Según un informe de The Guardian, se cree que el club de Merseyside está redactando una carta formal dirigida a la Premier League para pedir aclaraciones sobre por qué el equipo londinense se ha librado de sanciones deportivas. Esta medida se produce después de que el Chelsea fuera multado con 10,75 millones de libras y se le impusiera una prohibición de fichajes suspendida la semana pasada, tras haber declarado por iniciativa propia 47,5 millones de libras en pagos ocultos realizados a agentes y jugadores durante un periodo de siete años.

El Everton, que ya está evaluando sus opciones legales, considera que el castigo es increíblemente indulgente en comparación con el trato que recibió. Directivos de varios clubes de la máxima categoría ya se han puesto en contacto con el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, y con la presidenta, Alison Brittain, para expresar su preocupación por los términos del acuerdo alcanzado con los Blues.