premier League. Al Forest le fueron descontados cuatro puntos en la misma temporada 2023-24 por incumplir las normas de equilibrio financiero (PSR) y considera que el veredicto sobre el Chelsea supone un doble rasero. Dirigentes tanto del Forest como del Everton han mantenido conversaciones esta semana para formar un frente común con el que plantar cara al organismo rector de la liga.
Se espera que los dos clubes comiencen solicitando un desglose completo del proceso que ha llevado a la sanción del Chelsea. Existe un temor creciente en toda la división de que este caso siente un peligroso precedente, especialmente con el veredicto sobre los 115 cargos contra el Manchester City aún pendiente. Aunque el Manchester City niega todas las acusaciones, grandes clubes como el Arsenal, el Tottenham, el Manchester United y el Liverpool ya se han reservado el derecho a demandar una indemnización en caso de que el City sea declarado culpable.
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La defensa de la Premier League ante la multa
Según se ha informado, la Premier League ha justificado la ausencia de una deducción de puntos alegando que la cooperación del Chelsea fue fundamental. Dado que la actual propiedad, liderada por Clearlake Capital y Todd Boehly, descubrió y denunció los 36 pagos no declarados de la época de Roman Abramovich, la liga consideró que un acuerdo negociado era la forma más eficaz de garantizar una condena.
Los pagos ocultos, que tuvieron lugar entre 2011 y 2018, estaban relacionados con los fichajes de estrellas como Eden Hazard, Willian y Cesc Fábregas. Aunque los actuales propietarios obtuvieron un descuento de 150 millones de libras en el precio de compra del club para cubrir dichas responsabilidades, el Everton y el Forest se mantienen firmes en su convicción de que las normas se han aplicado de forma inconsistente. Por el momento, ambos clubes se han negado a hacer comentarios oficiales mientras continúan consultando con expertos jurídicos.